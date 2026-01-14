Trump amaga con recortar fondos a ciudades santuario; protegen a "criminales", acusa

El mandatario estadounidense informó que retirará apoyos económicos a entidades que no colaboren con expulsiones, además de frenar créditos y emitir notificaciones oficiales.

Por Evaristo Lara

Los Ángeles, 14 de enero (LaOpinión).- El Presidente Donald Trump anticipó que al final de mes les cortará fondos a las ciudades santuario por no apoyar su estrategia de deportar a extranjeros carentes de estatus regular.

“Ningún país puede permitirse el lujo de acoger a millones de personas, pagar su educación, su atención sanitaria, sus hospitales”, afirmó durante un discurso emitido en el Club Económico de Detroit.

Acto seguido, el republicano de 79 años reiteró que apoyar a migrantes considerados un riesgo para el resto de la ciudadanía es un error, pues eso afecta además al presupuesto del gobierno y que por lo tanto cerrará la llave de los recursos para las entidades renuentes a respaldar su política.

“A partir del 1 de febrero, no realizaremos ningún pago a las ciudades santuario ni a los estados que tienen ciudades santuario porque hacen todo lo posible para proteger a los criminales a expensas de los ciudadanos estadounidenses. Y eso genera fraude, delincuencia y todos los demás problemas que conlleva. Por eso, no estamos haciendo ningún pago a nadie que apoye el santuario”, subrayó.

Trump también anticipó que estados como California recibirán notificaciones de 90 días de su gobierno, obligándolos a repatriar a cualquier extranjero que haya ingresado al país de manera irregular.

Por otra parte, el Presidente señaló que suspenderá cerca de ocho mil préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) a “presuntos estafadores” en Minnesota, uno de los estados donde asegura que se presentó un millonario fraude en el que participaron algunos refugiados somalíes durante la pandemia de COVID.

“También hemos suspendido los pagos vinculados a presuntos estafadores en Minnesota, que son muchos. Es un gran estado. Era un gran estado. Ahora ese estúpido Gobernador lo está destruyendo”, expresó.

Durante su intervención, Donald Trump aprovechó para criticar a Gavin Newsom, mandatario de California; J.B. Pritzker, Gobernador de Illinois; y a Tim Walz, mandatario de Minnesota, a quienes les reprochó facilitar la migración y el fraude.

Al respecto, Peter Neronha, Fiscal General demócrata de Rhode Island, emitió un comunicado donde califica el anuncio del Jefe de la nación como un acoso dirigido a sus opositores.

“Es la táctica de un acosador. Y la única manera de lidiar con un acosador es hacerle saber que no te va a intimidar”, escribió.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.