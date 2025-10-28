Fuga de petróleo asesta otro golpe a Veracruz: daña sembradíos, fauna, flora, ríos...

Redacción/SinEmbargo

28/10/2025 - 5:33 pm

Luego de las intensas lluvias que dejaron docenas de muertos en la región, el norte de Veracruz se ha visto afectado por un gran derrame de hidrocarburos.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

VIDEO ¬ Pemex atiende derrame de hidrocarburo registrado en el río Pantepec, Veracruz

VIDEO ¬ Damnificados de Álamo, Veracruz avientan lodo a la Edil; denuncian abandono

El mundo (y México, claro) sufre inundaciones repentinas. Sí, el calentamiento global

Luego de las intensas lluvias que dejaron docenas de muertos en la región, el norte de Veracruz se ha visto afectado por un derrame de hidrocarburos que ha pegado a localidades, arroyos, flora, fauna y sembradíos, que se preparaban para su mejor época del año.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).– El norte del estado de Veracruz se ha visto afectado por dos golpes contundentes: primero, fueron las devastadoras lluvias de entre el 6 y el 9 de octubre que han cobrado la vida de docenas de personas en la entidad y en otras partes del centro de México. Y luego, como una de las consecuencias de esta tragedia, un gigantesco derrame de hidrocarburos que ha afectado arroyos, ríos, flora, fauna, hogares y sembradíos en la región, que depende comercialmente de esta época y ahora ha visto arrasado su modo de vida.

Las primeras denuncias llegaron el 17 de octubre pasado, cuando habitantes de la localidad de Citlaltepec, ubicada en el municipio de Álamo de Temapache, en el norte de Veracruz, denunciaron que había un derrame que estaba afectando al arroyo de la zona y al río Pantepec.

En los primeros días, los habitantes compartían imágenes y videos en redes sociales mostrando las afectaciones del derrame de hidrocarburos: las afectaciones eran en el agua, pero también para la fauna local, como tortugas e incluso cocodrilos, que se mostraban cubiertos de petróleo.

El derrame de hidrocarburos se denunció desd el 17 de octubre pasado.
El derrame de hidrocarburos se denunció desde el 17 de octubre pasado. Foto: Carlos Nava, Cuartoscuro

Entre las denuncias, urgentes debido a que la contaminación se extendía rápidamente, y las afectaciones para la flora y fauna era devastadora, los habitantes de la región también denunciaban el insoportable olor de los hidrocarburos. Las dudas sobre cómo se había presentado el derrame fueron aclaradas luego por las autoridades.

El oleoducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), de 30 pulgadas, llamado Poza Rica–Madero, en el municipio de Álamo Temapache, Veracruz, sufrió un rompimiento casi una semana después de las lluvias que golpearon, entre otros, a Veracruz: eso provocó el derrame que se ha documentado en imágenes y videos en la zona.

Las afectaciones en las comunidades de Veracruz

Este derrame, del cual se han recuperado más de 2.3 millones de litros de hidrocarburo hasta esta semana, no solamente afecta el día a día de los habitantes de Álamo Temapache, sino también los sembradíos donde trabajan, que en estas épocas cosecharían para obtener los beneficios de meses de arduo trabajo.

Los árboles de naranja afectados por la contaminación de hidrocarburos serán retirados de los sembradíos. Pemex informó que realizará un inventario de los daños ocasionados. Además, el arroyo que abastecía de agua a los habitantes de la localidad de Citlaltépetl, resultó contaminado, lo que ha generado afectaciones en la vida cotidiana de las personas que dependen del vital líquido para el consumo y el riego de sus cosechas.

El arroyo de Citlaltepec y el río Pantepec se vieron afectados por varios kilómetros.
El arroyo de Citlaltepec y el río Pantepec se vieron afectados por varios kilómetros. Foto: Cuartoscuro

Susana Cortés relató a Cuartoscuro que el derrame afectó gravemente su parcela, donde perdió 96 árboles de naranja en plena producción, todos con más de 10 años de edad, además de sus plantíos de plátano, lo que le generó considerables pérdidas económicas en esta temporada. A pesar de las pérdidas en su cosecha, Susana pide a las autoridades que reparen el daño, especialmente en esta temporada, cuando el consumo de naranja es más alto.

