Óscar 2026: Sinners rompe récord de nominaciones; aspira a ganar 16 premios

Europa Press

22/01/2026 - 1:16 pm

La película Sinners rompió el récord de nominaciones a los premios Óscar, al ser incluida en 16 categorías. La premiación se realizará el próximo 15 de marzo.

La película hizo historia al ser incluida en 16 categorías para la entrega de los galardones. La premiación se realizará el 15 de marzo.

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS).- Sinners, filme dirigido por Ryan Coogler, batió el récord histórico de nominaciones a los Óscar con 16 candidaturas. La película protagonizada por Michael B. Jordan parte, junto a Una batalla tras otra, la cinta de Paul Thomas Anderson que acumula 13 nominaciones, como gran favorita de cara a la gala de entrega de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood que tendrá lugar el 15 de marzo en el Kodak Theatre de Los Ángeles.

Con sus 16 nominaciones, el filme de terror ambientado en el Misisipi de los años 30, ha superado el récord histórico de 14 candidaturas que hasta ahora ostentaban tres películas: Eva al desnudo (1950), Titanic (1997) y La La Land (2017).

Tras Sinners aparece también muy destacada Una batalla tras otra, una de las grandes triunfadoras hasta ahora en la temporada de premios, que opta a 13 galardones. Después, Valor sentimental, Marty Supreme y Frankenstein, con nueve nominaciones cada una, y Hamnet de Chloé Zhao, con ocho candidaturas.

Junto a estos seis filmes, F1: La película, Bugonia, El agente secreto, y Sueños de trenes completan los 10 títulos nominados al Óscar a Mejor Película. Chloé Zhao, Paul Thomas Anderson, Joachim Trier, Joshua Safdie y Ryan Coogler son los cinco cineastas candidatos al premio a la Mejor Dirección.

¿Cómo fue el resto de las nominaciones?

Sirat, la cinta española de Oliver Laxe, está entre las cinco nominadas al Óscar a la Mejor Película Internacional. Categoría en la que competirá con la iraní Un simple accidente de Jafar Panahi, la noruega Valor sentimental de Joachim Trier, la tunecina La voz de Hind de Kaouther Ben Hania y la brasileña El agente secreto. El filme español también ha sido nominado al premio a Mejor Sonido, una categoría en la que el trabajo de Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas compite con F1, Frankenstein, Una batalla tras otra y Sinners.

En las categorías interpretativas, Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada), Kate Hudson (Song Sung Blue), Renate Reinsve (Valor sentimental), Emma Stone (Bugonia) y la gran favorita, Jessie Buckley (Hamnet) compiten por el Óscar a la Mejor Actriz mientras que Wagner Moura (El agente secreto), Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Ethan Hawke (Blue Moon) y Michael B. Jordan (Sinners) son los nominados a Mejor Actor.

Las nominadas a Mejor Actriz de Reparto son Elle Fanning (Valor sentimental), Amy Madigan (Weapons), Wunmi Mosaku (Sinners), Teyana Taylor (Una batalla tras otra) e Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental); y Benicio del Toro (Una batalla tras otra), Jacob Elordi (Frankenstein), Delroy Lindo (Sinners), Sean Penn (Una batalla tras otra), Stellan Skarsgard (Valor sentimental) optan al Óscar a Mejor Actor de Reparto.

En la nueva categoría, el premio a Mejor Dirección de Casting o Reparto, los nominados son Nina Gold (Hamnet), Cassandra Kulukundis (Una batalla tras otra), Francine Maisler (Sinners), Gabriel Domingues (El agente secreto) y Jennifer Venditti (Marty Supreme).

