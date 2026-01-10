El orgasmo femenino puede provocar risa, llanto o dolor de pies, según un estudio

Europa Press

10/01/2026 - 6:15 am

El orgasmo femenino puede provocar distintos fenómenos.

La Universidad Northwestern comprobó que estos fenómenos son más comunes durante las experiencias sexuales en pareja que en solitario, y pueden deberse a la interacción social y emocional.

MADRID, (EUROPA PRESS).- Quizá reír o llorar tras un orgasmo puede ser una reacción que a muchas mujeres les puede resultar reconocible en algún momento de sus vidas, pero seguramente no tanto tener dolor de pies o de oídos, sangrar por la nariz o incluso tener alucinaciones.

Según un nuevo estudio, algunas mujeres experimentan reacciones físicas y emocionales inusuales, como risa, llanto, dolor de cabeza, hormigueo, dolor de pies, hemorragia nasal y más cuando tienen un orgasmo, unas reacciones, conocidas como fenómenos periorgásmicos, que no se relacionan con la fisiología normal del clímax, publican sus autores en el Journal of Women's Health.

La nueva investigación basada en una encuesta de la Universidad Northwestern (Estados Unidos) ha sido el primero en desglosar con qué frecuencia y constancia las mujeres experimentan estas respuestas y cuándo es más probable que ocurran (es decir, con una pareja o durante la masturbación).

Si bien el estudio reveló que estas respuestas son poco frecuentes (solo el 2.3 por ciento de la muestra), consideran estos hallazgos necesarios para concienciar y tranquilizar a las mujeres, afirmando que estas respuestas se consideran una respuesta sexual normal, afirma la doctora Lauren Streicher, autora principal del estudio y profesora clínica de obstetricia y ginecología en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, que añade que estos hallazgos también justifican la necesidad de estudios adicionales para ayudar a las mujeres a abordar su salud y bienestar sexual.

“Si bien se han reportado casos de mujeres que ríen, lloran o presentan síntomas físicos inusuales durante el orgasmo, este es el primer estudio que caracteriza estos fenómenos y cuándo es más probable que ocurran —resalta Streicher, quien también es la creadora de COME AGAIN, una nueva guía científica sobre la función sexual para profesionales de la salud y no profesionales—. Las mujeres deben saber que si se ríen a carcajadas cada vez que tienen un orgasmo (y no hay nada divertido), no están solas”.

Un total de 3 mil 800 mujeres vieron un breve video publicado en redes sociales que explicaba los fenómenos periorgásmicos. Posteriormente, pudieron responder una encuesta anónima de seis preguntas sobre síntomas o respuestas físicas o emocionales inusuales que experimentan al tener un orgasmo.

De las 86 mujeres (de 18 años o más) que se identificaron como mujeres que experimentaban fenómenos periorgásmicos, el 61 por ciento reportó experimentar síntomas físicos, el 88 por ciento reportó experimentar respuestas emocionales, más de la mitad (52 por ciento) experimentó más de un síntoma y el 21 por ciento experimentó síntomas tanto físicos como emocionales. Si bien la mayoría (69 por ciento) experimentó estos síntomas solo ocasionalmente con el orgasmo, el 17 por ciento los experimentó de forma constante con el orgasmo. La mayoría (51 por ciento) experimentó síntomas exclusivamente con la actividad sexual en pareja, el 9 por ciento durante la masturbación y el 14 por ciento con el uso de un vibrador.

Listado de síntomas diversos

Estos son los síntomas físicos registrados durante el estudio entre las 86 encuestadas:

  • Dolor de cabeza (33 por ciento).
  • Debilidad muscular (24 por ciento).
  • Dolor/hormigueo en el pie (19 por ciento).
  • Dolor/picazón/hormigueo facial (6 por ciento).
  • Estornudos (4 por ciento).
  • Bostezos (3 por ciento).
  • Dolor de oído/otra sensación en el oído (2 por ciento).
  • Hemorragia nasal (2 por ciento).

Los síntomas emocionales fueron:

  • Llorar (63 por ciento).
  • Tristeza o ganas de llorar con una experiencia sexual positiva (43 por ciento).
  • Reír (43 por ciento).
  • Alucinaciones (4 por ciento).

Los investigadores comprobaron que estos fenómenos periorgásmicos son más comunes durante las experiencias sexuales en pareja que en solitario, y consideran que que puede deberse a la interacción social y emocional con el sexo en pareja. "Postulamos que la presencia de una pareja puede evocar respuestas psicológicas y fisiológicas más complejas, lo que sugiere la participación de un componente emocional —explican—. Un estado emocional elevado durante la actividad sexual con una pareja puede potencialmente activar vías neurofisiológicas diferentes a las implicadas en la actividad sexual en solitario, y la conocida liberación de endorfinas, dopamina y oxitocina durante el orgasmo posiblemente también podría contribuir a estos estados emocionales intensos".

El orgasmo femenino puede provocar distintos fenómenos.

El orgasmo femenino puede provocar risa, llanto o dolor de pies, según un estudio

Investigadores de Estados Unidos y Canadá han descubierto que la cucaracha alemana produce endotoxinas que intensifican las reacciones alérgicas en humanos.

¿Plaga de cucarachas en casa? ¡Cuidado! Sus toxinas pueden provocar asma infantil

La UNAM desarrolla chip que replica al hígado humano para evaluar medicamentos

Experto indica que los aparatos electrónicos liberan sustancias tóxicas para las personas.

Experto explica por qué es importante apagar los aparatos electrónicos tras usarlos

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años, revela hallazgo en África

Un nuevo estudio sugiere que la COVID-19 persistente es más frecuente en niños y adolescentes en edad escolar que experimentan inestabilidad económica.

Estudio sugiere factores sociales ligados a mayor riesgo de COVID prolongada en niños

El ejercicio puede reducir los síntomas de depresión en un grado similar al de la terapia psicológica, según investigadores de la Universidad de Lancashire.

El ejercicio podría reducir la depresión tanto como tomar terapia, según un estudio

El estrés crónico es un factor que incide en nuestra salud mental y emocional; puede afectar la toma de decisiones y provocar enfermedades a largo plazo.

Especialista explica por qué el estrés te desgasta y cómo aprender a sobrellevarlo

Una investigación de Oregón sugiere que la falta de sueño puede acortar los años de vida, incluso más que los malos hábitos de alimentación y de ejercicio.

Un estudio revela qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

Especialista explica por qué los niños están más irritables tras el Día de Reyes

