El priista Javier López Zavala es declarado culpable de feminicidio de Cecilia Monzón

Ambas Manos

23/12/2025 - 8:46 pm

El priista Javier López Zavala es declarado culpable de feminicidio de Cecilia Monzón

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Javier López es declarado culpable por violencia familiar contra Cecilia Monzón

El priista Javier Zavala pasará 6 años en prisión por violencia contra Cecilia Monzón

Cecilia Monzón, abogada y activista de derechos de mujeres, es asesinada en Puebla

Javier López Zavala, excandidato a la gobernatura de Puebla por el PRI, fue declarado culpable por el feminicidio de su esposa, Cecilia Monzón, a quien mandó asesinar en 2022.

Por Cristóbal Lobato González

Puebla, 23 de diciembre (Ambas Manos).- El priista Javier López Zavala fue declarado culpable por el feminicidio de Cecilia Monzón, madre de su hijo. Sus dos cómplices Jair y Silvestre, también son culpables.

Así lo decidió el Juez la noche de este 23 de diciembre en una audiencia a la que acudió Helena Monzón, hermana de la víctima.

La individualización de la pena por feminicidio se decidirá en una segunda audiencia. Es decir, en unos días sabremos a cuántos años de prisión son condenados cada uno.

El Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta advirtió esta mañana que jamás intervendría en el caso y pidió justicia para Monzón.

Helena Monzón, hermana de Cecilia, arribó a los Juzgados de Ejecución de Sentencia alrededor de las 15:00 horas, previo a la definición del caso había solicitado que el feminicidio no quedará impune como el 95 por ciento de los casos en México.

Desde ayer ya había anunciado que la sentencia se dictaría este día.

La hermana de la activista solicitó la pena más alta de 60 años de prisión contra quien fuera excandidato a Gobernador de Puebla.

Fue hasta las 17:11 horas cuando dio inicio la audiencia, dos horas después se supo que Javier López Zavala había sido declarado culpable.

Pasaron más de tres años para conocer la sentencia

Tras ocho meses y 80 audiencias donde se presentaron pruebas que analizaron, los tres jueces tomaron la determinación.

Las audiencias contra López Zavala iniciaron desde el 4 de abril, pero las aplazaron mientras llevaban a cabo las del delito de violencia familiar.

¿Cuál fue la cronología que presentó la FGE?

El 21 de mayo del 2022, la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez fue asesinada cuando conducía su camioneta sobre Camino Real a Momoxpan y Periférico Ecológico, en San Pedro Cholula.

Las primeras investigaciones que realizó la Fiscalía General del Estado (FGE), señalaban que en abril de 2022 Javier López Zavala le ordenó a su sobrino Jair "N", que matara a Cecilia.

Siendo él mismo quien le proporcionó el arma de fuego y la motocicleta que se utilizó en el crimen.

La mañana del sábado 21 de mayo, se cometió el crimen. Cecilia recibió seis arteros disparos que terminaron con su vida.

Enseguida se descartó robo, pues los agentes investigadores encontraron todas sus pertenencias.

La cronología presentada por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) indicó que Jair "N" contrató a un sicario originario de Veracruz, su encargo fue matar a Cecilia.

Silvestre "N" se hospedó en un hotel de la ciudad de Puebla, vigiló los movimientos de la abogada y se reunió en varias ocasiones con Jair "N" para planear el feminicidio.

La mañana de ese 21 de mayo, los dos viajaban en la motocicleta que les proporcionó Zavala. Siguieron a Cecilia desde que salió de su domicilio y en el punto ya mencionado la interceptaron. Jair "N" manejaba; Silvestre "N" disparó.

A Javier López Zavala lo aprehendieron el 6 de junio de ese mismo año en calles de la junta auxiliar de La Libertad.

Jair "N", de 27 años, regresó a Chiapas, lugar de donde es originario, pero la FGE lo ubicó y aprehendió, también en junio. En tanto, Silvestre "N" se escondió en una zona rural de Veracruz, así que su detención se complicó. Los agentes ministeriales lo capturaron a finales de julio y lo vincularon a proceso por feminicidio en grado de autor material.

