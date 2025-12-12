Fuga en ducto de Pemex provoca movilización en Tula, Hidalgo; evacuan 20 viviendas

Un fuga de hidrocarburo en Atotonilco de Tula, Hidalgo, activó este jueves diversos operativos de emergencia, apenas dos días después del derrame que cerró la carretera Tula–Jorobas.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo)-. Una fuerte movilización se registró este jueves en el municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, después de que autoridades recibieron el reporte de una fuga de combustible cuyo chorro superó los 20 metros de altura. Como medida preventiva, alrededor de 20 viviendas fueron evacuadas.

De acuerdo con los primeros reportes, la fuga se originó en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado en la comunidad de Conejos, el cual fue visible desde distintas puntos debido a la magnitud del derrame.

Los habitantes de la zona señalaron que el incidente comenzó durante la tarde, cuando detectaron un olor penetrante a hidrocarburo que se dispersó rápidamente en la zona habitacional. Además, indicaron que el hidrocarburo alcanzó árboles, animales y a personas que se encontraban en la vía pública.

Se registra una fuerte fuga de combustible en la localidad de Conejos, en el municipio de Atotonilco de Tula Hidalgo pic.twitter.com/ZOxmVZHrcX — dinorath (@tharonid1) December 11, 2025

A raíz del incidente, el área fue acordonada por personal de Seguridad Física de Pemex, aunque el combustible derramado ya había alcanzado patios y techos de varias viviendas cercanas.

Además, elementos de Protección Civil estatal evacuaron alrededor de 20 viviendas, ocho de ellas presentan daños importantes en techos, patios y áreas interiores debido a la caída del hidrocarburo.

Asimismo, la autoridades municipales informaron que el olor a hidrocarburo persiste en la zona y que representa un riesgo para la salud, por lo cual se mantienen acciones de vigilancia.

Cabe mencionar que esta es la segunda fuga de hidrocarburo registrada en menos de 48 horas, luego de que el martes 9 de diciembre un chorro de gran tamaño provocara el cierre total de la carretera Tula–Jorobas.

Así, el derrame de Diesel en la comunidad de Conejos en Atotonilco de Tula, Hidalgo. El combustible ingresó a las viviendas, por lo que tuvieron que ser evacuadas. pic.twitter.com/plxkDc9a5K — dinorath (@tharonid1) December 12, 2025

En tanto, desde enero y septiembre del presente año, autoridades de seguridad y energía han detectado mil 918 tomas clandestinas en ductos de Pemex ubicados en distintas zonas de Hidalgo, lo que confirma la persistencia de este tipo de prácticas en la región. Estos puntos irregulares han derivado en riesgos ambientales y de seguridad para las comunidades cercanas.

De acuerdo con un reporte del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), la frecuencia de hallazgos indica que, en promedio, cada tres horas con 25 minutos se detectó una toma clandestina en la entidad durante ese periodo, lo que refleja la magnitud del problema a nivel estatal.