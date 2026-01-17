Trump investiga funcionarios de Minnesota por presunta conspiración en contra de ICE

La Opinión

17/01/2026 - 2:16 am

Gobierno de Trump investiga al Gobernador de Minnesota, Tim Walz

Walz calificó la investigación como un intento de utilizar el sistema judicial “como arma” contra opositores políticos y la describió como una “táctica peligrosa y autoritaria”.

Los Ángeles, 17 de enero (SinEmbargo).- A más de una semana de la muerte de Reene Good durante un operativo migratorio, el Departamento de Justicia abrió una investigación contra el Gobernador de MinnesotaTim Walz, y el Alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, por presunta conspiración para impedir la labor de agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza en sus jurisdicciones.

La investigación se enfoca en una posible violación de la ley de conspiración y surge a partir de declaraciones públicas de Walz y Frey contra el despliegue de miles de agentes federales en el estado durante una ofensiva migratoria que dejó más de 2 mil 500 detenciones. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato por tratarse de un proceso en curso.

Walz, en un comunicado, calificó la investigación como un intento de utilizar el sistema judicial “como arma” contra opositores políticos y la describió como una “táctica peligrosa y autoritaria”.

La oficina del Gobernador aseguró que no ha recibido notificación formal sobre la investigación. Por su parte, la oficina de Frey no respondió de inmediato a solicitudes de comentario.

La investigación ocurre a 10 días del tiroteo fatal en Minneapolis que acabó con la vida de Renee Nicole Good, de 37 años, durante un operativo de ICE, y que ha generado protestas locales. El Gobernador había pedido al Presidente Donald Trump que desescalara la situación y llamó a la calma a manifestantes en la ciudad.

Los señalamientos contra Walz y Frey

Funcionarios del gobierno de Trump han acusado a los líderes demócratas de Minnesota de corrupción y falta de fiabilidad en la gestión de la crisis, mientras que las autoridades estatales sostienen que el despliegue federal constituye una “invasión” que viola la soberanía del estado. Esta semana, el Fiscal General de Minnesota presentó una demanda contra el gobierno federal alegando inconstitucionalidad en la operación de control migratorio.

El Presidente Trump advirtió que intervendrá directamente en Minnesota para frenar las protestas, prometiendo actuar “rápida y eficazmente” si lo considera necesario. La tensión se ha incrementado tras un segundo incidente, en el que un agente de ICE disparó contra un migrante venezolano durante un arresto, hiriéndolo en la pierna.

La ley bajo la que se investigan Walz y Frey contempla la conspiración para obstruir investigaciones federales, un cargo similar al aplicado en casos de manifestantes que interfieren en operativos de migración, según reportó el Washington Post.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La Opinión

La Opinión

