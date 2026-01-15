Las protestas aumentan en EU y Trump amenaza con “mano dura”, invocando Ley de 1807

La Ley de Insurrección autoriza al Presidente a utilizar las fuerzas armadas para fines civiles de aplicación de la Ley en Estados Unidos, en un conjunto limitado de circunstancias.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).– El Presidente Donald Trump amenazó este jueves con invocar una llamada Ley de Insurrección que le permitiría sofocar las protestas en Minneapolis con mano dura. Desde que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) asesinara a una mujer en la ciudad la semana pasada, las manifestaciones siguen creciendo.

La Ley es de 1807. Trump afirmó en un mensaje de su red social que aplicaría “si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la Ley y detienen a los agitadores profesionales y las insurrecciones que atacan a los Patriotas del ICE”.

Shawn McCreesh, reportero de The New York Times para la Casa Blanca, escribió esta mañana que horas antes de que Trump amenazara con invocar la Ley de Insurrección para sofocar las protestas, “el Fiscal General Adjunto Todd Blanche publicó en las redes sociales sobre la oposición a las redadas de inmigración en el estado, refiriéndose a ella como una ‘insurrección de Minnesota’ que fue ‘resultado directo de un Gobernador FRACASADO y un Alcalde TERRIBLE que alienta la violencia contra las fuerzas del orden’”.

La Ley de Insurrección autoriza al Presidente a utilizar las fuerzas armadas para fines civiles de aplicación de la Ley en Estados Unidos, en un conjunto limitado de circunstancias. Esta Ley constituye una excepción a la Ley Posse Comitatus, que suele imponer límites estrictos al uso de las fuerzas federales en territorio estadounidense. Cualquier uso de la Ley de Insurrección probablemente se enfrentaría a impugnaciones legales.

El Alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha estado rogando para que el ICE abandone la ciudad, diciendo que ha sido invadida por agentes que superan en número a las fuerzas policiales locales. Tras el asesinato de una madre de tres niños en manos de un agente del ICE, dijo que “aún hay mucho que desconocemos”, pero que la situación “es insostenible”. Reiteró su llamado a que los agentes federales se retiren.

“Esta es una situación insostenible en la que se encuentra nuestra ciudad”, declaró Frey. “Y al mismo tiempo, estamos buscando la manera de mantener la seguridad de la gente, proteger a nuestros vecinos y mantener el orden”.

ICE operates in thousands of counties without incident. Men and women doing their jobs, protecting us from criminal aliens. Minnesota insurrection is a direct result of a FAILED governor and a TERRIBLE mayor encouraging violence against law enforcement. It’s disgusting. Walz… https://t.co/govuUtcDVN — Todd Blanche (@DAGToddBlanche) January 15, 2026

Un agente federal disparó e hirió a un hombre en Minneapolis el miércoles por la noche, y esto desencadenó horas de enfrentamientos entre manifestantes y agentes del orden. Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, dijo en un comunicado que agentes federales estaban tratando de arrestar a un hombre de Venezuela que estaba en el país ilegalmente en una “parada de tráfico dirigida”.

El gobierno federal intenta controlar Minneapolis, la ciudad donde Renee Nicole Good, de 37 años, fue asesinada a tiros por un agente del ICE la semana pasada. La administración Trump ha intensificado la persecución en Minneapolis después de que el tiroteo provocara crecientes protestas. Las movilizaciones ciudadanas no han cesado desde entonces.

Agentes federales de inmigración apuntaron ayer a trabajadores de la construcción que viajaban a un centro de datos de Meta Platforms que se está construyendo en Luisiana. El jueves, los del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvieron a camiones de volteo que se dirigían al lugar, según informó la Oficina del Sheriff de la Parroquia de Richland.

Dos conductores fueron arrestados debido a su estatus migratorio, según la oficina del sheriff. Eran de Guatemala y Honduras. Meta está construyendo un centro de datos de 27 mil millones de dólares en la parroquia de Richland, una zona rural en el noreste del estado, en una empresa conjunta con el gestor de inversiones Blue Owl Capital. Los agentes de ICE no ingresaron al sitio de Meta pero antes ya han atacado obras de construcción y plantas de fabricación como parte de una ofensiva más amplia de la administración Trump. En septiembre, casi 500 personas fueron detenidas en una planta de baterías de Hyundai Motor en construcción en Georgia.