Fuga de petróleo asesta otro golpe a Veracruz: daña sembradíos, fauna, flora, ríos...

Luego de las intensas lluvias que dejaron docenas de muertos en la región, el norte de Veracruz se ha visto afectado por un derrame de hidrocarburos que ha pegado a localidades, arroyos, flora, fauna y sembradíos, que se preparaban para su mejor época del año.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).– El norte del estado de Veracruz se ha visto afectado por dos golpes contundentes: primero, fueron las devastadoras lluvias de entre el 6 y el 9 de octubre que han cobrado la vida de docenas de personas en la entidad y en otras partes del centro de México. Y luego, como una de las consecuencias de esta tragedia, un gigantesco derrame de hidrocarburos que ha afectado arroyos, ríos, flora, fauna, hogares y sembradíos en la región, que depende comercialmente de esta época y ahora ha visto arrasado su modo de vida.

Las primeras denuncias llegaron el 17 de octubre pasado, cuando habitantes de la localidad de Citlaltepec, ubicada en el municipio de Álamo de Temapache, en el norte de Veracruz, denunciaron que había un derrame que estaba afectando al arroyo de la zona y al río Pantepec.

En los primeros días, los habitantes compartían imágenes y videos en redes sociales mostrando las afectaciones del derrame de hidrocarburos: las afectaciones eran en el agua, pero también para la fauna local, como tortugas e incluso cocodrilos, que se mostraban cubiertos de petróleo.

Entre las denuncias, urgentes debido a que la contaminación se extendía rápidamente, y las afectaciones para la flora y fauna era devastadora, los habitantes de la región también denunciaban el insoportable olor de los hidrocarburos. Las dudas sobre cómo se había presentado el derrame fueron aclaradas luego por las autoridades.

El oleoducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), de 30 pulgadas, llamado Poza Rica–Madero, en el municipio de Álamo Temapache, Veracruz, sufrió un rompimiento casi una semana después de las lluvias que golpearon, entre otros, a Veracruz: eso provocó el derrame que se ha documentado en imágenes y videos en la zona.

Las afectaciones en las comunidades de Veracruz

Para la limpieza y remediación en la zona afectada se instalaron dos barreras de contención, cordones oleofílicos y equipos de bombeo y recolección superficial en el río Pantepec. Personal especializado realiza la instalación de otras tres barreras para consolidar la contención… pic.twitter.com/qMrLblgjHQ — Petróleos Mexicanos (@Pemex) October 21, 2025

Este derrame, del cual se han recuperado más de 2.3 millones de litros de hidrocarburo hasta esta semana, no solamente afecta el día a día de los habitantes de Álamo Temapache, sino también los sembradíos donde trabajan, que en estas épocas cosecharían para obtener los beneficios de meses de arduo trabajo.

Los árboles de naranja afectados por la contaminación de hidrocarburos serán retirados de los sembradíos. Pemex informó que realizará un inventario de los daños ocasionados. Además, el arroyo que abastecía de agua a los habitantes de la localidad de Citlaltépetl, resultó contaminado, lo que ha generado afectaciones en la vida cotidiana de las personas que dependen del vital líquido para el consumo y el riego de sus cosechas.

Susana Cortés relató a Cuartoscuro que el derrame afectó gravemente su parcela, donde perdió 96 árboles de naranja en plena producción, todos con más de 10 años de edad, además de sus plantíos de plátano, lo que le generó considerables pérdidas económicas en esta temporada. A pesar de las pérdidas en su cosecha, Susana pide a las autoridades que reparen el daño, especialmente en esta temporada, cuando el consumo de naranja es más alto.

Las autoridades responden a la contingencia

La atención llegó en las siguientes horas. Petróleos Mexicanos (Pemex) informó el martes 21 de octubre que había finalizado con la reparación del ducto afectado por las devastadoras lluvias e inundaciones que dejaron destrozos y muertes en el norte de Veracruz, y que había afectado al río Pantepec, así como a comunidades de la zona, incluidas Citlaltepec y Las Cañas.

