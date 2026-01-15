Países de la OTAN envían tropas de reconocimiento a Groenlandia ante amenazas de EU

Francia, Alemania, Suecia, Noruega y Gran Bretaña confirmaron el envío de efectivos al territorio autónomo danés, luego de que el gobierno de dicho país no llegase a un acuerdo con la administración de Donald Trump.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- Distintos países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) anunciaron el miércoles que enviarán tropas a Groenlandia, ante las amenazas del gobierno de Estados Unidos de apoderarse de este territorio autónomo danés.

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, informó en redes sociales que el ejército de dicho país iniciará ejercicios militares conjuntos con Dinamarca en Groenlandia, además de asegurar que las primeras ya están en camino hacia este territorio que geográficamente pertenece a América del Norte.

"Por petición de Dinamarca, he decidido que Francia participará en ejercicios conjuntos organizados por Dinamarca en Groenlandia, la Operación Resistencia Ártica ('Opération Endurance Arctique'). Los primeros elementos militares franceses ya están en camino. Otros los seguirán", publicó Macron en su cuenta de X.

À la demande du Danemark, j’ai décidé que la France participera aux exercices conjoints organisés par le Danemark au Groenland, l’Opération Endurance Arctique. De premiers éléments militaires français sont d'ores et déjà en chemin. D'autres suivront. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 14, 2026

El anuncio de Francia se sumó a los avisos en el mismo sentido de los gobiernos de Alemania, Suecia, Noruega y Gran Bretaña, cuyos países comunicaron que enviarán oficiales a Groenlandia para estudiar de forma conjunta las posibles maneras de incrementar la seguridad en la región.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Alemania "el objetivo es examinar las condiciones para posibles contribuciones militares destinadas a apoyar a Dinamarca con el mismo fin; por ejemplo, en el ámbito de las capacidades de vigilancia marítima".

"A invitación de Dinamarca, Alemania participará con otras naciones europeas entre el 15 y el 17 de enero en una actividad de reconocimiento en Groenlandia", informó el Ministerio alemán.

En ese contexto, el vice primer ministro groenlandés, Mute Egede, confirmó en rueda de prensa la llegada en "los próximos días" de tropas de la OTAN.

"Los soldados de la OTAN deberían estar más presentes en Groenlandia a partir de hoy y en los próximos días. Se espera un aumento del número de vuelos y de buques militares", comentó.

Apenas ayer, el Ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, anunció la creación de un grupo de trabajo de alto nivel para encontrar una "solución común" a los desacuerdos con Estados Unidos sobre Groenlandia tras una reunión entre las delegaciones estadounidense, danesa y groenlandesa en la Casa Blanca que finalizó sin un acuerdo.