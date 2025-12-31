El expriista Javier López Závala recibe pena máxima por feminicidio de Cecilia Monzón

Jair “N” y Silvestre “N” también fueron sentenciados a 60 años de prisión por el feminicidio de Cecilia Monzón.

Por Guadalupe Chávez

Puebla, 31 de diciembre (AmbasManos).- La justicia llegó para Cecilia Monzón. Javier López Zavala, excandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Puebla, recibió este miércoles la pena máxima por el feminicidio de la abogada y activista, y pasará 60 años en prisión.

Sus cómplices, Jair "N" y Silvestre "N", también recibieron la misma condena por su participación en el crimen.

La pena fue determinada este 31 de diciembre durante la audiencia que, aunque estaba prevista a las 11:00 horas, se postergó para las 13:00 horas. Lo anterior ocurrió luego de que, el pasado 23 de diciembre, el Tribunal de Enjuiciamiento lo declaró culpable del feminicidio de Cecilia, madre de su hijo.

Al igual que en la resolución de aquel día, este 31 de diciembre asistió Helena Monzón, hermana de la víctima, quien encabezó una lucha constante para evitar la impunidad en el caso.

El juicio contra López Zavala se extendió por más de ocho meses y acumuló alrededor de 80 audiencias, en las que se analizaron pruebas, testimonios y peritajes.

Inició el 4 de abril de 2025, aunque algunas fueron diferidas debido al proceso paralelo por violencia familiar.

Desde el inicio, Helena Monzón advirtió que no permitiría que el feminicidio de su hermana se sumara al 95 por ciento de los casos que quedan impunes en México.

Así fue el feminicidio de Cecilia Monzón, planeado por Zavala

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el 21 de mayo de 2022 Cecilia Monzón fue asesinada mientras conducía su camioneta sobre Camino Real a Momoxpan, a la altura del Periférico Ecológico, en San Pedro Cholula.

Las investigaciones establecieron que, en abril de ese año, Javier López Zavala ordenó a su sobrino, Jair N., matar a la abogada. Él mismo proporcionó el arma de fuego.

La mañana del ataque, Cecilia recibió seis disparos que le provocaron la muerte. Desde un inicio se descartó el robo, pues todas sus pertenencias fueron localizadas en el lugar.

La FGE documentó que Jair N. contrató a Silvestre N., un sicario originario de Veracruz.

Este último se hospedó en un hotel de Puebla, vigiló los movimientos de Cecilia y participó en la planeación del asesinato. El día del crimen, Jair conducía la motocicleta y Silvestre fue quien disparó.

López Zavala fue detenido el 6 de junio de 2022 en la junta auxiliar de La Libertad. Jair N. fue capturado semanas después en Chiapas, mientras que Silvestre N. se localizó a finales de julio en una zona rural de Veracruz.

Los tres fueron vinculados a proceso por feminicidio y, tras tres años y siete meses, la familia de Cecilia obtuvo una sentencia condenatoria.

Zavala será enviado al penal del Altiplano al ser considerado un reo incómodo

Luego del fallo, el secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, confirmó que Javier López Zavala será trasladado del penal de San Miguel a un centro penitenciario federal de alta seguridad. Se prevé que sea al del Altiplano.

El funcionario reconoció que el sentenciado podría promover un amparo, pero subrayó que existe urgencia de sacarlo de San Miguel debido a señalamientos de que intentó influir en el control interno del penal.

“El proceso ya concluyó. Ahora se revisarán los ajustes necesarios para trasladarlo al penal donde debe estar recluido”, afirmó.

Con esta sentencia, el caso de Cecilia Monzón se convierte en uno de los pocos feminicidios en México que alcanzan una resolución judicial.

