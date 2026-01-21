31 Minutos llegará al Auditorio Nacional con "Radio Guaripolo II"

El programa chileno 31 Minutos se convirtió en un fenómeno televisivo y un referente cultural en la región.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- El espectáculo de 31 Minutos "Radio Guaripolo II" se presentará en el histórico Auditorio Nacional el próximo 11 de abril con el show del mejor noticiario de Chile que ha dado la vuelta por la República Mexicana.

¿Qué es "Radio Guaripolo II"?

Guaripolo, el personaje favorito de los niños de 31 Minutos, es el protagonista de Radio Guaripolo II, dónde toma el control para transmitir su programa Pitanzas de Medianoche, un espectáculo en vivo lleno de creatividad al transformar el foro en una cabina de radio donde los títeres, las luces y la música, cobran vida frente al público con una puesta en escena visualmente sorprendente.

El concepto de este espectáculo responde a recrear la atmósfera de esos programas de radio nocturnos donde locutores solitarios reciben llamadas extrañas, cuentan historias bizarras y animan la madrugada con secciones peculiares. En ese sentido, Guaripolo será el gran protagonista.

"Radio Guaripolo II", una gira por México

La gira "Radio Guaripolo II" de 31 Minutos incluye seis funciones consecutivas completamente agotadas en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México. Esto es una muestra de cómo proyecto de 31 Minutos ha evolucionado de ser un fenómeno televisivo a convertirse en un referente cultural en toda la región.

Un dato a mencionar es la aclamada presentación de 31 Minutos en Tiny Desk, donde acumulan 14 millones de reproducciones desde su lanzamiento el pasado 6 de octubre.

¿Cuándo salen a la venta los boletos?

La Preventa Banamex se realizará el próximo 21 de enero y la venta general se liberará un día después, el 22 de enero a través de Ticketmaster o en la taquilla del Auditorio Nacional.