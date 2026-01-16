La SRE investiga el caso número 11 de un mexicano muerto bajo custodia del ICE

La representación diplomática sostuvo que apoyará a la familia en el proceso de repartición de los restos.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó este viernes que un migrante mexicano que falleció el pasado 14 de enero mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), en el Centro de Procesamiento Migratorio Robert A. Deyton, ubicado en Lovejoy, condado de Clayton, Georgia.e trata del onceavo connacional que muere a manos de Migración.

"El Consulado General de México en Atlanta informa sobre el lamentable fallecimiento de una persona de origen mexicano el día 14 de enero de 2026 en el centro de procesamiento migratorio Robert A. Deyton Detention Facility", indicó la Cancillería.

A través de un comunicado, señaló que el consulado estableció contacto inmediato con los familiares del connacional tanto en Estados Unidos como en México, a fin de brindarles acompañamiento, orientación y la asistencia consular correspondiente.

El Consulado General de México en Atlanta informa sobre el caso del connacional fallecido bajo custodia de ICE en Clayton, Georgia.https://t.co/vqpyoodvh8 pic.twitter.com/CKB9pXV6wD — Consulmex Atlanta (@ConsulMexAtl) January 15, 2026

Cancillería apoyará en investigación

La representación diplomática mantiene comunicación permanente con la Oficina de Campo de ICE en Atlanta y, en coordinación con las autoridades estadounidenses competentes, solicitó el esclarecimiento de las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento. Asimismo, colabora en las gestiones necesarias para que la investigación se lleve a cabo de manera pronta y transparente.

El Consulado también informó que se realizarán los procedimientos correspondientes para la repatriación de los restos a México, conforme a la voluntad de la familia y en el menor tiempo posible.

El Gobierno de México expresó sus condolencias a los familiares del connacional y reiteró su compromiso de brindar protección y asistencia consular a la comunidad mexicana en el exterior.