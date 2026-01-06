¿Buscas una vivienda en renta? La SSPC da consejos para no caer en estafas de redes

Redacción/SinEmbargo

06/01/2026 - 1:57 pm

Con el propósito de que la ciudadanía no sea víctima de estafas al buscar una vivienda en renta, la SSPC compartió una serie de tips para evitar estos fraudes.

Las estafas que circulan en redes sociales buscan engañar a las personas con ofertas falsas de viviendas en renta para robarles su dinero.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- Con el propósito de que la ciudadanía no sea víctima de estafas al buscar una vivienda en renta, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) compartió una serie de recomendaciones para no caer en fraudes que circulan en redes sociales.

En esta modalidad de estafa, los ciberdelincuentes promocionan casas o departamentos para arrendar mediante publicaciones en las que utilizan información falsa, ofertas "demasiado buenas para ser verdad" o fotografías apócrifas de inmuebles para atraer a sus víctimas.

El principal objetivo de dichos fraudes es despojar a las personas de su dinero, en cantidades que pueden llegar a ser equivalentes a varios meses de renta.

¿Cómo operan los fraudes de rentas en redes sociales?

En un comunicado, la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la SSPC explicó que estas estafas operan utilizando publicaciones en redes sociales como Facebook, TikTok o Instagram, en las que anuncian ofertas de viviendas en renta, las cuales ofrecen precios considerablemente bajos y muestran fotografías que no coinciden con la realidad para atraer a las personas interesadas en arrendar.

Luego de que logran enganchar a su víctima, los estafadores se ponen en contacto por otras aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp, donde suelen presentarse con identificaciones falsas y contratos apócrifos para generar confianza.

Posteriormente, los defraudadores le solicitan a sus víctimas una transferencia de dinero supuestamente para garantizar el acuerdo previo a la firma del contrato. Los montos que solicitan pueden variar desde una pequeña suma hasta el equivalente a varios meses de renta.

Una vez que se transfieren los fondos, los anuncios son eliminados de las redes sociales y los supuestos arrendadores dejan de responder, por lo que se vuelve prácticamente imposible que las personas recuperen su dinero.

Con el propósito de que la ciudadanía no sea víctima de estafas al buscar una vivienda para rentar, la SSPC compartió una serie de tips para no caer en fraudes.
Los estafadores publican ofertas falsas de viviendas en renta en redes para engañar a sus víctimas y robar su dinero. Foto: José Betanzos Zárate, Cuartoscuro

¿Qué consejos de la SSPC puedes seguir para evitar estafas con ofertas de rentas en redes?

Para que las personas no caigan en estafas por ofertas falsas de viviendas en renta que circulan en redes, la SSPC emitió las siguientes recomendaciones:

  • Solicitar una identificación oficial al arrendador y verificar que el nombre coincida con los documentos de la escritura o registro público.
  • Solicitar documentos que acrediten que la propiedad está registrada a nombre del anunciante en el Registro Público de la Propiedad.
  • Visitar la residencia o realizar o una videollamada en vivo donde se muestre toda la estancia y vistas exteriores.
  • No confiar en publicaciones que incluyan ofertas de precios sospechosamente bajos, ya que esto suele ser una señal de fraude.
  • No dar pagos adelantados sin firmar un contrato de arrendamiento con condiciones claras.
  • Utilizar sólo medios seguros de comunicación y no cerrar acuerdos a través de redes sociales o mensajería instantánea.
  • No compartir información sensible o cuentas bancarias hasta que se confirme que la oferta es legítima.
  • Utilizar métodos de pago rastreables, como transferencias bancarias a cuentas que tengan el nombre del arrendador.
  • Solicitar al arrendador datos de contacto verificables como números telefónicos fijos o profesionales, dirección de oficina o referencias comprobables.