Pemex informó en un comunicado que "finalizó de manera segura la reparación del ducto afectado por las lluvias extraordinarias en la región norte del estado de Veracruz y atendió de inmediato la pérdida de contención registrada en alrededor de ocho kilómetros en las inmediaciones del municipio de Álamo Temapache, mediante la activación de los protocolos de seguridad industrial y ambiental".

En coordinación con la Secretaría de Marina; la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA); y autoridades locales y estatales, las autoridades instalaron dos barreras de contención, cordones oleofílicos, y equipos de bombeo y recolección superficial en el río Pantepec, detalló la empresa paraestatal.

Con las maniobras principales ya concluidas, Pemex continuó en los siguientes días con los trabajos de saneamiento y remediación en las riberas y zonas cercanas. Personal especializado realiza desde entonces tareas de limpieza, recolección de residuos y aplicación de material absorbente para recuperar las condiciones naturales del entorno.

Pemex indicó que coordina las acciones a través del Puesto de Mando Unificado, ubicado en las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Tuxpan, donde participa personal de los tres órdenes de Gobierno para dar seguimiento a las labores y garantizar atención integral a la población.

#MarinaTeInforma 🚨 En coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y en apoyo a PEMEX, implementamos acciones para contener y mitigar el derrame de hidrocarburos en las zonas marítimas navegables de las inmediaciones de Citlaltépetl, Veracruz. Con más de 300… pic.twitter.com/B7cTc0nu10 — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 22, 2025

Por su parte, la Secretaría de Marina (Semar) informó ese mismo 21 de octubre que había implementado el Plan Regional de Contingencia y Mando Unificado contra derrame de hidrocarburos detectado en las inmediaciones de la localidad de Citlaltépetl, aproximadamente a 50 kilómetros de Tuxpan, en Veracruz.

Las autoridades detallaron que contaban con 300 elementos disponibles para estas acciones, un buque de contención, un avión, un helicóptero, dos drones, siete embarcaciones menores y 10 vehículos, así como 650 metros de barrera contenedora de puerto, 500 metros de barrera contenedora de alta mar, un desnatador, un tanque remolcable, un tanque de almacenamiento temporal, una unidad de presión y vacío, un lampazo eléctrico y portátil, y dos chalanes de almacenamiento, mismos que son equipo especializado para este tipo de eventos.

Un día después, el 22 de octubre, la Marina detalló que "el derrame de hidrocarburos al momento se encuentra contenido", gracias a las medidas implementadas en coordinación con las otras dependencias. De cualquier manera, anunció que mantendrían un seguimiento permanente de las condiciones meteorológicas y de marea que imperan en la zona de Tuxpan, con pronósticos diarios que permiten ajustar las operaciones de contención, recuperación y limpieza.

La Semar realiza desde la semana pasada un puntual monitoreo, para lo cual se emplean dos aviones, un helicóptero, dos drones, siete embarcaciones y 10 vehículos de la Armada de México que realizan vuelos de reconocimiento, recorridos marítimos y terrestres en los municipios de mayor riesgo como Álamo y Tuxpan, para dar seguimiento al desplazamiento de hidrocarburos en el río Pantepec mediante observación directa.

#MarinaInforma Fue activado el Plan Nacional de Contingencias nivel III por derrame de hidrocarburos en Río Pantepec, Veracruz. Gracias a la coordinación interinstitucional, el derrame se encuentra contenido, más de 370 mil litros recuperados, 620 elementos y 11 barreras… pic.twitter.com/FQ2Vlei5dp — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 23, 2025

"Es de resaltar que se mantiene alertada a la población de citados municipios con el fin de evitar cualquier contacto con zonas contaminadas por dicho derrame", subrayó la dependencia, que agradeció el "valioso apoyo" que la comunidad pesquera ha mostrado durante la contingencia "para sumar esfuerzos con el personal empeñado en la instalación de barreras de contención y evitar así la propagación del derrame de hidrocarburos".

El jueves 23 de octubre, Pemex y la Secretaría de Energía indicaron que, en materia de contención, "los trabajos han sido concluidos al 100 por ciento".

Para evitar que el crudo alcance zonas pobladas y contener su dispersión a lo largo del cauce, se instalaron 94 barreras marinas de contención de tipo grueso y mediano desde el punto de origen del derrame. "Estas acciones se extendieron a lo largo de 35 kilómetros del río Tuxpan; adicionalmente, en los ocho kilómetros que conectan con el río Pantepec hasta el primer puente del centro de Tuxpan se instalaron 467 cordones oleofílicos", detalló la paraestatal.

