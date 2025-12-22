Carmen Aristegui se despide. Más de 20 años duró en CNN. “Lo que toca es dar gracias”

"Esta será mi última transmisión en vivo en esta cadena", dijo la periodista mexicana Carmen Aristegui al despedir su programa el viernes pasado en CNN.

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).- La periodista mexicana Carmen Aristegui se despidió del espacio que conducía en la cadena informativa CNN, en donde duró 20 años. "Se cierra un ciclo aquí y lo que toca es dar gracias, gracias a CNN por todo este tiempo", dijo durante su última transmisión en vivo el viernes 19 de diciembre.

“Este programa es un programa especial para mí. Esta será mi última transmisión en vivo en esta cadena. Después de muchos años de estar con usted noche tras noche, hemos llegado al final de este programa", añadió la periodista al despedirse del programa Aristegui en CNN en Español, espacio en el que estuvo al frente por 20 años.

Aristegui destacó que pese a que ya no dirigirá un espacio en vivo dentro de la cadena internacional de noticias, seguirá enfocada en proyectos en los que se le permita continuar ejerciendo el periodismo, ya que, sostuvo, esta profesión es un pilar fundamental en una sociedad democrática.

Le dan las gracias en CNN a Carmen Aristegui, al parecer por la baja audiencia y “se despide con la mirada en nuevos proyectos”.

Que quede claro para que no salga años después también a victimizarse como Chayucena Uresti acusando que la corrieron por orden de AMLO. Los leo RT🤗👇 pic.twitter.com/s4BbL9NJGN — Mauricio MGL (@MglMauricio) December 22, 2025

"Me despido de este espacio con la mirada puesta en nuevos proyectos, en nuevos desafíos. Seguiré ejerciendo el periodismo, seguiré trabajando para las audiencias, y seguiré adelante con nuestra tarea, con la firme convicción de que los periodistas somos necesarios para la democracia", comentó.

Al agradecer a CNN por el apoyo brindado durante todos estos años, la comunicadora también se mostró agradecida con sus compañeros y sobre todo con el público que arropó su programa, que estaba dedicado en gran parte al análisis político, así como a las personalidades de este ámbito, a las que entrevistó.