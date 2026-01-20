El INE valida iniciativa ciudadana de Reforma Electoral impulsada por Salvemos México

Redacción/SinEmbargo

20/01/2026 - 1:54 pm

Con 136 mil 875 firmas validadas, el grupo logró que su proyecto de Reforma Electoral llegue al Congreso.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- El Instituto Nacional Electoral (INE) notificó a la Cámara de Diputados que la iniciativa ciudadana de Reforma Electoral presentada por el colectivo Salvemos México, encabezado por Claudio X. González, cumplió los requisitos legales para iniciar su proceso legislativo.

La propuesta logró reunir 136 mil 875 firmas, equivalentes al 0.13 por ciento de la Lista Nominal de Electores, cifra que la legislación establece como umbral mínimo para que una iniciativa ciudadana pueda ser discutida en el Congreso.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, celebró la recepción de la primera iniciativa ciudadana en materia electoral de la actual Legislatura: “Bienvenidas todas las iniciativas a esta Cámara de Diputados. Será necesario demostrar nuestra visión democrática. Espero que así lo podamos hacer como país”.

El miércoles se dará a conocer la notificación del INE ante la Comisión Permanente para darle el cauce legislativo correspondiente.

¿Qué contiene la iniciativa de Salvemos México?

El proyecto de Salvemos México plantea cambios sustanciales en la legislación electoral:

  • Crimen organizado como causal de nulidad: se presumirá determinante cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar sea menor al cinco por ciento.
  • Neutralidad en programas sociales: ninguna entrega podrá identificarse con colores, nombres o símbolos partidistas.
  • Regulación digital: partidos deberán registrar ante el INE sus campañas y servicios digitales, diferenciando propaganda partidista de libertad de expresión ciudadana.
  • Comunicación oficial: ninguna autoridad podrá usar instrumentos del Estado para favorecer o perjudicar candidaturas.

¿Cuál es el planteamiento de la Reforma Electoral de Sheinbaum?

La Presidenta Claudia Sheinbaum defendió este martes la Reforma Electoral como un proyecto en favor del pueblo y contra el control de las élites que, aseguró, dañaron a México durante el periodo neoliberal.

En su conferencia matutina, destacó que la democracia significa "Gobierno del pueblo, con, para y del pueblo”, y que la iniciativa busca fortalecer esa visión.

Para respaldar su planteamiento, hizo un repaso histórico de las luchas democráticas en México, recordando el autoritarismo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como “Partido de Estado”, la represión sindical y estudiantil, y la apertura que permitió la representación proporcional de partidos minoritarios.

Sheinbaum también vinculó la reforma con los fraudes electorales de 1988 y 2006, y recordó hechos como la formación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el asesinato de Luis Donaldo Colosio y el desafuero de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como antecedentes de la lucha democrática que hoy, dijo, sustentan su propuesta.