Asimismo, informó que recuperó la bocatoma de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz en la localidad El Xúchitl, punto crítico para el suministro de agua al municipio de Tuxpan, situada a cuatro kilómetros aguas abajo de la zona cero.

La operación de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) y el oleoducto Poza Rica-Madero dio a conocer que ambos ya están en funcionamiento desde entonces.

"Pemex mantiene diálogo directo con las y los vecinos de la zona, quienes han permitido y facilitado el ingreso de las brigadas a los predios y áreas comunes próximas al cauce. La empresa pública agradece profundamente la participación voluntaria y solidaria de la población, cuyo apoyo ha permitido acelerar las labores de contención, atención y limpieza, en seguimiento a los protocolos de seguridad y cuidado del entorno", celebró.

En el último corte informativo, de este lunes 27 de octubre, Pemex contó que ha recuperado dos millones 324 mil 100 litros de hidrocarburo en 10 puntos estratégicos ubicados a lo largo del río Pantepec y sus afluentes, como parte de los trabajos de atención a la fuga registrada en el oleoducto.

En la zona se mantiene actualmente el trabajo coordinado de 755 trabajadores de Pemex, la Semar, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), y el Gobierno de Veracruz.

Atención a derrame de hidrocarburo en el río Pantepec, Veracruz.👇 Las acciones de contención, recuperación y saneamiento del sitio se realizan de manera coordinada entre @SENER_mx, @SEMARNAT_mx, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @Pemex, ASEA, @conagua_mx y autoridades locales. La… pic.twitter.com/hZuyg5WRJM — ASEA (@agencia_asea) October 24, 2025

Este lunes, se entregaron 257 despensas y cuatro mil 344 botellas de agua, además se suministraron 204 tinacos y se ofreció servicio de agua potable a través de dos pipas de 45 mil litros. También se proporcionaron 694 kilos de alimento para mascotas. Con ello, suman ya siete mil 933 despensas entregadas, 731 tinacos, 19 mil 412 botellas de agua, 10 pipas de 45 mil litros y mil 54 kilos de comida para mascotas que han sido distribuidos a la población de este municipio.

No se ha resuelto al 100% el problema, denuncian

A pesar de los anuncios de las autoridades sobre el control total del derrame, y las tareas que han llevado adelante para la limpieza, habitantes de la zona afectada reclaman que no se ha logrado resolver totalmente la contingencia.

"En la mañana, pasé por mi huerto, fui al arroyo y está lleno de ‘chapo’ todavía", reclamó Armando Rojas, poblador afectado, en entrevista con Radio Fórmula. "No está terminado, porque el cauce del arroyo, del kilómetro 33 está contaminado", añadió.

Otros habitantes, de forma anónima por temor a represalias, han denunciado en medios locales que la fuga no se ha controlado totalmente, pues en algunas zonas aún "emanan" los restos que quedaron.

Además, organizaciones como Chalchi, especializadas en derechos del agua, han alzado la voz para conocer las consecuencias del derrame. "Queremos saber con precisión cuál es el alcance, las afectaciones, la responsabilidad", dijo a The Associated Press su directora, Olga Díaz Ordaz.

Greenpeace México, por su parte, destacó que "este año hemos visto que a la par de fenómenos climáticos extremos en la costa del Golfo de México, se han producido derrames de petróleo en el norte de Veracruz e Hidalgo". "Esto muestra que además de los riesgos de la operación cotidiana, el cambio climático está incrementando las probabilidades de siniestros", subrayó en un comunicado.

Las devastadoras lluvias, por su parte, y las inundaciones que provocaron, así como afectaciones por deslizamientos y otros problemas, han dejado hasta ahora 80 muertos en cinco estados del país: Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

La Secretaría de Bienestar informó que hasta el momento se han censado 92 mil 024 viviendas para la entrega de apoyos. Además, 202 comunidades ya tienen acceso de las 288 que permanecían incomunicadas y se ha restablecido la circulación en todas carreteras federales afectadas.