Cinco tips para restablecer la rutina y mantener el peso saludable de perros y gatos

Redacción/SinEmbargo

01/01/2026 - 7:00 am

Perros y gatos

Los cambios de rutina que se dan en vacaciones, sumado a factores como el consumo de agua contaminada o el exceso de sobras pueden impactar la salud y el peso de perros y gatos.

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- Durante la temporada de vacaciones y después, con el regreso al día día, los animales de compañía suelen vivir cambios en sus rutinas, como en sus horarios de comida y paseos, viajes a nuevos entornos incluso variaciones en la calidad del agua, factores que pueden impactar su digestión, energía y, en muchos casos, favorecer el aumento de peso.

Los efectos más frecuentes en las mascotas incluyen alteraciones digestivas, fluctuaciones de peso, deshidratación o pérdida de vitalidad. De hecho, algunas investigaciones muestran que cuando los perros comen a diferentes horas cada día, como suele pasar en vacaciones, su “reloj interno” se desajusta. Ese reloj es el que ayuda al cuerpo a mantener el equilibrio y regular la energía. Por eso, los cambios de horarios de comida pueden hacer que tu mascota se sienta menos activa, con alteraciones gastrointestinales o incluso con variaciones de peso.

Perro envejece
Hay que cuidar la salud de los perros tras las vacaciones. Foto: Pexels

Salud digestiva

Por ello, la microbiota intestinal, conformada por una comunidad de millones de bacterias, es muy importante, ya que es la encargada de digerir diferentes componentes de los alimentos, como las fibras prebióticas, y va a producir compuestos que son esenciales para proteger la salud digestiva y fortalecer al sistema inmunológico.

"Factores como el calor, el estrés o los cambios en la dieta reducen la diversidad bacteriana y favorecen que se desarrolle disbiosis, que es una pérdida de equilibrio en las poblaciones de bacterias que conforman la microbiota, debilitando al sistema digestivo y las defensas naturales de las mascotas", señaló la doctora Cecilia Ramos, Médico Veterinario Zootecnista con Maestría en Nutrición Animal (MSc) y Gerente de Asuntos Veterinarios para Centroamérica y el Caribe en Hill’s Pet Nutrition.

Las especialista destacó que  "durante vacaciones, los perros suelen beber agua de fuentes potencialmente contaminadas como charcos, ríos o recipientes sucios, lo que aumenta el riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales. Esto, sumado a dietas desbalanceadas, puede derivar en sobrepeso y enfermedades asociadas a la obesidad" .

Y agregó: "Horarios irregulares de comida o variaciones en el clima pueden afectar su digestión y energía. Una nutrición adecuada, respaldada por ciencia, es fundamental para restablecer el equilibrio del microbioma intestinal y mantener una barrera intestinal fuerte que los defienda contra enfermedades gastrointestinales. La nutrición es pieza clave para que los perros recuperen su bienestar y vitalidad en el regreso a la rutina".

Catfecito para ayudar a los gatos
Los cambios de rutina afectan a los gatos. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo.

Consejos para perros y gatos

Algunos tips prácticos para tutores responsables son:

  1. Restablecer horarios fijos de comida y paseo: Los perros se sienten más seguros y estables cuando saben a qué hora comerán. Evitan la ansiedad y el consumo excesivo.
  2. Alimentos formulados para el microbioma: Elige fórmulas de alimentos que incluyan fibras prebióticas respaldadas por la ciencia y nutrientes que fortalezcan las bacterias buenas del intestino.
  3. Porciones adecuadas: Ajusta la cantidad de alimento según peso, edad y nivel de actividad para prevenir obesidad o desbalances digestivos.
  4. Revisión veterinaria: Te permite detectar a tiempo cualquier cambio en apetito, vómitos, diarrea recurrente o pérdida de energía.
  5. Rutina emocional y física: Darles espacios de juego y descanso estables; el estrés también impacta en su salud intestinal.

 

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

