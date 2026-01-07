León Larregui lanzará nuevo sencillo llamado "Bruma" con un juego virtual

Redacción/SinEmbargo

07/01/2026 - 7:00 am

“Bruma”

Larregui realizó compartió una serie de imágenes referentes a su nuevo sencillo, además de seleccionó a algunos de sus followers en TikTok para que pudieran acceder a fragmentos exclusivos de “Bruma” antes de su estreno.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- León Larregui lanzará "Bruma", un nuevo sencillo que estará disponible en todas las plataformas a partir del jueves 8 de enero. Esta canción forma parte de su siguiente álbum solista, "Manifiesto de un Tremendo Delirio", que estará disponible el próximo 26 de marzo, un disco que renueva su universo creativo, al enfatizar las reflexiones personales envueltas en poderosas capas de sonido.

Destaca que el lanzamiento de “Bruma” no se limita a lo musical, pues León lleva varios días en la construcción de un juego virtual que ha generado mucha expectativa entre sus fans. Como parte de esto, el autor de “Brillas” publicó hace unos días en sus redes sociales, una serie de imágenes referentes a su nuevo sencillo, las cuales sólo estuvieron visibles en close friends de Instagram.

Foto: Universal Musica

Acto seguido, Larregui realizó una serie de posteos en su perfil oficial de TikTok, donde seleccionó minuciosamente a algunos de sus followers para que pudieran acceder a fragmentos exclusivos de “Bruma”, aumentando así los rumores sobre su siguiente paso como cantautor.

Para quienes estuvieron atentos a dicha dinámica, todo cobró sentido después de que León compartió en todos sus perfiles oficiales, una imagen con coordenadas que apuntan a un espacio específico de la colonia Roma en la Ciudad de México, hasta donde los fans podían acudir para escuchar “Bruma” antes de su estreno oficial.

León Larregui busca entregar a sus seguidores una experiencia únicas a través de la música y se consolida como uno de los artistas que marcarán el ritmo de 2026, ya que tanto “Bruma” como ‘Manifiesto de un Tremendo Delirio’, son dos de los materiales más esperados del año.

León Larregui
“Bruma” es el nuevo sencillo de León Larregui. Foto: Cortesía

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

