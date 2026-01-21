Sheinbaum descarta reunión con PVEM y PT para definir respaldo a la Reforma Electoral

Aunque la Presidenta no tiene previsto un encuentro con el Partido Verde y el Partido del Trabajo para definir su postura sobre la iniciativa, la Segob ya entabló diálogo con dirigentes del PVEM.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- La discusión sobre la Reforma Electoral impulsada por el Gobierno federal escaló con un nuevo pronunciamiento de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el inicio de encuentros institucionales encabezados por la Secretaría de Gobernación (Segob) y el respaldo público de Morena, que acusó a la oposición de mentir y desinformar para frenar cambios al sistema electoral.

En su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria federal afirmó que el proyecto que enviará el Ejecutivo al Congreso responde a una demanda ciudadana para reducir los costos del sistema electoral y revisar privilegios, y descartó sostener reuniones con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) o el Partido del Trabajo (PT) para definir si respaldan o no la iniciativa.

"Es la gente la que plantea en una Reforma Electoral la disminución de los costos de todo el aparato electoral, incluidos los partidos y el voto de los mexicanos en el exterior", señaló Sheinbaum Pardo al destacar que serán las y los legisladores quienes determinen si la propuesta se aprueba o no.

La Presidenta aseguró que el Ejecutivo enviará "una propuesta responsable", construida tras analizar foros y escenarios, y rechazó que el proyecto busque eliminar la representación de minorías o concentrar el poder.

"No pretendemos que quien tenga una votación con un porcentaje no tenga representación en el Congreso. Eso se llama representación de las minorías", explicó Sheinbaum.

En ese contexto, calificó de hipócrita a la oposición por insistir en que México avanza hacia el autoritarismo. “Han querido decir que México va al autoritarismo. ¿Qué es el autoritarismo? Lo contrario de la democracia. Aquí hay libertad de expresión, libertad de reunión y libertad de movilización”, sostuvo.

Segob inicia diálogo institucional con el PVEM

Mientras la Presidenta descartó negociaciones políticas, la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, sostuvo el martes un primer encuentro formal con dirigentes del Partido Verde Ecologista de México, con el objetivo de presentarles los puntos centrales de la Reforma Electoral una vez que estén definidos.

Al salir de la reunión, la presidenta del PVEM, Karen Castrejón, explicó que se trató del primer acercamiento institucional y que todavía no existe una decisión sobre el respaldo del partido.

"Conoceremos de primera mano los puntos que tratará, eso sí fue un tema que nos los compartirán en cuanto lo tengan. Para nosotros será muy importante para poder dar una postura oficial", dijo.

Castrejón precisó que el encuentro no implicó la construcción conjunta de la reforma: "Más que nada fue para conocer los puntos de los que va a tratar y que nos expliquen cómo van cada uno de los temas que ellos traen pensados para poder redactar esta iniciativa".

Ricardo Monreal confía en que el PT y el PVEM llegarán a un acuerdo en Gobernación para la #ReformaElectoral, e insiste que es importante mantener la alianza de los tres partidos para elección del 2027 y 2030. pic.twitter.com/LeUZB08BoZ — Avi 🦆 (@avieu) January 21, 2026

A la reunión asistieron también los coordinadores parlamentarios del PVEM en la Cámara de Diputados y el Senado, Carlos Puente y Manuel Velasco, quienes se retiraron sin ofrecer declaraciones.

Discutir plurinominales y austeridad no es autoritarismo: Morena

La dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, respaldó ayer el planteamiento de la Reforma Electoral, y acusó a la oposición de mentir y generar desinformación al calificar de autoritaria una iniciativa que aún no ha sido presentada formalmente.

"En los últimos días se ha centrado la discusión en la Reforma Electoral, y la oposición está generando mucho ruido y muy poco debate honesto. Han llegado al absurdo de llamarle ‘Ley Maduro’ a una iniciativa que ni siquiera se ha presentado", afirmó.

Alcalde rechazó que discutir cambios al sistema electoral implique un retroceso democrático. "¿Es autoritario proponer una discusión sobre cómo se eligen a los plurinominales, cuando hoy son las cúpulas partidistas las que deciden por dedazo?", cuestionó.

También defendió la ampliación de derechos y la austeridad. "¿Es autoritario plantear que las y los migrantes tengan representación en el Congreso o proponer una política de austeridad cuando somos uno de los países con los sistemas electorales más caros del mundo? Eso no es autoritarismo, eso es ampliar derechos y fortalecer la democracia", recalcó.