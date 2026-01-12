Trump amenaza con imponer un arancel del 25% a cualquier país que negocie con Irán

A través de su plataforma Truth Social, Donald Trump anunció que impondrá un arancel de 25 por ciento a todos los países que negocien con Irán. La medida se une a otras amenazas que el republicano ha hecho contra la República Islámica.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), anunció que castigará con un arancel de 25 por ciento a cualquier país que realice negociaciones con Irán. La medida, advirtió, tiene un efecto inmediato.

"Con efecto inmediato, cualquier país que realice negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25 por ciento sobre todos los negocios que realice con los Estados Unidos de América. Esta Orden es definitiva. ¡Gracias por su atención!", señaló el republicano en su plataforma Truth Social.

La amenaza arancelaria se da en medio de las crecientes tensiones entre Irán y EU que se han registrado las últimas semanas, luego de que el gobierno de Trump amenazará con intervenir militarmente en territorio iraní a raíz de las protestas que han realizado en la región.

"Irán busca la LIBERTAD, quizás como nunca antes. ¡Estados Unidos está listo para ayudar!", publicó Trump el pasado 10 de enero en su red social. Asimismo, advirtió que, si el gobierno iraní mataba a gente con motivo de las protestas, EU golpearía a la República Islámica "muy duro".

Hoy mismo, Karoline Leavitt, Secretaria de Prensa de Trump, afirmó que el mandatario estadounidense contempla llevar a cabo ataques aéreos si las negociaciones con Irán no mejoran.

"Una cosa en la que el Presidente Trump es muy bueno es en mantener siempre todas sus opciones sobre la mesa. Y los ataques aéreos serían una de las muchas, muchas opciones que están sobre la mesa para el comandante en jefe", apuntó.

No queremos guerra con EU, pero estamos listos: Irán

Por su parte, el Ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, aseguró este lunes que Teherán "no quiere guerra, pero está totalmente preparado para una" y apostó por unas "negociaciones justas" con Estados Unidos (EU) para abordar las discrepancias existentes, en medio del reciente repunte de las tensiones y ante las amenazas de intervención del Presidente estadounidense, Donald Trump.