¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

Europa Press

18/01/2026 - 8:58 am

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.

Un equipo de investigadores analizó la relación entre el tiempo dedicado a los videojuegos y diversos indicadores de la salud en estudiantes de cinco universidades australianas.

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS).- Jugar videojuegos durante más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un nuevo estudio dirigido por la Universidad de Curtin, en Australia, y publicado en la revista Nutrition.

Los investigadores encuestaron a 317 estudiantes de cinco universidades australianas, con una edad media de 20 años. Dividieron a los participantes en tres grupos dependiendo de la cantidad de tiempo que declararon pasar jugando videojuegos, desde “jugadores bajos” (cero a cinco horas por semana), hasta “jugadores moderados” (cinco a 10 horas) y “jugadores altos” (más de 10 horas por semana).

El equipo descubrió que, si bien los jugadores de nivel bajo y moderado informaron resultados de salud similares, los resultados empeoraron drásticamente una vez que el tiempo de juego de un joven excedía las 10 horas por semana.

El profesor Mario Siervo, de la Escuela de Salud Poblacional de Curtin, resalta que los hallazgos sugieren que el juego excesivo es el problema clave, más que el juego en sí.

Juego excesivo afecta dieta y sueño en jóvenes.
Investigadores evaluaron hábitos de juego, alimentación y sueño en estudiantes de universidades australianas. Foto: DGCS UNAM

"Lo que llamó la atención fue que los estudiantes que jugaban hasta 10 horas a la semana parecían muy similares en términos de dieta, sueño y peso corporal —explica—. Las diferencias reales surgieron en aquellos que jugaban más de 10 horas a la semana, quienes mostraron una clara divergencia con el resto de la muestra”.

¿Qué riesgos tiene jugar videojuegos en exceso?

El estudio encontró una disminución en la calidad de la dieta una vez que el juego excedía las 10 horas por semana, con una mayor prevalencia de obesidad en el grupo de jugadores altos, en comparación con los jugadores bajos y moderados.

Los jugadores de alto nivel tenían un índice de masa corporal (IMC) medio de 26.3 kg/m², en comparación con el rango saludable de 22.2 kg/m² y 22.8 kg/m² para los jugadores de nivel bajo y moderado, respectivamente.

“Cada hora adicional de juego por semana se asoció con una disminución en la calidad de la dieta, incluso después de tener en cuenta el estrés, la actividad física y otros factores del estilo de vida”, afirma el profesor Siervo.

Juego excesivo afecta dieta y sueño en jóvenes.
La investigación se basó en encuestas aplicadas a estudiantes con una edad media de 20 años. Foto: DGCS UNAM

Todos los grupos informaron, en general, de una mala calidad del sueño, pero los jugadores moderados y altos obtuvieron peores resultados que los jugadores bajos, y las horas de juego mostraron un vínculo significativo con la interrupción del sueño.

"Este estudio no prueba que los juegos causen estos problemas, pero muestra un patrón claro de que el juego excesivo puede estar relacionado con un aumento de los factores de riesgo para la salud —destaca el experto—. Nuestros datos sugieren que jugar con moderación o en niveles bajos generalmente es bueno, pero jugar en exceso puede desplazar hábitos saludables como llevar una dieta equilibrada, dormir adecuadamente y mantenerse activo".

En este sentido, añade que “dado que los hábitos universitarios suelen persistir hasta la edad adulta, adoptar rutinas más saludables, como tomar descansos de los videojuegos, evitar jugar a altas horas de la noche y elegir refrigerios más saludables, puede ayudar a mejorar el bienestar general”.

El panal del poder
Por Muna D. Buchahin

El panal del poder

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia
Por Alejandro Calvillo

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución
Por Juan Carlos Monedero

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

El currículum amoroso
Por Óscar de la Borbolla

El currículum amoroso

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

