Fiscal de EU atribuye a Trump entrega de capos; "fue decisión soberana", revira CSP

Redacción/SinEmbargo

21/01/2026 - 5:21 pm

Estados Unidos anunció que ya tomó bajo custodia a 37 prófugos procedentes de México, quienes enfrentan una amplia gama de cargos criminales federales.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU), encabezado por la Fiscal General Pam Bondi, atribuyó este miércoles a Donald Trump el traslado de 37 presuntos narcotraficantes de México a su país, una medida que esta mañana que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como una decisión soberana.

“Este es otro logro histórico en la misión de la Administración Trump de destruir los cárteles. Estos 37 miembros de cárteles –incluyendo terroristas del Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros– ahora pagarán por sus crímenes contra el pueblo estadounidense en suelo estadounidense”, dijo Pam Bondi.

En un mensaje difundido en X, antes Twitter, el Departamento de Justicia agradeció esta colaboración con sus socios internacionales y afirmó que entregarán una justicia rápida y exhaustiva "para los miembros de Organizaciones Terroristas Extranjeras que han pasado años depredando al pueblo estadounidense.”

A través de un comunicado, la instancia afirmó que Estados Unidos ya tomó bajo custodia a 37 prófugos procedentes de México, quienes enfrentan una amplia gama de cargos criminales federales en distintas partes del país, entre ellos narcoterrorismo, provisión de apoyo material a una organización terrorista extranjera, tráfico de armas de fuego, tráfico de personas, lavado de dinero y diversos delitos de narcotráfico, como conspiración para traficar metanfetamina, fentanilo y cocaína.

Embajada de EU en México destaca cooperación

Por su parte, el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson también se refirió a la entrega de los capos a través de sus redes sociales y resaltó que entre ambos países ha existido una cooperación histórica.

"Desde que el Presidente Donald Trump asumió el cargo hace un año, él y la Presidenta Claudia Sheinbaum han colaborado Estados Unidos y México de una manera histórica", escribió en X.

Asimismo, indicó que la transferencia de actores criminales y "narcoterroristas" para que enfrenten la justicia en los Estados Unidos "demuestra la voluntad compartida de desmantelar las redes de cárteles y los grupos narcoterroristas dondequiera que operen", finalizó.

Entrega de criminales es "decisión soberana": Sheinbaum

Por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que la entrega de los narcotraficantes a Estados Unidos hubiera sido pactada con su homólogo Donald Trump en su más reciente llamada telefónica.

“No, no. Es algo que viene del entendimiento bilateral. En este caso fue a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos y es muy importante aclarar: la decisión se toma en el Consejo Nacional de Seguridad y es una decisión donde lo primero es la conveniencia para México. Es importante para el país y para su seguridad nacional. Se pone primero a México, por encima de todo, aunque pidan lo que tengan que pedir. Es una decisión soberana”, señaló durante la conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional.

La Jefa del Ejecutivo federal aseguró que tras la solicitud se analiza caso por caso. "Una vez que se toma la decisión, pues entonces se hace el envío. La mayoría, muchos de ellos extraditables”, añadió.

Los detenidos y entregados a EU fueron llevados a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas.

