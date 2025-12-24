El priista Javier López Zavala es declarado culpable de feminicidio de Cecilia Monzón

Javier López Zavala, excandidato a la gobernatura de Puebla por el PRI, fue declarado culpable por el feminicidio de su esposa, Cecilia Monzón, a quien mandó asesinar en 2022.

Por Cristóbal Lobato González

Puebla, 23 de diciembre (Ambas Manos).- El priista Javier López Zavala fue declarado culpable por el feminicidio de Cecilia Monzón, madre de su hijo. Sus dos cómplices Jair y Silvestre, también son culpables.

Así lo decidió el Juez la noche de este 23 de diciembre en una audiencia a la que acudió Helena Monzón, hermana de la víctima.

La individualización de la pena por feminicidio se decidirá en una segunda audiencia. Es decir, en unos días sabremos a cuántos años de prisión son condenados cada uno.

El Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta advirtió esta mañana que jamás intervendría en el caso y pidió justicia para Monzón.

Helena Monzón, hermana de Cecilia, arribó a los Juzgados de Ejecución de Sentencia alrededor de las 15:00 horas, previo a la definición del caso había solicitado que el feminicidio no quedará impune como el 95 por ciento de los casos en México.

#ÚltimaHora El priista Javier López Zavala es declarado CULPABLE por el feminicidio de Cecilia Monzón, madre de su hijo. Sus dos cómplices también son culpables. La individualización de la pena por feminicidio se decidirá en una segunda audiencia. @Helena_Monzon@Ambas_Manos pic.twitter.com/I0wdk77sRF — Viridiana Lozano (@Viriloz) December 24, 2025

Desde ayer ya había anunciado que la sentencia se dictaría este día.

La hermana de la activista solicitó la pena más alta de 60 años de prisión contra quien fuera excandidato a Gobernador de Puebla.

Fue hasta las 17:11 horas cuando dio inicio la audiencia, dos horas después se supo que Javier López Zavala había sido declarado culpable.

Pasaron más de tres años para conocer la sentencia

Tras ocho meses y 80 audiencias donde se presentaron pruebas que analizaron, los tres jueces tomaron la determinación.

Las audiencias contra López Zavala iniciaron desde el 4 de abril, pero las aplazaron mientras llevaban a cabo las del delito de violencia familiar.

Mañana habrá fallo. Hemos pedido las condenas, desde el inicio hasta el último minuto. Nos ha dicho el tribunal que podemos dormir, que no será a media noche. Pero sí pronto por la mañana. Gracias a quienes nos acompañáis en esta lucha.#JusticiaParaCeciliaMonzon🌻!!! pic.twitter.com/F3yEG5nusy — Helena Monzón (@Helena_Monzon) December 23, 2025

¿Cuál fue la cronología que presentó la FGE?

El 21 de mayo del 2022, la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez fue asesinada cuando conducía su camioneta sobre Camino Real a Momoxpan y Periférico Ecológico, en San Pedro Cholula.

Las primeras investigaciones que realizó la Fiscalía General del Estado (FGE), señalaban que en abril de 2022 Javier López Zavala le ordenó a su sobrino Jair "N", que matara a Cecilia.

Siendo él mismo quien le proporcionó el arma de fuego y la motocicleta que se utilizó en el crimen.

La mañana del sábado 21 de mayo, se cometió el crimen. Cecilia recibió seis arteros disparos que terminaron con su vida.

Enseguida se descartó robo, pues los agentes investigadores encontraron todas sus pertenencias.

#ÚltimaHora El priista Javier López Zavala es declarado culpable del delito de feminicidio en contra de Cecilia Monzón, madre de su hijo. Sus dos cómplices, los autores materiales también son culpables. En una segunda audiencia sucederá la individualización de la pena para… pic.twitter.com/o2FnBDl9I6 — Ambas Manos (@Ambas_Manos) December 24, 2025

La cronología presentada por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) indicó que Jair "N" contrató a un sicario originario de Veracruz, su encargo fue matar a Cecilia.

Silvestre "N" se hospedó en un hotel de la ciudad de Puebla, vigiló los movimientos de la abogada y se reunió en varias ocasiones con Jair "N" para planear el feminicidio.

La mañana de ese 21 de mayo, los dos viajaban en la motocicleta que les proporcionó Zavala. Siguieron a Cecilia desde que salió de su domicilio y en el punto ya mencionado la interceptaron. Jair "N" manejaba; Silvestre "N" disparó.

A Javier López Zavala lo aprehendieron el 6 de junio de ese mismo año en calles de la junta auxiliar de La Libertad.

Jair "N", de 27 años, regresó a Chiapas, lugar de donde es originario, pero la FGE lo ubicó y aprehendió, también en junio. En tanto, Silvestre "N" se escondió en una zona rural de Veracruz, así que su detención se complicó. Los agentes ministeriales lo capturaron a finales de julio y lo vincularon a proceso por feminicidio en grado de autor material.

Después de tres años y siete meses del feminicidio de Cecilia Monzón se hizo justicia para su familia.

