Cuerpos hallados en Acapulco son de estudiantes desaparecidos; uno aún sin confirmar

Los estudiantes permanecieron desaparecidos durante casi una semana, sin que se conociera su paradero, hasta que sus cuerpos fueron hallados con signos de violencia.

Chilpancingo, 28 de diciembre (ElSur).- Dos de los tres cuerpos hallados el viernes pasado en la colonia Silvestre Castro corresponden a estudiantes del Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA), reportados como desaparecidos, informaron este domingo fuentes ministeriales.

Las fuentes afirmaron que los cuerpos entregados a sus familiares fueron los de Irving Antonio Cebrero Vieyra y Víctor Jahutzel Mendoza García.

Los familiares de Raymundo Ramos Soto solicitaron un estudio de ADN para ratificar la identificación del cadáver.

De acuerdo con la fuente ministerial, el último cuerpo, que permanece todavía en el Servicio Médico Forense (Semefo), corresponde al tercer estudiante del ITA.

Uno de los estudiantes fue asesinado a balazos y le cortaron las orejas; otro fue degollado, y el tercero murió por torniquete y le cortaron las piernas.

El ITA solamente publicó dos esquelas de los estudiantes Irving Antonio Cebrero Vieyra y Víctor Jahutzel Mendoza García.

El viernes pasado fueron encontrados tres cuerpos envueltos en bolsas negras de plástico en el Parque Nacional El Veladero, en la colonia Silvestre Castro.

Los tres estudiantes del ITA fueron reportados como desaparecidos el 20 de diciembre de este año y vistos por última vez en la playa Mimosa, ubicada en la zona poniente de Acapulco.