Después de tres años y siete meses del feminicidio de Cecilia Monzón se hizo justicia para su familia.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AMBAS MANOS. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Ambas Manos

Ambas Manos

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Tierras raras

"Ahora que nos hemos dado cuenta de la importancia estratégica que tendrán las tierras raras en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Concordia y el giro restaurativo

"La Concordia deja una lección relevante. La justicia restaurativa no es una alternativa blanda ni una renuncia...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

El declive de Estados Unidos y el “Corolario Trump"

"Estados Unidos mantiene un gran poder militar y hará lo que sea por conservar su doctrina y...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

2025: año de corrupción

"Hay quienes afirman que para controlar la corrupción y disminuir la impunidad es necesario construir una ciudadanía...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

El gringo pirata, asesino y ladrón
Por Pedro Mellado Rodríguez

El gringo pirata, asesino y ladrón

La doctrina y el corolario no son tales
Por Lorenzo Meyer

La doctrina y el corolario no son tales

<i>Grandeza</i> de López Obrador
Por Fabrizio Mejía Madrid

Grandeza de López Obrador

¿Podría ganar la extrema derecha en México?
Por Juan Carlos Monedero

¿Podría ganar la extrema derecha en México?

México toma distancia de China
Por Mario Campa

México toma distancia de China

Vientos tejocoteros
Por Óscar de la Borbolla

Vientos tejocoteros

+ Sección

Galileo

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) recordó cómo actuar para salvar una vida ante el aumento de los casos de personas que se atragantan durante la Navidad.

¿Qué hacer si alguien se atraganta en la cena de Navidad? Así puedes salvarle la vida

Investigadores hallan especímenes del ajolote del Altiplano tras 15 años sin registro

Una investigación arrojó que los compuestos dialil sulfurados -moléculas ricas en azufre presentes en el ajo- tienen la capacidad de alargar la vida en ratones.

Investigadores demuestran que compuestos del ajo aumentan esperanza y calidad de vida

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

Durante vacaciones y Navidad es habitual acostarse y levantarse más tarde, pero este cambio altera los sistemas que regulan el sueño y provoca "jet lag social".

¿Te duermes más tarde en vacaciones? Experta revela cómo evitar el "jet lag social"

Michaela Benthaus hace historia como la primera persona en silla de ruedas que viaja al Espacio

Histórico: Michaela Benthaus, primera persona en silla de ruedas que viaja al espacio

Investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche encontró una estrategia eficaz para reducir el daño del hígado causado por cirrosis.

Investigadores identifican mecanismo clave para reducir daño de hígado en la cirrosis

Investigación revela pistas sobre la alimentación humana en la Edad de Bronce

¿Cómo era la alimentación humana en la Edad del Bronce? Investigación revela pistas

El 56.1 por ciento de personas mayores de 75 años percibieron cambios en sus rutinas diarias tras las pandemia de COVID-19, según concluye una investigación.

El 56% de adultos mayores de 75 cambió rutinas tras pandemia, dice estudio en España

Un estudio de Alemania analizó los beneficios y problemas del cuidado de los niños por parte de los abuelos.

Los niños al cuidado de sus abuelos podrían tener un estado de salud más precario

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Gobierno de México cobrará a partir de enero del próximo año al menos 51 mil mdp a Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, informó el SAT.
1

Grupo Salinas debe 51 mil millones para enero: SAT. Salinas Pliego pide “por escrito”

Venezuela, en la ONU: “Trump nos está exigiendo petróleo y minerales; es extorsión”
2

Venezuela, en la ONU: “Trump nos está exigiendo petróleo y minerales; es extorsión”

El hombre asesinado al interior de un restaurante en la CdMx el domingo era Óscar Noé Medina González, alias "El Panu", quien formaba parte de "Los Chapitos".
3

El hombre asesinado en Zona Rosa es "El Panu", jefe de seguridad de "Los Chapitos"

Vince Zampella, uno de creadores del videojuego "Call of Duty", murió en un accidente automovilístico mientras conducía su Ferrari en autopista de Los Ángeles.
4

VIDEO FUERTE ¬ Vince Zampella, creador de “Call of Duty”, muere al chocar en su auto

Epstein se puso en contacto con Nassar poco antes aparecer muerto. En una carta, sugiere que Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), es pederasta.
5

“Nuestro Presidente también comparte nuestro amor por las jóvenes y núbiles”: Epstein

Hacienda actualizó el IEPS de gasolina y de diésel para 2026, que se hace anualmente por la inflación.
6

Hacienda anuncia aumento del IEPS a gasolina y diésel para 2026: ¿cuánto pagarás?

