Empresario del Tramo Z, inhabilitado por corrupto, tenía tigres y leones en Pachuca

Obed Rosas

30/12/2025 - 8:11 pm

Javier Arturo Aguilera Peña ha emergido como una figura central y controversial en el desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un proyecto prioritario del Gobierno federal. Es Presidente del Consejo de Administración de la Promotora de Desarrollo de Industria y Bienestar del Istmo de Tehuantepec (PROISTMO). No obstante, se trata de un empresario que fue sancionado por simular competencia para participar y obtener contratos durante el gobierno priista de Omar Fayad.

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).– El perfil del empresario Javier Aguilera Peña está marcado por una dualidad: por una parte preside un organismo clave para el desarrollo industrial del Istmo de Tehuantepec, mientras que por el otro, arrastra una inhabilitación por corrupción a nivel estatal, además de ser ligado a la empresa ABCD Arquitectura, que obtuvo contratos de obra en el tramo siniestrado del Tren Interoceánico, todo ello junto a una reciente polémica que protagonizó cuando le fueron asegurados leones africanos y tigres en una finca de Pachuca.

Javier Arturo Aguilera Peña es presidente de la Promotora para el Desarrollo y el Bienestar y la Industria del Istmo de Tehuantepec (PROISTMO) pese a que su empresa hidalguense Producciones Autica fue inhabilitada en 2023 por participar en una red de empresas favorecidas con contratos en el Gobierno priista de Omar Fayad (2016-2022) en Hidalgo, donde se hace pasar como sobrino político del expresidente Enrique Peña Nieto.

A inicio de octubre, el Gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, confirmó que hay procesos penales por posibles delitos de corrupción contra la red Autica, que encabeza Aguilera Peña. Menchaca dijo en esa ocasión que incluso avisaría al Gobierno de Claudia Sheinbaum sobre posibles irregularidades en el estado por parte de este conglomerado de firmas, después de que los dueños se convirtieran en contratistas.

Javier Arturo Aguilera Peña, hijo de Germán Aguilera, a quienes trabajadores señalan como dueño de ABCD Arquitectura. Contra la firma pesan denuncias por la "violación sistemática" a los derechos laborales de trabajadores que laboraron en las obras del tramo siniestrado del Tren Interoceánico.

Producciones Autica fue inhabilitada y dada de baja del padrón de proveedores estatal en diciembre de 2023 por la Contraloría de Hidalgo por simular competencia para participar y obtener contratos del gobierno estatal de Fayad para eventos masivos (colocación de Árbol navideño) y para proveer material médico durante la pandemia por la COVID-19.

Pese a ello, a nivel federal Javier Arturo Aguilera Peña se convirtió en presidente del Consejo de Administración de Promotora de Desarrollo de Industria y Bienestar del Istmo de Tehuantepec (PROISTMO) y, de acuerdo con el Gobernador de Hidalgo Julio Menchaca, es concesionario del polo de desarrollo en Texistepec, Veracruz.

"La Secretaría de Hacienda (estatal) tiene identificados a las personas que forman parte de las empresas porque podrían estar en otra razón social, pero tienen identificados a quienes las integran y quiénes son los que, además de cuestiones administrativas, están teniendo problemas con el SAT y con Hacienda", dijo el Gobernador el 1 de octubre pasado.

No es la única polémica.

En septiembre pasado, la Procuraduría estatal le incautó a él y a su esposa leones africanos y tigres en una finca de Pachuca. La esposa Sthepanie Rico manifestó en un comunicado que los tenían desde hace seis años.

“Durante 6 años las instalaciones de Nala, Alex, Everest y Marshall han sido seguras y cuentan con medidas necesarias para atender este tipo de animales, sin embargo, creemos que siempre se puede mejorar y es por ello que estamos abiertos a todas las indicaciones o solicitudes que las autoridades nos instruyan”, escribió.

Javier Aguilera Peña compartía en sus redes sociales fotografías de los felinos que le fueron asegurados. Foto: Especial

Durante el operativo en el que se aseguraron a los animales, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó que se trató de dos leones africanos y una pareja de tigres, además de varias aves, todos sin que las personas que los tenían en posesión pudieran acreditar su legal procedencia.

El operativo fue encabezado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Unidad Especializada en Delitos contra los Animales, luego de una denuncia anónima que advertía sobre el sacrificio de perros en el lugar.

Ante las denuncias de que eran alimentados con animales que vivían en la calle o que estaban desaparecidos, Sthepanie Rico aseguró que los ejemplares “no comían perros, no son ilegales o clandestinos y mucho menos han sido maltratados”, calificando como falsas las acusaciones en su contra.

Los animales quedaron bajo resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), que intervino para su atención y traslado a un sitio seguro.

Obed Rosas

Obed Rosas

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

