Eugenio Maiz, propietario de Next Energy, es detenido por fraude en Aguascalientes

Redacción/SinEmbargo

20/01/2026 - 7:56 pm

Empresario cae por fraude en Aguascalientes

La investigación se remonta a un contrato incumplido que comprometía recursos públicos a largo plazo y que habría sido modificado en varias ocasiones.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbrgo).- Eugenio Javier Maiz Domene, empresario y propietario de la empresa Next Energy, fue detenido y trasladado al Centro de Reinserción Social para Varones (Cereso) de Aguascalientes, acusado de presunto fraude, además de enfrentar cargos por amenazas y cohecho.

De acuerdo con información de medios locales, Eugenio Maiz fue detenido en diciembre pasado en cumplimentación de una orden de aprehensión en Reynosa, Tamaulipas. El empresario era investigado por un presunto fraude relacionado con el contrato de eficiencia energética firmado en 2019 entre el Municipio de Aguascalientes y Next Energy.

La denuncia fue presentada a inicios de diciembre en Reynosa, Tamaulipas, por un contrato que comprometía recursos públicos a largo plazo y que habría sido modificado en varias ocasiones, pese a que la empresa no cumplió con la entrega del servicio pactado.

Previo a su ingreso formal al penal, el empresario permaneció bajo custodia policial en un hospital, luego de argumentar problemas de salud.

Next Energy empresario es detenido por fraude y coecho.
Maiz Maiz intentó sobornar a elementos de la policía estatal, según lo reportes. Foto: Especial

Reportes locales destacaron que tras recibir atención médica y durante su traslado al centro penitenciario, Maiz Domene intentó sobornar a elementos de la policía estatal, ofreciendo mil 500 pesos a cada uno, y posteriormente los habría amenazado.

Por estos hechos se abrió una carpeta de investigación por los delitos de cohecho y amenazas en agravio de dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

La audiencia inicial se llevó a cabo de manera virtual el sábado 17 de enero, a puerta cerrada, y fue presidida por el Juez penal Héctor Alejandro Andrade Alvarado. La continuación de la diligencia fue programada para el próximo 21 de enero.

Fraude de Next Energy se remontaría a 2019

El caso de fraude se remonta a marzo de 2019, cuando el Ayuntamiento de Aguascalientes otorgó a Next Energy un contrato para el desarrollo de infraestructura fotovoltaica con un valor aproximado de siete mil 800 millones de pesos, a pagarse en un plazo de 30 años.

Trabajadores de Next Energy.
El contrato presuntamente incumplido por Next Energy contemplaba la instalación e interconexión de mil 919 microplantas de generación, distribuidas en 60 mil 24 paneles solares en diversos edificios públicos. Foto: Next Energy

En junio de 2020, el acuerdo fue modificado y el monto total, incluidos cargos financieros, se incrementó a más de 20 mil millones de pesos, pese a que la empresa no suministró energía eléctrica al municipio, según documentos oficiales. El caso fue denunciado formalmente ante la Fiscalía de Aguascalientes en 2022.

De acuerdo con información oficial, el contrato contemplaba la instalación e interconexión de mil 919 microplantas de generación, distribuidas en 60 mil 24 paneles solares en diversos edificios públicos, además de un parque fotovoltaico en la comunidad de Cañada Honda, el cual fue instalado hace más de cinco años, pero permaneció sin operar.

En agosto de 2024, el Congreso del Estado aprobó un dictamen para modificar y reestructurar el Proyecto de Eficiencia Energética del Municipio de Aguascalientes, ampliando el contrato por 11 años más y comprometiendo recursos por más de cinco mil 200 millones de pesos entre el Ayuntamiento y el Poder Ejecutivo estatal. No obstante, un año después, el Alcalde Leonardo Montañez informó que el proyecto se encontraba congelado y que los recursos permanecían resguardados.

El Presidente Municipal aseguró que el proyecto no generó afectaciones ni compromisos financieros para el Ayuntamiento, al no contar con viabilidad jurídica, y sostuvo que no se autorizaron recursos, contratos ni garantías.