Las autoridades responden a la contingencia

La atención llegó en las siguientes horas. Petróleos Mexicanos (Pemex) informó el martes 21 de octubre que había finalizado con la reparación del ducto afectado por las devastadoras lluvias e inundaciones que dejaron destrozos y muertes en el norte de Veracruz, y que había afectado al río Pantepec, así como a comunidades de la zona, incluidas Citlaltepec y Las Cañas.

Veracruz sufrió primero las lluvias y luego el derrame en el norte del estado.
Veracruz sufrió primero las lluvias y luego el derrame en el norte del estado. Foto: Carlos Nava, Cuartoscuro

Pemex informó en un comunicado que "finalizó de manera segura la reparación del ducto afectado por las lluvias extraordinarias en la región norte del estado de Veracruz y atendió de inmediato la pérdida de contención registrada en alrededor de ocho kilómetros en las inmediaciones del municipio de Álamo Temapache, mediante la activación de los protocolos de seguridad industrial y ambiental".

En coordinación con la Secretaría de Marina; la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA); y autoridades locales y estatales, las autoridades instalaron dos barreras de contención, cordones oleofílicos, y equipos de bombeo y recolección superficial en el río Pantepec, detalló la empresa paraestatal.

Los habitantes de las comunidades afectadas han visto perder sus sembradíos, además de las afectaciones en sus hogares.
Los habitantes de las comunidades afectadas han visto perder sus sembradíos, además de las afectaciones en sus hogares. Foto: Carlos Nava, Cuartoscuro

Con las maniobras principales ya concluidas, Pemex continuó en los siguientes días con los trabajos de saneamiento y remediación en las riberas y zonas cercanas. Personal especializado realiza desde entonces tareas de limpieza, recolección de residuos y aplicación de material absorbente para recuperar las condiciones naturales del entorno.

Pemex indicó que coordina las acciones a través del Puesto de Mando Unificado, ubicado en las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Tuxpan, donde participa personal de los tres órdenes de Gobierno para dar seguimiento a las labores y garantizar atención integral a la población.

Por su parte, la Secretaría de Marina (Semar) informó ese mismo 21 de octubre que había implementado el Plan Regional de Contingencia y Mando Unificado contra derrame de hidrocarburos detectado en las inmediaciones de la localidad de Citlaltépetl, aproximadamente a 50 kilómetros de Tuxpan, en Veracruz.

Las autoridades detallaron que contaban con 300 elementos disponibles para estas acciones, un buque de contención, un avión, un helicóptero, dos drones, siete embarcaciones menores y 10 vehículos, así como 650 metros de barrera contenedora de puerto, 500 metros de barrera contenedora de alta mar, un desnatador, un tanque remolcable, un tanque de almacenamiento temporal, una unidad de presión y vacío, un lampazo eléctrico y portátil, y dos chalanes de almacenamiento, mismos que son equipo especializado para este tipo de eventos.

Los sembradíos de naranja se preparaban para su mejor época del año y han quedado devastados.
Los sembradíos de naranja se preparaban para su mejor época del año y han quedado devastados. Foto: Carlos Nava, Cuartoscuro

Un día después, el 22 de octubre, la Marina detalló que "el derrame de hidrocarburos al momento se encuentra contenido", gracias a las medidas implementadas en coordinación con las otras dependencias. De cualquier manera, anunció que mantendrían un seguimiento permanente de las condiciones meteorológicas y de marea que imperan en la zona de Tuxpan, con pronósticos diarios que permiten ajustar las operaciones de contención, recuperación y limpieza.

La Semar realiza desde la semana pasada un puntual monitoreo, para lo cual se emplean dos aviones, un helicóptero, dos drones, siete embarcaciones y 10 vehículos de la Armada de México que realizan vuelos de reconocimiento, recorridos marítimos y terrestres en los municipios de mayor riesgo como Álamo y Tuxpan, para dar seguimiento al desplazamiento de hidrocarburos en el río Pantepec mediante observación directa.

"Es de resaltar que se mantiene alertada a la población de citados municipios con el fin de evitar cualquier contacto con zonas contaminadas por dicho derrame", subrayó la dependencia, que agradeció el "valioso apoyo" que la comunidad pesquera ha mostrado durante la contingencia "para sumar esfuerzos con el personal empeñado en la instalación de barreras de contención y evitar así la propagación del derrame de hidrocarburos".