"Los Tlacos" realizaron una caravana en plena temporada navideña para repartir dulces y regalos a habitantes de Tlacotepec, Guerrero. Todo fue captado en video.
7

VIDEO ¬ Matan, secuestran y extorsionan todo el año. Y en Navidad, reparten regalos

La Secretaría de Seguridad del Edomex y la Defensa detuvieron a dos hombres por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y portación de armas.
8

Dos hombres son detenidos con 37 mdp en efectivo en Edomex; traían armas y cargadores

ANÁLISIS ¬ La ultraderecha se centró en corrupción y crimen. Ahora redibuja la región
9

ANÁLISIS ¬ La ultraderecha se centró en corrupción y crimen. Ahora redibuja la región

Banksy volvió a las paredes de Londres luego de que un mural suyo relacionado con las protestas contra el genocidio palestino de Israel fuera borrado.
10

FOTO ¬ Banksy, el misterioso artista callejero, presume un nuevo mural en Londres

La periodista mexicana Carmen Aristegui se despidió del espacio que conducía en la cadena informativa CNN, en donde duró 20 años. "Gracias a CNN", expresó.
11

Carmen Aristegui se despide. Más de 20 años duró en CNN. “Lo que toca es dar gracias”

La Segob anuncia acuerdo reparatorio de dos mil millones de pesos para mineros de Cananea
12

Segob anuncia acuerdo reparatorio de 2 mil mdp para mineros de Cananea. ¿Qué incluye?

Marina confirma hallazgo sin vida de persona desaparecida en Texas; ya van 6 muertos
13

Marina confirma hallazgo sin vida de persona desaparecida en Texas; ya van 6 muertos

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) recordó cómo actuar para salvar una vida ante el aumento de los casos de personas que se atragantan durante la Navidad.
14

¿Qué hacer si alguien se atraganta en la cena de Navidad? Así puedes salvarle la vida

Entre los integrantes de "Los Chapitos" detenidos están el suegro y el cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar.
15

Garrotazo a "Los Chapitos": caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán en Jalisco

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El priista Javier López Zavala es declarado culpable de feminicidio de Cecilia Monzón
1

El priista Javier López Zavala es declarado culpable de feminicidio de Cecilia Monzón

2

“El Diez”, miembro de La Unión Tepito, cae en Ecatepec, Edomex, tras un operativo

La Segob anuncia acuerdo reparatorio de dos mil millones de pesos para mineros de Cananea
3

Segob anuncia acuerdo reparatorio de 2 mil mdp para mineros de Cananea. ¿Qué incluye?

Banksy volvió a las paredes de Londres luego de que un mural suyo relacionado con las protestas contra el genocidio palestino de Israel fuera borrado.
4

FOTO ¬ Banksy, el misterioso artista callejero, presume un nuevo mural en Londres

Sheinbaum se reúne con la CEO de Citi
5

CSP se reúne con CEO de Citi; hablan sobre buenas perspectivas económicas para México

La Secretaría de Seguridad del Edomex y la Defensa detuvieron a dos hombres por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y portación de armas.
6

Dos hombres son detenidos con 37 mdp en efectivo en Edomex; traían armas y cargadores

ANÁLISIS ¬ La ultraderecha se centró en corrupción y crimen. Ahora redibuja la región
7

ANÁLISIS ¬ La ultraderecha se centró en corrupción y crimen. Ahora redibuja la región

Marina confirma hallazgo sin vida de persona desaparecida en Texas; ya van 6 muertos
8

Marina confirma hallazgo sin vida de persona desaparecida en Texas; ya van 6 muertos

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) recordó cómo actuar para salvar una vida ante el aumento de los casos de personas que se atragantan durante la Navidad.
9

¿Qué hacer si alguien se atraganta en la cena de Navidad? Así puedes salvarle la vida

La SSC-CdMx compartió una serie de tips para que las capitalinas y los capitalinos no sean víctimas de algún delito al comprar regalos de Navidad.
10

¿Harás compras navideñas? SSC-CdMx te dice cómo cuidar tu dinero y tus pertenencias

11

El jefe del ejército de Libia muere, junto a 4 personas más, tras un accidente aéreo

Greta Thunberg fue detenida en Londres durante una protesta en apoyo a los cuatro miembros de la organización Palestine Action que siguen encarcelados.
12

VIDEO ¬ Thunberg es detenida en Londres durante protesta en apoyo a Palestine Action