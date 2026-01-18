La UNAM ayudará a crear estrategia para atender derrames de combustible en Campeche

Redacción/SinEmbargo

17/01/2026 - 11:04 pm

Expertos de la UNAM colaborarán con la Semarnat para diseñar una estrategia eficaz para atender los derrames de combustible en las costas de Campeche.

La Máxima Casa de Estudios firmó un convenio de colaboración para que expertos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología aporten su conocimiento para diseñar planes de contingencia ante un derrame.

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) colaborarán con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para diseñar una estrategia eficaz para atender los derrames de combustible en las costas de Campeche, anunció este sábado la máxima casa de estudios.

La UNAM dio a conocer en un comunicado que esta colaboración es posible gracias a un convenio entre el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL) y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA)

El director del ICMyL, Píndaro Díaz Jaimes, recalcó el esfuerzo importante que es para el Instituto aportar el conocimiento técnico necesario para ayudar a las dependencias gubernamentales a definir e instrumentar las acciones necesarias que garanticen una respuesta efectiva en la atención de emergencias ambientales.

“El ICMyL y ASEA presentan la actualización del proyecto de Análisis de Beneficio Ambiental Neto (ABAN) del sector naval para Ciudad del Carmen, Campeche, refrendando el compromiso compartido en la protección de nuestros mares, costas, ecosistemas que ahí se encuentran y la comunidad”, puntualizó el académico durante el acto para la firma del convenio.

¿Cómo ayudará la UNAM ante derrame de combustible?

Gracias al convenio de colaboración entre la UNAM y la Semarnat, expertos universitarios aportarán opiniones técnicas basadas en el conocimiento de la región de Playa del Carmen, donde se ubica una estación de investigación del ICMyL.

Como parte de su labor, los especialistas compilarán, actualizarán y seleccionarán la información sobre derrames de crudo ocurridos en dicha zona del estado de Campeche, con la cual elaborarán fichas informativas en las que se especificarán cuáles son las zonas sensibles y los recursos que se deben proteger.

Expertos de la UNAM colaborarán con la Semarnat para diseñar una estrategia eficaz para atender los derrames de combustible en las costas de Campeche.
La UNAM colaborará para diseñar na estrategia para atender derrames de petróleo en las costas de Campeche. Foto: Michael Balam, Cuartoscuro

Además, aportarán recomendaciones técnicas para el diseño de Mapas de Áreas Sensibles y diseñarán una simulación con los escenarios de derrames más probables, en la que se identificarán cuáles son las mejores opciones de respuesta.

También otorgarán apoyo en el análisis de escenarios simulados con el fin de proponer opciones de respuesta y participarán en la elaboración del ABAN conforme a los resultados, de común acuerdo con el Consejo Consultivo.

Expertos de la UNAM colaborarán con la Semarnat para diseñar una estrategia eficaz para atender los derrames de combustible en las costas de Campeche.

La UNAM ayudará a crear estrategia para atender derrames de combustible en Campeche

Un ensayo clínico con la vacuna preventiva NOUS-209 ha demostrado estimular de manera eficaz la respuesta inmunitaria en personas con síndrome de Lynch.

Vacuna, en ensayo clínico, demuestra ser eficaz para atacar tumores y prevenir cáncer

Prébioticos y Posbióticos.

¿Prebióticos o posbióticos? La ciencia explica sus diferencias y beneficios

La personalidad no es una estructura rígida, ni una etiqueta inamovible, explica un psicólogo.

La personalidad no es definitiva y es mejor huir de las etiquetas, explica psicólogo

Especialistas expresaron preocupación por la privacidad y la seguridad de los datos de salud; además de que toda la información debe tener respaldo científico.

¿Compartes datos médicos con ChatGPT? ¡Cuidado! Especialistas alertan sobre riesgos

Estudio revela señal casi imperceptible que podría indicar problemas en los riñones

Los efectos del parto por cesárea pueden persistir durante meses y afectar la salud mental materna

Investigadores revelan que los partos por cesárea pueden generar estrés psicológico

Estudios revelan que un poco más actividad física se asocia a una menor mortalidad, especialmente en las personas con menores hábitos saludables.

Sólo 5 minutos más de ejercicio ayudan a vivir más tiempo, revelan nuevos estudios

Hay una herramienta clave para proteger la visión que muchas veces pasa desapercibida: la alimentación. Qué comemos y cómo lo hacemos puede hacer la diferencia.

¿Qué alimentos ayudan a proteger tu visión? Un oftalmólogo enlista algunos ejemplos

La Universidad Médica de Carolina del Sur concluyó que existe un medicamento que ayuda a dejar de fumar tabaco y también podría ser eficaz para la cannabis.

Hay un medicamento para dejar de fumar tabaco e incluso cannabis, según expertos

