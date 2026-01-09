Trump "canceló" una "segunda ola de ataques" a Venezuela por "cooperación" de Caracas

Redacción/SinEmbargo

09/01/2026 - 5:25 am

Trump dice que hay "cooperación" con Venezuela.

Trump dijo que debido a la "cooperación" con las autoridades de Venezuela "no será necesaria" una segunda ola de ataques en el país sudamericano, actualmente administrado por la Presidenta Delcy Rodríguez.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, aseguró este viernes que "canceló una prevista segunda ola de ataques" contra Venezuela debido a la "cooperación" que mostraron las autoridades del país sudamericano, ahora encabezadas por la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras la intervención estadounidense en Caracas y el secuestro del Presidente Nicolás Maduro.

"Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como signo de 'búsqueda de paz'. Esto es un gesto muy importante e inteligente", escribió el inquilino de la Casa Blanca en su cuenta de Truth Social.

Trump también dijo que "Estados Unidos y Venezuela están trabajando bien juntos, especialmente en lo relativo a la reconstrucción de su infraestructura de petróleo y gas de una forma mucho más grande, mejor y más moderna".

En este sentido, el mandatario republicano enfatizó que "debido a esta cooperación", Washington "ha cancelado la previamente prevista segunda oleada de ataques".

"Parece que no será necesaria. Sin embargo, todos los barcos seguirán en sus puestos por motivos de seguridad", aclaró el Presidente de Estados Unidos.

Por otra parte, Donald Trump anunció que "se invertirán al menos 100 mil millones de dólares por parte de Big Oil", es decir, de las principales petroleras estadounidenses, con las cuáles se reunirá este mismo viernes en la Casa Blanca para abordar el tema de Venezuela.

La publicación del funcionario se dio luego de que el presidente del Parlamento  de Venezuela y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de "un número importante" de presos políticos, entre ellos ciudadanos venezolanos y extranjeros.

"Las instituciones del Estado han decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo en este mismo momento", señaló el también hermano de la Presidenta Delcy Rodríguez.

"Considérese este gesto de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica", añadió.

