Grupo México no quería pagar daños que causó en Sonora. Lo hará, dice la Presidenta

Sheinbaum adelantó que Grupo México, de Germán Larrea, pagará por fin los daños causados por una de sus minas en los ríos Sonora y Bacanuchi, más de una década después.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó este lunes que Grupo México pagará para llevar a cabo la limpieza y resarcimiento por las afectaciones ocasionadas desde 2014 en los ríos Sonora y Bacanuchi, donde la minera Buenavista del Cobre, propiedad del empresario Germán Larrea, derramó 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre, y donde se había negado a cubrir los daños.

"El día de mañana en Sonora, adelanto, se va a informar sobre todas las obras de resarcimiento por la contaminación del Río Sonora, después de que Grupo México no quería acabar de hacer todas las obras que eran necesarias", dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.

La mandataria destacó la labor de la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y del Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, así como de Alicia Bárcena, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México.