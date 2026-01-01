Embajador de EU reconoce avances históricos en relación con México durante 2025

Estados Unidos, que en 2025 vio el regreso de Donald Trump para un segundo mandato, reconoció avances históricos en la cooperación que sostiene con México.

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- El Embajador de Estados Unidos (EU) en México, Ronald Johnson, resaltó ayer que ambos países cerraron el año 2025 con avances “históricos” en temas clave de la agenda bilateral, como la cooperación en seguridad, migración, medio ambiente y control fronterizo, en un mensaje difundido en redes sociales.

"Al concluir el año, los Estados Unidos y México pueden mirar atrás y reconocer avances históricos. Desde una solución de largo plazo al desafío de las aguas residuales en Tijuana–San Diego, hasta avances en la cooperación hídrica, la interrupción del tráfico de drogas y armas, y la construcción de una frontera más segura, con la migración ilegal en niveles históricamente bajos", escribió en X, antes Twitter.

Johnson subrayó que, si bien persisten retos, la coordinación bilateral ha permitido resultados tangibles, entre ellos el fortalecimiento de los mecanismos de seguridad.

"Si bien aún enfrentamos retos, hemos logrado avances significativos y, trabajando juntos, alcanzaremos aún más en el año que comienza", añadió el Embajador.

Durante 2025, año marcado por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca para un segundo mandato, se destacó el envío de 55 capos de la droga de México a Estados Unidos, en febrero y agosto, como parte de los esfuerzos conjuntos para combatir al crimen organizado transnacional.

Uno de los puntos que subrayó el Embajador fue el acuerdo alcanzado para atender el problema de las aguas residuales del Río Tijuana.

El pasado 15 de diciembre, México y Estados Unidos firmaron el Acta 333, un nuevo instrumento de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), que contempla proyectos de infraestructura, investigación, mayor monitoreo y planeación para frenar la contaminación que afecta a comunidades de ambos lados de la frontera.

La buena relación también resultó beneficiosa para México. La semana pasada, The Wall Street Journal, uno de los medios más influyentes en el mundo de la economía, sostuvo que la Presidenta Claudia Sheinbaum logró conectar con Trump y controlar su uso del comercio como palanca en asuntos no económicos.

Hoy, casi el 85 por ciento de las exportaciones totales de México permanecen libres de aranceles bajo el acuerdo conocido como T-MEC (Tratado México-Estados Unidos-Canadá).

Además, el peso mexicano cerró 2025 con uno de los desempeños más sólidos de su historia frente al dólar, al ubicarse ayer en 18 unidades por billete verde, de acuerdo con cifras oficiales del Banco de México (Banxico).