Atacar a líder supremo desencadenaría una "guerra total", advierte Presidente de Irán

Europa Press

18/01/2026 - 12:37 pm

El Presidente iraní, Masud Pezeshkian, advirtió que cualquier ataque contra el líder supremo, el Ayatolá Alí Jamenei, desencadenaría una guerra total con Irán.

El Senador republicano Lindsey Graham insistió en que si él estuviera en el lugar de Donald Trump, "asesinaría a los dirigentes que matan a gente".

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS).- El Presidente iraní, Masud Pezeshkian, advirtió este domingo que cualquier ataque contra el líder supremo iraní, el Ayatolá Alí Jamenei, desencadenaría una "guerra total" con Irán.

"Un ataque contra el líder supremo de nuestro país implicaría una guerra total con la nación iraní", indicó Pezeshkian en un mensaje publicado en redes sociales.

Pezeshkian se refirió al origen económico de las protestas que sacuden el país desde finales de diciembre y recalcó que "si hay dificultades en la vida diaria del querido pueblo de Irán, uno de los factores principales es la antigua hostilidad y las inhumanas sanciones del gobierno de Estados Unidos (EU) y de sus aliados".

El líder supremo iraní, Alí ​​Jamenei, declaró el sábado que Irán había derrotado a Estados Unidos e Israel "una vez más" y había "extinguido la sedición" que, según él, fue incitada por Washington y Tel Aviv. Foto: Xinhua

Las amenazas latentes de EU

El mandatario iraní respondió así a las últimas amenazas de EU y en particular de su Presidente, Donald Trump, quien defendió la necesidad de "buscar un nuevo gobierno" para Irán y calificó a Jamenei de "enfermo" por matar a manifestantes durante la actual oleada de protestas.

El Senador republicano estadounidense Lindsey Graham emplazó el pasado lunes a Trump a "asesinar" a Jamenei. "Es hora de que se vaya. La gente quiere que se vaya. Donald Trump dice que la mejor forma de hacer a Irán grande otra vez es que los manifestantes ganen y que el régimen caiga. ¿Cómo lo haces? [...]. Si yo fuese usted, señor Presidente, yo asesinaría a los dirigentes que matan a gente. Tiene usted que ponerle fin a esto", dijo el lunes durante una entrevista con la cadena Fox News.

Decenas de miles de ciudadanos progubernamentales salieron a las calles de todo Irán el 12 de enero, respondiendo al llamado de las autoridades iraníes a mostrar solidaridad. Foto: Xinhua