El jueves 23 de octubre, Pemex y la Secretaría de Energía indicaron que, en materia de contención, "los trabajos han sido concluidos al 100 por ciento".

En la localidad de Citlaltépetl, en el municipio de Álamo, Veracruz, un elemento del Ejército Mexicano supervisa la zona afectada por el derrame de hidrocarburo.
En la localidad de Citlaltépetl, en el municipio de Álamo, un elemento del Ejército supervisa la zona afectada por el derrame de hidrocarburo. Foto: Carlos Nava, Cuartoscuro

Para evitar que el crudo alcance zonas pobladas y contener su dispersión a lo largo del cauce, se instalaron 94 barreras marinas de contención de tipo grueso y mediano desde el punto de origen del derrame. "Estas acciones se extendieron a lo largo de 35 kilómetros del río Tuxpan; adicionalmente, en los ocho kilómetros que conectan con el río Pantepec hasta el primer puente del centro de Tuxpan se instalaron 467 cordones oleofílicos", detalló la paraestatal.

Asimismo, informó que recuperó la bocatoma de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz en la localidad El Xúchitl, punto crítico para el suministro de agua al municipio de Tuxpan, situada a cuatro kilómetros aguas abajo de la zona cero.

El derrame de petróleo afectó la producción citrícola de la zona y contaminó un arroyo que abastecía de agua a los habitantes.
El derrame de petróleo afectó la producción citrícola de la zona y contaminó un arroyo que abastecía de agua a los habitantes. Foto: Carlos Nava, Cuartoscuro

La operación de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) y el oleoducto Poza Rica-Madero dio a conocer que ambos ya están en funcionamiento desde entonces.

"Pemex mantiene diálogo directo con las y los vecinos de la zona, quienes han permitido y facilitado el ingreso de las brigadas a los predios y áreas comunes próximas al cauce. La empresa pública agradece profundamente la participación voluntaria y solidaria de la población, cuyo apoyo ha permitido acelerar las labores de contención, atención y limpieza, en seguimiento a los protocolos de seguridad y cuidado del entorno", celebró.

Las autoridades han realizado labores desde hace al menos semana y media en la zona.
Las autoridades han realizado labores desde hace al menos semana y media en la zona. Foto: Semar

En el último corte informativo, de este lunes 27 de octubre, Pemex contó que ha recuperado dos millones 324 mil 100 litros de hidrocarburo en 10 puntos estratégicos ubicados a lo largo del río Pantepec y sus afluentes, como parte de los trabajos de atención a la fuga registrada en el oleoducto.

En la zona se mantiene actualmente el trabajo coordinado de 755 trabajadores de Pemex, la Semar, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), y el Gobierno de Veracruz.

Este lunes, se entregaron 257 despensas y cuatro mil 344 botellas de agua, además se suministraron 204 tinacos y se ofreció servicio de agua potable a través de dos pipas de 45 mil litros. También se proporcionaron 694 kilos de alimento para mascotas. Con ello, suman ya siete mil 933 despensas entregadas, 731 tinacos, 19 mil 412 botellas de agua, 10 pipas de 45 mil litros y mil 54 kilos de comida para mascotas que han sido distribuidos a la población de este municipio.

No se ha resuelto al 100% el problema, denuncian

A pesar de los anuncios de las autoridades sobre el control total del derrame, y las tareas que han llevado adelante para la limpieza, habitantes de la zona afectada reclaman que no se ha logrado resolver totalmente la contingencia.

La Secretaría de Marina activo el Plan Nacional de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos.
La Secretaría de Marina activó el Plan Nacional de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos. Foto: Semar

"En la mañana, pasé por mi huerto, fui al arroyo y está lleno de ‘chapo’ todavía", reclamó Armando Rojas, poblador afectado, en entrevista con Radio Fórmula. "No está terminado, porque el cauce del arroyo, del kilómetro 33 está contaminado", añadió.

Otros habitantes, de forma anónima por temor a represalias, han denunciado en medios locales que la fuga no se ha controlado totalmente, pues en algunas zonas aún "emanan" los restos que quedaron.

