Grupo México no quería pagar daños que causó en Sonora. Lo hará, dice la Presidenta

Redacción/SinEmbargo

22/12/2025 - 10:43 am

Sheinbaum adelantó que Grupo México pagará por fin los daños cometidos en los ríos Sonora y Bacanuchi.

Sheinbaum adelantó que Grupo México, de Germán Larrea, pagará por fin los daños causados por una de sus minas en los ríos Sonora y Bacanuchi, más de una década después.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó este lunes que Grupo México pagará para llevar a cabo la limpieza y resarcimiento por las afectaciones ocasionadas desde 2014 en los ríos Sonora y Bacanuchi, donde la minera Buenavista del Cobre, propiedad del empresario Germán Larrea, derramó 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre, y donde se había negado a cubrir los daños.

"El día de mañana en Sonora, adelanto, se va a informar sobre todas las obras de resarcimiento por la contaminación del Río Sonora, después de que Grupo México no quería acabar de hacer todas las obras que eran necesarias", dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.

La mandataria destacó la labor de la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y del Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, así como de Alicia Bárcena, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México.

Grupo México ha aceptado resarcir los daños por la contaminación del río Sonora ocurrida en 2014.
Grupo México ha aceptado resarcir los daños por la contaminación del río Sonora ocurrida en 2014. Foto: Cuartoscuro

"Mañana se va a anunciar que se cumplen prácticamente todas las demandas que ha solicitado la comunidad para el resarcimiento de la contaminación del río Sonora. Se van a hacer las clínicas, la medición permanente de la calidad del agua, la restitución y remediación de suelos… Son una serie de acciones que finalmente se atienden, de un trabajo permanente que se hizo y que Grupo México al final decidió cumplir con todo ello", añadió Sheinbaum.

