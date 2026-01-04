Moda hoy, la exposición del Franz Mayer que muestra la creatividad del diseño latino

Las curadoras buscaron mostrar que la moda latinoamericana "es muy buena, de muy buen nivel". Cada prenda es una muestra de la identidad, las ideas, cultura y expresión de sus diseñadores.

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- El Museo Franz Mayer es sede de "¡Moda hoy! Diseño Latinoamericanx y latinx contemporáneo", una exposición que presenta 70 piezas de 47 diseñadores, con nombres destacados como Oscar de la Renta, hasta voces emergentes que se hacen escuchar a través de sus prendas y que están marcando el rumbo de la moda.

Esta exposición cuenta con la curaduría de Tanya Meléndez-Escalante y Melissa Marra-Alvarez, del Fashion Institute of Technology (FIT) en Nueva York, quienes visitaron la Ciudad de México para presentar la muestra; además de contribuciones de Abraham Villavicencio.

Tanya compartió durante una conferencia de prensa que para ella y Melissa fue un honor poder traer esta exposición que inicialmente se hizo en el 2023 en Nueva York; explicó que cuando empezaron a trabajar en esta muestra se plantearon como objetivo atacar el mito de que no hay moda latinoamericana. "Nosotras creemos que la moda latinoamericana es muy buena, de muy buen nivel, hay ejemplos que ustedes van a ver cuando visiten la exposición de un trabajo realmente de muy alta calidad y muy competitivo a nivel global", compartió Tanya Meléndez-Escalante.

Una exposición que celebra la creatividad

Para "¡Moda hoy!" el Museo Franz Mayer pidió prestadas varias piezas a los diseñadores que estuvieron representados en la muestra en Nueva York, además de integrar otras piezas de coleccionistas particulares, lo que resultó en una mezcla entre la curaduría original y la co-curaduría con el Franz Mayer.

Para el montaje en Nueva York establecieron parámetros para elegir diseñadores, estos fueron que su moda fuera importante históricamente, vanguardista e importante a nivel global, lo que descubrieron fue que hay mucho talento, por lo que agregaron que su marca estuviera activa, que tuvieran presencia en medios e influencia regional. Para México, incluyeron más presencia de diseño nacional comparado al montaje en "la gran manzana".

"En esta exposición pueden encontrar el trabajo de diseñadores latinoamericanos y latinex que han realizado en el siglo XXI y está organizada por diferentes temas que son de interés para diferentes diseñadores sin importar el país del que provienen o el tipo de moda que hacen. Estos temas incluyen herencia indígena, política, cultura regional y popular, sostenibilidad, arte y artesanía", explicó la curadora Tanya Meléndez Escalante en entrevista a SinEmbargo.

La moda como medio de expresión

"La moda puede ser un vehículo para expresar preocupaciones, para protestar políticamente, para hacer experimentación artística, para sentirnos bien con nosotros mismos, sentirnos protegidos o sentirnos rebeldes. Entonces, hay muchas maneras de vivir la moda como diseñador, pero también como persona en la vida cotidiana", compartió Tanya.

Por su parte Giovana Jaspersen, directora del museo Franz Mayer, expresó en la conferencia que era importante para esta expo dejar claro que cuando se habla de moda latinoamericana se habla del paisaje, de las diferencia de los cuerpos, de formas y de la manera en la que habitar América Latina significa otras condiciones de clima , otros tipos de contexto, otro topo de memoria y tradición que se ve en las prendas.

Jaspersen agregó: "Uno de los elementos que consideramos era más importantes es cómo esta 'piel' que elegimos portar a diario significa también de maneras políticas, de maneras sociales y que este movimiento en América Latina ha sido un lenguaje común que cada vez toma más fuerza y que creemos que ahora es muy claro".

Tanya comentó que "la moda es algo que es muy cercano para nosotros, aquí ves estas conexiones, no sólo es que todos vestimos ropa, tenemos una cultura en común y la vemos expresada en diferentes prendas y es muy bonito, es muy cercano".

Bellas propuestas

La exposición tiene prendas de grandes marcas como Oscar de la Renta, que se hace presente con un vestido lavanda de la colección pre otoño del 2014 compuesto por una falda de seda y bordados con hilo de plata, una pieza que brinda presencia de Republica Dominicana.

Una de las piezas que más marcó a Tanya para la expo en México fue el vestido de Jorge Duque, una hermosa pieza con patrones precolombinos y un corsé. "El vestido de Jorge Duque que está en la sección de arte, teníamos una prenda muy bonita en el museo [en Nueva YOrk] y yo estaba muy preocupada de que tuviéramos una que estuviera tan padre como la que tuvimos en Nueva York y la prenda que envió Jorge es espectacular. Entonces fue como una preocupación muy grande, pero una maravillosa pieza", destacó la curadora.

Y ¿qué caracteriza a la moda latinoamericana? "Es una moda muy comprometida. Los diseñadores saben mucha historia, toman muy en serio su trabajo y es moda muy inteligente", dijo la curadora .

¿Dónde y cuánto?

"¡Moda hoy! Diseño Latinoamericanx y latinx contemporáneo" estará en el Museo Franz Mayer (Av. Hidalgo 45, Centro Histórico de la Cdad. de México, Guerrero, Cuauhtémoc, 06300 Ciudad de México) hasta el 12 de abril del 2026. El boleto de entrada tiene costo de 120 pesos, el horario es de martes a domingo, de 10 a 17 horas.