Además, organizaciones como Chalchi, especializadas en derechos del agua, han alzado la voz para conocer las consecuencias del derrame. "Queremos saber con precisión cuál es el alcance, las afectaciones, la responsabilidad", dijo a The Associated Press su directora, Olga Díaz Ordaz.

El derrame de hidrocarburos en el norte de Veracruz se presentó como consecuencia de las devastadoras lluvias.
El derrame de hidrocarburos en el norte de Veracruz se presentó como consecuencia de las devastadoras lluvias. Foto: Cuartoscuro

Greenpeace México, por su parte, destacó que "este año hemos visto que a la par de fenómenos climáticos extremos en la costa del Golfo de México, se han producido derrames de petróleo en el norte de Veracruz e Hidalgo". "Esto muestra que además de los riesgos de la operación cotidiana, el cambio climático está incrementando las probabilidades de siniestros", subrayó en un comunicado.

Las devastadoras lluvias, por su parte, y las inundaciones que provocaron, así como afectaciones por deslizamientos y otros problemas, han dejado hasta ahora 80 muertos en cinco estados del país: Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

La Secretaría de Bienestar informó que hasta el momento se han censado 92 mil 024 viviendas para la entrega de apoyos. Además, 202 comunidades ya tienen acceso de las 288 que permanecían incomunicadas y se ha restablecido la circulación en todas carreteras federales afectadas.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Esperando a nuestras almas

"Lo que necesitamos es abrir un gran debate no sólo sobre la creación de valor en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Continuidad: apuntes de una transición histórica

"Resulta muy difícil para algunos aceptar una relación entre la Presidenta y el expresidente sin necesidad del...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

La “credibilidad” de Estados Unidos

"Estados Unidos se encuentra ahora mismo profundamente dividido y roto desde dentro. Así, será incapaz de gobernarse...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Lección electoral de Bolivia

"Bolivia acaba de poner en marcha la institucionalidad que, de continuar, puede alentar una normalidad democrática para...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

Salud en la encrucijada: los edulcorantes
Por Alejandro Calvillo

Salud en la encrucijada: los edulcorantes

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

El deslizamiento del PAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El deslizamiento del PAN

Trump te caga y la CNN dice que nieva
Por Juan Carlos Monedero

Trump te caga y la CNN dice que nieva

+ Sección

Galileo

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

¿Qué pasa si los microplásticos no llegan al océano? Toneladas se acumulan en tierra

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Los hombres cuyo cáncer de próstata regresa después de una cirugía o radioterapia ahora pueden beneficiarse de una nueva combinación de medicamentos.

Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

Científicos recrearon a detalle la apariencia del dinosaurio Edmontosaurus annectens a través de ejemplares conservados gracias a un proceso de "momificación".

¿Dinosaurios con pezuñas? Estudio de fósiles "momificados" sorprende a científicos

Corredores en el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2024

El ejercicio podría actuar como un antidepresivo natural, revela nuevo estudio

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

Un estudio reveló que los efectos de la actividad física continúan incluso cuando cesa el movimiento y que el ejercicio incrementa el gasto energético.

Un estudio revela que los efectos del ejercicio persisten incluso cuando descansas

Las personas que consumen poca azúcar durante la infancia tienen menos probabilidades de sufrir infartos, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares.

Reducir el azúcar en la niñez previene afecciones del corazón en la adultez: estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Lujo y falsedad: Inés Gómez Mont y Álvarez Puga deslumbraron a la élite... con oropel

Claudia Sheinbaum sabe que durante el siguiente tramo de su Presidencia se encontrará a personajes iguales o peores que Salinas Pliego.
2

Cómo responderle a Salinas Pliego

3

App del Banco del Bienestar: Así puedes descargarla y usarla para manejar tu dinero

El Gobierno de Estados Unidos (EU) ejecutó extrajudicialmente a 14 personas que estaban a bordo de cuatro lanchas que fueron atacadas en el Pacífico.
4

EU ejecuta extrajudicialmente a 14 en 4 lanchas del Pacífico. La Marina rescata a uno

El magistrado Guillermo Valls Esponda se despidió como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) con un congreso en San Cristóbal de las Casas, Chiapas
5

Hotel, alcohol, comida. Gratis. En su despedida, Magistrado gasta 3 millones del TFJA

