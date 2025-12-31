El expriista Javier López Závala recibe pena máxima por feminicidio de Cecilia Monzón

Ambas Manos

31/12/2025 - 4:08 pm

Pena máxima para Zavala por el feminicidio de Cecilia Monzon: pasará 60 años en prisión.

El priista Javier López Zavala es declarado culpable de feminicidio de Cecilia Monzón

Javier López es declarado culpable por violencia familiar contra Cecilia Monzón

VIDEO MUY FUERTE ¬ Hombre mata a mujer con fusil y huye; Fiscalía de Jalisco lo busca

Jair “N” y Silvestre “N” también fueron sentenciados a 60 años de prisión por el feminicidio de Cecilia Monzón.

- Información en desarrollo

Por Guadalupe Chávez

Puebla, 31 de diciembre (AmbasManos).- La justicia llegó para Cecilia Monzón. Javier López Zavala, excandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Puebla, recibió este miércoles la pena máxima por el feminicidio de la abogada y activista, y pasará 60 años en prisión.

Sus cómplices, Jair "N" y Silvestre "N", también recibieron la misma condena por su participación en el crimen.

La pena fue determinada este 31 de diciembre durante la audiencia que, aunque estaba prevista a las 11:00 horas, se postergó para las 13:00 horas. Lo anterior ocurrió luego de que, el pasado 23 de diciembre, el Tribunal de Enjuiciamiento lo declaró culpable del feminicidio de Cecilia, madre de su hijo.

Al igual que en la resolución de aquel día, este 31 de diciembre asistió Helena Monzón, hermana de la víctima, quien encabezó una lucha constante para evitar la impunidad en el caso.

El juicio contra López Zavala se extendió por más de ocho meses y acumuló alrededor de 80 audiencias, en las que se analizaron pruebas, testimonios y peritajes.

Inició el 4 de abril de 2025, aunque algunas fueron diferidas debido al proceso paralelo por violencia familiar.

Desde el inicio, Helena Monzón advirtió que no permitiría que el feminicidio de su hermana se sumara al 95 por ciento de los casos que quedan impunes en México.

Así fue el feminicidio de Cecilia Monzón, planeado por Zavala
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el 21 de mayo de 2022 Cecilia Monzón fue asesinada mientras conducía su camioneta sobre Camino Real a Momoxpan, a la altura del Periférico Ecológico, en San Pedro Cholula.

Las investigaciones establecieron que, en abril de ese año, Javier López Zavala ordenó a su sobrino, Jair N., matar a la abogada. Él mismo proporcionó el arma de fuego.

La mañana del ataque, Cecilia recibió seis disparos que le provocaron la muerte. Desde un inicio se descartó el robo, pues todas sus pertenencias fueron localizadas en el lugar.

La FGE documentó que Jair N. contrató a Silvestre N., un sicario originario de Veracruz.

Este último se hospedó en un hotel de Puebla, vigiló los movimientos de Cecilia y participó en la planeación del asesinato. El día del crimen, Jair conducía la motocicleta y Silvestre fue quien disparó.

López Zavala fue detenido el 6 de junio de 2022 en la junta auxiliar de La Libertad. Jair N. fue capturado semanas después en Chiapas, mientras que Silvestre N. se localizó a finales de julio en una zona rural de Veracruz.

Los tres fueron vinculados a proceso por feminicidio y, tras tres años y siete meses, la familia de Cecilia obtuvo una sentencia condenatoria.

Zavala será enviado al penal del Altiplano al ser considerado un reo incómodo
Luego del fallo, el secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, confirmó que Javier López Zavala será trasladado del penal de San Miguel a un centro penitenciario federal de alta seguridad. Se prevé que sea al del Altiplano.

El funcionario reconoció que el sentenciado podría promover un amparo, pero subrayó que existe urgencia de sacarlo de San Miguel debido a señalamientos de que intentó influir en el control interno del penal.

“El proceso ya concluyó. Ahora se revisarán los ajustes necesarios para trasladarlo al penal donde debe estar recluido”, afirmó.

Con esta sentencia, el caso de Cecilia Monzón se convierte en uno de los pocos feminicidios en México que alcanzan una resolución judicial.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AMBAS MANOS. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Ambas Manos

Ambas Manos

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Buró de Crédito

"Es sabido que la economía moderna se caracteriza por el uso creciente del crédito, que se utiliza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La silla vacía

“Mientras miles de hogares se preparan para celebrar Fin de Año, en la casa del policía Román...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Rubén Martín

México y Siria, hermanados por las desapariciones

"La historia y la cultura de México y Siria no podrían ser más contrastantes".
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Para el fin de año

"Lo curioso de estas reflexiones (sobre todo las de año nuevo) es que se asocian con deseos...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Opinión en Video

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

2025: no dejar más espacio a los carroñeros
Por Juan Carlos Monedero

2025: no dejar más espacio a los carroñeros

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”
Por Ana Lilia Pérez

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”

Adiós al neoliberalismo
Por Alejandro Páez Varela

Adiós al neoliberalismo

La corrupción me da risa
Por Muna D. Buchahin

La corrupción me da risa

San Francisco vs Coca y UPs
Por Alejandro Calvillo

San Francisco vs Coca y UPs

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

La Sociedad Europea de Cardiología concluyó que no existe un tipo de nicotina que no afecte al corazón.

