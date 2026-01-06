¿Cuánto subió el precio de la Rosca de Reyes de Costco?

Al llegar el 6 de enero no puede faltar la tradicional Rosca de Reyes siendo la vendida por Costco una de las más cotizadas de la temporada. Sin embargo, este año las piezas sufrieron un aumento en su precio a comparación del anterior.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- Llega enero y Costco vuelve a ser tendencia y protagonista de los primeros momentos virales del año debido a su famosa Rosca de Reyes. Largas filas comienzan a formarse en sus sucursales para adquirir este codiciado pan tradicional, pero no sólo por aquellos que buscan compartirla con su familia, sino también por quienes ven un negocio en su reventa.

Por ello, ya se ha vuelto común los videos en redes sociales de personas comprando enormes torres de esta Rosca de Reyes y hasta peleándose por hacerse cuando menos una de sus piezas.

Esta alta demanda, junto con otros factores como la inflación, han provocado incrementos en los precios de la Rosca de Reyes de Costco, la cual de por sí ya es alta en comparación con otras tiendas y panaderías.

Rosca de Reyes del Costco registra su mayor aumento en tres años

Costco cuenta con dos tipos de Rosca de Reyes principales: la tradicional y la rellena, ambas de dos kilos, la segunda destaca por su interior de nata y crema.

Para este 2026, el precio de la Rosca de Reyes tradicional es de 429 pesos, lo que significó un aumento de 50 pesos en comparación con su costo del año pasado que fue de 379 pesos.

Mientras que la Rosca de Reyes rellena tiene un precio de 539 pesos, es decir, que su valor aumentó 39 pesos de un año a otro.

Se trata del mayor incremento anual registrado en el precio de este pan tradicional en Costco de los últimos tres años, desde 2023, cuando subió 50 pesos ambos panes.

Es importante mencionar que si bien se trata de precios oficiales compartidos por Costco, estos pueden variar entre sucursales.

Precio de la Rosca de Reyes del Costco aumenta alrededor de 40% en cinco años

El aumento constante en el precio de la Rosca de Reyes del Costco ha provocado que en apenas cinco años su costo haya incrementado alrededor del 40%.

Entre 2022 y 2026, el precio de la versión tradicional de este pan subió 130 pesos, al pasar de 299 a 429 pesos, lo que significa un aumento del 43.47%.

Mientras que la versión rellena registró un alza de 150 pesos en el mismo lapso, de 389 a 539 pesos, es decir, un incremento del 38.5%.

¿Cómo comprar una Rosca de Reyes sin membresía y sin formarse?

Una de las principales diferencias entre Costco y las tiendas de autoservicio comunes es que cuenta con una membresía, lo que significa que tienes que hacer un pago anual para poder comprar en sus sucursales.

Actualmente el costo de estas membresías va de los 600 y hasta los mil 200 pesos, razón por la que muchos optan por comprar a sus revendedores.

Sin embargo, hay una forma de comprar la Rosca de Reyes de Costco sin necesidad de membresía, sin formarse y sin la necesidad de pagar precios inflados.

A través de aplicaciones de comida a domicilio, Costco ofrece varios productos a personas que no son miembros, entre ellos su Rosca de Reyes. Si bien tienen un precio preferencial para sus socios, el aumento no es tan alto como en los revendedores.

Mediante Uber Eats, por ejemplo, el precio de la Rosca de Reyes tradicional ronda los 500 pesos para miembros y casi 600 pesos para el público en general. Mientras que la rellena supera los 600 pesos para los socios y alcanza los 750 pesos para el resto.

¿Las Roscas del Costco son de la India?

A la viralidad de las Roscas de Reyes del Costco se ha sumado un nuevo episodio: que estas piezas son realizadas en la India.

Este rumor comenzó en redes sociales luego que usuarios compartieran una fotografía de las especificaciones del pan tradicional donde se lee la leyenda “Hecho en la India”.

Esto provocó muchos comentarios en internet debido a la fama que se ha llevado la gastronomía india por videos también compartidos en redes sociales donde se ve la poca higiene que se emplea en la comida callejera.

Sin embargo, no hay ninguna fuente oficial que confirme que efectivamente estas piezas de pan se fabriquen siquiera fuera del país.

¡Síguenos en Google News!