Durante su fiesta, Ricardo Salinas Pliego ofreció un discurso con declaraciones que apuntan a una nueva etapa en su vida pública: la búsqueda de la Presidencia.
6

VERSUS ¬ Salinas Pliego enfrenta la ruina. Lo acorraló su propia estrategia, de años

Harry Rodríguez Botello Fierro y Andrés Fernández del Valle Laisequilla, diputados locales del PVEM, protagonizaron un video en aparente estado de ebriedad.
7

VIDEO ¬ Diputados locales del PVEM salen en aparente estado de ebriedad; corren a uno

Socios de Adán Augusto
8

La torre más lujosa de Tabasco fue de Cabal y Hank. Hoy es de Adán Augusto y amigos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el caso del pago de impuestos de Ricardo Salinas Pliego está relacionado con un "tema técnico".
9

El cobro de impuestos a Salinas Pliego "es un tema técnico", no personal: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo condenó las expresiones misóginas y machistas de Ricardo Salinas Pliego contra Sabina Berman, Vanessa Romero Rocha y Denise Dresser.
10

RADICALES ¬ La prensa tradicional cubre poco o le hace vacío al caso Salinas Pliego

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro
11

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro

Las lágrimas de Salinas Pliego
12

Las lágrimas de Salinas Pliego

bloqueo pipas
13

Una red de despojo y extorsión de agua, guiada por sindicatos, causa caos en Edomex

Un error de audio interrumpió el acto protocolario celebrado en la SCJN, ya que comenzó a sonar una canción de Marc Anthony en lugar del Himno Nacional.
14

VIDEO ¬ Ponen canción de Marc Anthony en lugar del Himno en informe del TEPJF en SCJN

El huracán "Melissa", de categoría 5, tocó tierra en Jamaica con vientos sostenidos de 295 km/h, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
15

"Melissa", la "tormenta del siglo" según la ONU, impacta a Jamaica como categoría 5

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Luego de las intensas lluvias que dejaron docenas de muertos en la región, el norte de Veracruz se ha visto afectado por un gran derrame de hidrocarburos.
1

Fuga de petróleo asesta otro golpe a Veracruz: daña sembradíos, fauna, flora, ríos...

Fuerzas federales detuvieron a 7 personas y desmantelaron un narcolaboratorio en Tecate.
2

Autoridades desmantelan narcolaboratorio y detienen a 7 en Tecate, Baja California

Claudia Sheinbaum Pardo condenó las expresiones misóginas y machistas de Ricardo Salinas Pliego contra Sabina Berman, Vanessa Romero Rocha y Denise Dresser.
3

RADICALES ¬ La prensa tradicional cubre poco o le hace vacío al caso Salinas Pliego

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.
4

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Empleo en México crece
5

Empleo crece en México en septiembre; hay 881 mil trabajadores más que en 2024: Inegi

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó proyecto para expedir la Ley General contra la Extorsión, enviado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.
6

Diputados aprueban en comisión dictamen para expedir la Ley General contra Extorsión

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) alertó sobre el "falso repartidor", una nueva modalidad de robo a casa habitación.
7

¡Cuidado! Repartidores falsos simulan pedidos para robar en casas, alerta la SSC-CdMx

Harry Rodríguez Botello Fierro y Andrés Fernández del Valle Laisequilla, diputados locales del PVEM, protagonizaron un video en aparente estado de ebriedad.
8

VIDEO ¬ Diputados locales del PVEM salen en aparente estado de ebriedad; corren a uno

9

Lujo y falsedad: Inés Gómez Mont y Álvarez Puga deslumbraron a la élite... con oropel

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó retomar los ataques contra Gaza tras denunciar violaciones del alto al fuego por parte de Hamás.
10

Netanyahu acusa a Hamás de violar el alto al fuego y ordena atacar a Gaza otra vez

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México atraviesa una etapa de mayor democracia que la vivida durante el sexenio de Ernesto Zedillo.
11

"En México hoy hay más democracia que en el sexenio de Zedillo", asegura Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) afirmó que la FGR buscará la extradición de Víctor Álvarez Puga tras su detención en Estados Unidos (EU).
12

"La idea es que se envíe a México": CSP sobre Álvarez Puga; espera información de FGR