Estudio indica que no existe la nicotina "segura"; los vapeadores también son dañinos

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Volcán Popocatépetl

Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
1

Empresa que hizo obras en tramo siniestrado del Tren es ligada a abusos y corrupción

Nueva Elektra perdió el grado de inversión de Moody's ante la alerta por su deuda fiscal.
2

Moodys rebaja calificación de Elektra y advierte sobre su deterioro por adeudo fiscal

Javier Arturo Aguilera Peña ha emergido como una figura central y controversial en el desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un proyecto prioritario del Gobierno federal.
3

Empresario del Tramo Z, inhabilitado por corrupto, tenía tigres y leones en Pachuca

El Universal Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es sentenciada por fraude.
4

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es sentenciada a 2 años de prisión

Tren Interoceánico, qué es y cómo conecta el Pacífico con el Golfo.
5

Los Hank, herederos del profesor que presumía ser corrupto, participaron del Tramo Z

Buró de crédito.
6

Buró de Crédito

Experto ferroviario desmiente a TV Azteca; no vaticinó tragedia del Interoceánico.
7

Consultor ferroviario inglés exhibe a TV Azteca: No predije tragedia en Interoceánico

CDMX obligará a separar residuos desde 2026; busca reciclar 50 por ciento para 2030
8

CdMx inicia separación de basura obligatoria este 1 de enero: ¿Cómo debes entregarla?

9

VIDEO: “La Rapidita”, rifa por sexo o dinero que se llevaba a cabo en la Central de Abasto de CdMx

10

AMLO: desvanecido, enfermo y oculto

Una clienta de un Walmart protagonizó el pasado 24 de diciembre una riña con otros compradores al pretender interferir en una fila de espera para comprar pavos.
11

VIDEO ¬ "Lady Pavo" ocasiona riña en supermercado de la CdMx por colarse en la fila

Sabina en Davos
12

ENTREVISTA - ¿Qué es hoy el PRI? Estamos viendo su fin en tiempo real: Berman

Ricardo Salinas Pliego, presidente del conglomerado financiero, comercial y mediático Grupo Salinas, tiene una deuda de más de 74 mil mdp con el SAT.
13

Salinas Pliego demanda a AMLO. “Soy una voz incómoda para el régimen ‘morenarco’”

La Marina confirmó que se descarriló el Tren Interoceánico.
14

Gonzalo López Beltrán supervisó vías del Interoceánico. AMLO lo confirmó desde 2024

Zohran Mamdani
15

Zohran Mamdani asumirá la Alcaldía de NY con el Corán y en una estación del Metro

Pena máxima para Zavala por el feminicidio de Cecilia Monzon: pasará 60 años en prisión.
1

El expriista Javier López Závala recibe pena máxima por feminicidio de Cecilia Monzón

SSPC captura a nueve en el marco del Plan Michoacán; estrategia lleva 287 detenidos.
2

SSPC captura a nueve en el marco del Plan Michoacán; estrategia lleva 287 detenidos

Zohran Mamdani
3

Zohran Mamdani asumirá la Alcaldía de NY con el Corán y en una estación del Metro

Una combi del transporte público chocó y volcó este miércoles sobre el Circuito Exterior Mexiquense, en el municipio de Jaltenco, Estado de México
4

Combi vuelca en Circuito Exterior Mexiquense, en Jaltenco; hay 12 pasajeros heridos

Sabina en Davos
5

ENTREVISTA - ¿Qué es hoy el PRI? Estamos viendo su fin en tiempo real: Berman

Experto ferroviario desmiente a TV Azteca; no vaticinó tragedia del Interoceánico.
6

Consultor ferroviario inglés exhibe a TV Azteca: No predije tragedia en Interoceánico

CDMX obligará a separar residuos desde 2026; busca reciclar 50 por ciento para 2030
7

CdMx inicia separación de basura obligatoria este 1 de enero: ¿Cómo debes entregarla?

Batres habla de la salud pública
8

ENTREVISTA ¬ La salud pública hizo a un lado a la gente en el neoliberalismo: Batres

Una balacera en restaurante del Centro Histórico deja un muerto y un herido
9

Una balacera en marisquería del Centro Histórico de CdMx deja un muerto y un herido

El Año Nuevo 2026 se celebra alrededor del mundo tras año convulso.
10

VIDEOS ¬ El mundo despide un difícil 2025 y recibe el Año Nuevo 2026 con esperanza

Jazmín García, policía de la SSC, presunta víctima de feminicidio.
11

Familiares y amigos despiden a Jazmín García, mujer policía hallada muerta en la CdMx

Tren Interoceánico, qué es y cómo conecta el Pacífico con el Golfo.
12

Los Hank, herederos del profesor que presumía ser corrupto, participaron del Tramo Z