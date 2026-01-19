"El mundo enfrenta con Trump un modelo fascistoide: Taibo; "recuerda a Hitler": Meyer

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

19/01/2026 - 2:30 pm

Amenazados por el yugo trumpista

"Enfrentamos un modelo de imperialismo diferente", dijo Paco Taibo II; "Trump es resultado de algo que no estaba planeado", añadió Lorenzo Meyer en entrevista con Los Periodistas.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- Al analizar el primer año del segundo mandato del Presidente Donald Trump, el escritor Paco Ignacio Taibo II calificó al mandatario estadounidense de “un psicópata, mentiroso, que tiene un aparato de propaganda brutal”, quien está implementando un "modelo fascistoide". Por su parte, el historiador Lorenzo Meyer subrayó que el republicano le recuerda a Adolfo Hitler.

"Estamos enfrentando un modelo fascistoide, nacionalista, norteamericano, enemigo del libre comercio, mentiroso de una manera sublime, tiene una habilidad para estar mintiendo todo el rato, citando estadísticas falsas y sobre todo una agresividad total", sostuvo Taibo II durante su participación en el programa Los Periodistas, que se transmite todos los domingos por Canal Once.

"Estamos enfrentando un modelo de imperialismo diferente, habíamos enfrentado el neoliberalismo, las presiones del libre mercado, la lógica eterna norteamericana, de cuando tengo conflictos internos declaro una guerra en algún lado para disimular y distraer la opinión pública, pero este es delirante", añadió el escritor.

Por su parte, Meyer expresó que tanto la forma en que Trump llegó al poder en Estados Unidos, como las políticas que ha implementado, sobre todo, desde que inició su segundo mandato presidencial, le recuerdan a Adolfo Hitler:

"Yo no puedo dejar de pensar en Hitler; Hitler era un personaje sin ninguna importancia, sin ninguna educación, también Trump no tiene una educación particularmente sofisticada", dijo el historiador.

En ese sentido, Meyer recordó que durante la época en la que surgió la figura de Hitler, impulsado por un crisis postguerra por la que atravesaba Alemania, nadie esperaba que un personaje como ese, sin ninguna preparación, pudiera llegar al poder y generar la crisis que antecedió a la Segunda Guerra Mundial.

"Es que no se pensaba que pudieran llegar esas personas, que se necesitaba un tipo de biografía, de capacidad, de conocimiento, de educación, de sensibilidad, aunque fueran de derecha y que fueran muy conservadores, un mínimo de sentido de la historia; nada de eso tenía Hitler, nada de eso tiene Trump", sostuvo el historiador.

Por ello, exhortó a cuestionar quiénes son los responsables de que Trump llegara a la presidencia de la Unión Americana, ¿Por qué Trump está donde está sin que haya pasado una derrota de los Estados Unidos? ¿Dónde podemos empezar a buscar la explicación? En la sociedad norteamericana, Trump es resultado de algo que no estaba planeado", afirmó Meyer, quien también responsabilizó al poder económico estadounidense.

“Yo creo que hay un apoyo, sigue habiendo un apoyo del 'Gran dinero', lo ha hecho cómplice y le ha dado todas las facilidades posibles al Gran capital”, que se simbolizó como Bernie Sanders lo pone muy bien, el día de la toma de protesta cuando está en primera fila, los cuatro, cinco, seis personajes que han acumulado una cantidad impresionante de dinero, ese sí está de su lado”, añadió.

En tanto, Taibo II advirtió que este nuevo modelo que está implementando por parte del Gobierno de Estados Unidos está afectando a México. "Este modelo de imperialismo hiperagresivo coloca México una situación muy complicada", señaló el escritor.

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos. Foto: Casa Blanca

