La UNAM ayudará a crear estrategia para atender derrames de combustible en Campeche

La Máxima Casa de Estudios firmó un convenio de colaboración para que expertos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología aporten su conocimiento para diseñar planes de contingencia ante un derrame.

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) colaborarán con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para diseñar una estrategia eficaz para atender los derrames de combustible en las costas de Campeche, anunció este sábado la máxima casa de estudios.

La UNAM dio a conocer en un comunicado que esta colaboración es posible gracias a un convenio entre el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL) y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA)

El director del ICMyL, Píndaro Díaz Jaimes, recalcó el esfuerzo importante que es para el Instituto aportar el conocimiento técnico necesario para ayudar a las dependencias gubernamentales a definir e instrumentar las acciones necesarias que garanticen una respuesta efectiva en la atención de emergencias ambientales.

#BoletínUNAM Generará la UNAM estrategias ante derrames de hidrocarburos en Campeche > https://t.co/nGlsbkHrMs pic.twitter.com/kAMFij16SG — UNAM (@UNAM_MX) January 17, 2026

“El ICMyL y ASEA presentan la actualización del proyecto de Análisis de Beneficio Ambiental Neto (ABAN) del sector naval para Ciudad del Carmen, Campeche, refrendando el compromiso compartido en la protección de nuestros mares, costas, ecosistemas que ahí se encuentran y la comunidad”, puntualizó el académico durante el acto para la firma del convenio.

¿Cómo ayudará la UNAM ante derrame de combustible?

Gracias al convenio de colaboración entre la UNAM y la Semarnat, expertos universitarios aportarán opiniones técnicas basadas en el conocimiento de la región de Playa del Carmen, donde se ubica una estación de investigación del ICMyL.

Como parte de su labor, los especialistas compilarán, actualizarán y seleccionarán la información sobre derrames de crudo ocurridos en dicha zona del estado de Campeche, con la cual elaborarán fichas informativas en las que se especificarán cuáles son las zonas sensibles y los recursos que se deben proteger.

Además, aportarán recomendaciones técnicas para el diseño de Mapas de Áreas Sensibles y diseñarán una simulación con los escenarios de derrames más probables, en la que se identificarán cuáles son las mejores opciones de respuesta.

También otorgarán apoyo en el análisis de escenarios simulados con el fin de proponer opciones de respuesta y participarán en la elaboración del ABAN conforme a los resultados, de común acuerdo con el Consejo Consultivo.