Dinamarca y otros países de OTAN mandan militares a Groenlandia por amenazas de Trump

El mandatario estadounidense no ha dejado de insistir en su deseo de "conquistar" la isla ártica y ante la intervención militar que realizó Estados Unidos en Venezuela, las pretensiones del republicano se han convertido en una amenaza real.

–Con información de agencias

Copenhague/Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).– El Ministerio de Defensa de Dinamarca confirmó hoy que reforzará su presencia militar en Groenlandia después de las ríspidas conversaciones con Donald Trump en la Casa Blanca.

Y varios miembros de la OTAN anunciaron que están desplegando tropas en Groenlandia para un ejercicio militar conjunto, “a raíz de tensas conversaciones en la Casa Blanca sobre el deseo de Estados Unidos de anexarla”. Además de Dinamarca, se agregaron Alemania, Francia, Suecia y Noruega. Han confirmado sus planes de enviar personal militar a la isla escasamente poblada esta semana.

“Las tensiones geopolíticas se han extendido al Ártico. Por lo tanto, el gobierno de Groenlandia y el Ministerio de Defensa danés han decidido continuar con la intensificación de los ejercicios de las Fuerzas Armadas danesas en Groenlandia, en estrecha colaboración con los aliados de la OTAN. A partir de hoy, se ampliará la presencia militar en Groenlandia y sus alrededores, en estrecha colaboración con los aliados de la OTAN. El objetivo es entrenar la capacidad de operar en las condiciones únicas del Ártico y fortalecer la presencia de la alianza en el Ártico, en beneficio de la seguridad europea y transatlántica”, dijo Dinamarca en su comunicado.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte, también conocida como la Alianza Atlántica, es una alianza militar que data del 4 de abril de 1949, luego de la Segunda Guerra Mundial. Aunque es básicamente europea, Estados Unidos la domina. El pleito provocado por Trump podría romper la OTAN.

“¿Y ahora qué?”, dice un texto de hoy en The New York Times. “Esto es lo que se preguntan los groenlandeses. La gran reunión en Washington sobre el futuro de Groenlandia tuvo lugar el miércoles. Fue histórica, ya que Groenlandia fue incluida por primera vez a tan alto nivel. Su Ministro de Asuntos Exteriores se reunió con el Vicepresidente J. D. Vance y el Secretario de Estado Marco Rubio para hablar sobre la gigantesca isla helada que ha formado parte de Dinamarca durante más de 300 años, pero que el Presidente Trump insiste en que Estados Unidos debería tomar control, posiblemente con la fuerza militar”.

La esperanza era llegar a un acuerdo, encontrar una salida, dice el diario. “Pero la conclusión del Ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, quien también estaba presente, fue que persistía un ‘desacuerdo fundamental’”.

El Presidente de Estados Unidos ha renovado sus miras hacia la toma de la isla tras una audaz intervención militar en Venezuela para seucestrar a su Presidente, Nicolás Maduro, el 3 de enero. El despliegue de tropas se produce poco después de que los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y Groenlandia mantuvieran conversaciones con el Vicepresidente estadounidense JD Vance y el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la Casa Blanca.

En declaraciones a los periodistas junto a Vivian Motzfeldt, de Groenlandia, el Ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, dijo que había habido un “desacuerdo fundamental” con Estados Unidos, pero dijo que la reunión de una hora fue “franca pero constructiva”.

Vance y Rubio no hicieron comentarios. Sin embargo, Trump declaró a la prensa, amenazante, en el Despacho Oval: “Necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional”.

Mayor presencia militar

El Ministerio de Defensa de Dinamarca fue contundente: “En el futuro próximo, esto [el despliegue militar] se traducirá en una mayor presencia militar en Groenlandia y sus alrededores, compuesta por aeronaves, buques y soldados, incluidos los de los aliados de la OTAN. Las actividades del ejercicio en 2026 podrían incluir la protección de infraestructuras críticas, la asistencia a las autoridades locales de Groenlandia, incluida la policía, la recepción de tropas aliadas, el despliegue de aviones de combate en Groenlandia y sus alrededores, y la realización de operaciones navales”.

“El Mando Ártico Conjunto mantendrá a los ciudadanos de Groenlandia informados continuamente sobre las actividades y mantendrá un estrecho diálogo con las autoridades groenlandesas pertinentes y las principales partes interesadas.

Dinamarca dijo que en el verano de 2025, las Fuerzas Armadas Danesas reforzaron su presencia y la actividad de ejercicios en Groenlandia y sus alrededores con diversas iniciativas y capacidades, incluyendo contribuciones de aliados como Alemania, Francia, Suecia y Noruega. Las iniciativas implicaron el despliegue de capacidades en el mar, la tierra y el aire, así como ejercicios relacionados con la protección de la infraestructura crítica de Groenlandia.

El Ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, dijo: “La seguridad en el Ártico es crucial para el Reino de Dinamarca y nuestros aliados árticos, por lo que es fundamental que, en estrecha colaboración con ellos, fortalezcamos aún más nuestra capacidad para operar en la región. Lo hicimos en 2025 y, como consecuencia natural de estos esfuerzos, continuaremos y ampliaremos la cooperación en 2026. Las Fuerzas Armadas danesas, junto con varios aliados árticos y europeos, explorarán en las próximas semanas cómo implementar en la práctica una mayor presencia y actividad de ejercicios en el Ártico”.