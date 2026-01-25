Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

Europa Press

25/01/2026 - 3:07 pm

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El aire que respiramos: ¿cómo se mide?, ¿qué lo contamina?, ¿qué es una contingencia?

Así es su vida, capitalinos: 273 días al año hay mala calidad del aire; 16, muy mala. Y 76 son respirables

La CAMe suspende la contingencia ambiental en la ZMVM luego de 4 días de alerta

Numerosos estudios ya han apuntado a la contaminación del aire exterior, especialmente a la exposición a partículas finas en suspensión, como un carcinógeno.

BARCELONA, 25 Ene. (EUROPA PRESS).- Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) de la Fundación La Caixa confirmó que la exposición a partículas finas aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, y que este efecto se observa de forma similar en todos los subtipos histológicos.

El trabajo, publicado en la revista Environmental Pollution, analizó la relación entre distintos contaminantes atmosféricos y los principales subtipos de cáncer de pulmón (no microcítico y microcítico), informó ISGlobal en un comunicado.

El cáncer de pulmón no microcítico, que representa la mayoría de los diagnósticos, incluye adenocarcinoma, carcinoma escamoso y carcinoma de células grandes, que se diferencian por el tipo de células afectadas y su localización dentro del pulmón; el microcítico, por su parte, es menos frecuente, pero más agresivo y tiene una fuerte relación con el tabaquismo.

Numerosos estudios ya han apuntado a la contaminación del aire exterior, especialmente a la exposición a partículas finas en suspensión, como un carcinógeno para el cáncer de pulmón, pero no se conoce del todo cómo influye en la incidencia de los distintos subtipos del cáncer ni si afecta a cómo éste evoluciona después del diagnóstico.

La exposición a partículas finas aumenta el riesgo de cáncer pulmonar.
El estudio confirmó que la exposición a partículas finas (PM2.5) aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Foto: Rodolfo Angulo, Cuartoscuro

Un seguimiento de 25 años

El estudio incluyó más de 122 mil personas de la cohorte estadounidense Cancer Prevention Study II, de la American Cancer Society, a partir de 1992, cuyos participantes actualizaron cada dos años sus datos personales y diagnósticos de cáncer hasta 2017.

Para cada participante se estimó su exposición anual a distintos contaminantes: partículas finas PM2.5; PM10; dióxido de azufre (SO2); dióxido de nitrógeno (NO2) y monóxido de carbono (CO).

El análisis tuvo en cuenta la variación de la exposición a lo largo del tiempo y ajustó los resultados por múltiples factores individuales, incluido un historial del tabaquismo, y detectó cuatro mil 282 casos de cáncer de pulmón en la cohorte.

Distintos contaminantes

El estudio confirmó que la exposición a partículas finas (PM2.5) aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, y que dicho efecto se observa de forma similar en todos los subtipos histológicos, incluidos el adenocarcinoma, el carcinoma de células escamosas y el carcinoma de células grandes.

La exposición a partículas finas aumenta el riesgo de cáncer.
La autora principal del artículo e investigadora de ISGlobal, Michelle C. Turner, destacó que los resultados refuerzan "la importancia de integrar la calidad del aire local en los planes de atención sanitaria". Foto: Graciela López Herrera, Cuartoscuro

El análisis reveló asociaciones "relevantes" con varios contaminantes gaseosos --en particular NO2, O3 y SO2--, sobre todo en cáncer de pulmón microcítico.

El dióxido de nitrógeno (NO2) fue el que mostró una relación más fuerte con el adenocarcinoma, el subtipo más frecuente de cáncer de pulmón, mientras el ozono (O3) se vinculó con mayor riesgo de carcinoma de células grandes.

En cambio, no se encontraron asociaciones consistentes entre los contaminantes gaseosos analizados y el carcinoma microcítico, fuertemente vinculado al tabaquismo.

Menor supervivencia en algunos pacientes 

En cuanto a la supervivencia tras el diagnóstico, no se observaron asociaciones claras en el conjunto de los pacientes, si bien el SO2 se relacionó con una supervivencia menor en quienes presentaban enfermedad en estadios tempranos.

La autora principal del artículo e investigadora de ISGlobal, Michelle C. Turner, destacó que los resultados refuerzan "la importancia de integrar la calidad del aire local en los planes de atención sanitaria, evaluando la exposición ambiental de cada paciente para identificar riesgos adicionales".

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Capitalismo obsceno

"Si Elon Musk quisiera gastar un millón de dólares al día, le llevaría 714 mil días, o...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

El juego en turno

"El asunto no radica en cuál es el juego en turno, sino en ese automatismo de abrir...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

Del mundo y sus calamidades

"Ya vivimos la mayor pandemia de nuestro tiempo, estamos atestiguando el genocidio en Gaza y vivimos guerras...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

¿Ser parte de la mesa o parte del menú?

"Con eso arreos políticos, lo único que espera a nuestro país es aislamiento global, no ser silla,...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
+ Sección

Opinión en Video

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil
Por Juan Carlos Monedero

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
Por Mario Campa

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

+ Sección

Galileo

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Un estudio revela el peligro de los "autorregalos" tras un mal dia en el trabajo.

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

El ejercicio se asocia sistemáticamente con una mejor salud, pero la evidencia del posible impacto de los diferentes tipos de actividad es menos concluyente.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes.
1

Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes

El expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama advirtieron este domingo que los valores fundamentales de EU "están cada vez más bajo ataque".
2

Los Obama advierten que valores fundamentales de EU "están cada vez más bajo ataque"

El Presidente de EU, Donald Trump, anunció que no asistirá al Super Bowl 2026, que se celebrará el próximo mes en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
3

Trump inyecta odio también al Super Bowl. Avisa que no irá. Le desagrada Bad Bunny

Registro de CURP Biométrica
4

CURP Biométrica en Hermosillo: dónde y cómo tramitarla en 2026

Ministros de la SCJN acuerdan no usar camionetas blindadas recién adquiridas
5

Ministros no usarán camionetas blindadas, anuncia la SCJN. Solicitarán su devolución

Curp biométrica 2026.
6

CURP Biométrica en Cancún: dónde y cómo tramitarla este 2026

Placas Baja California
7

Placas y refrendo en Baja California: costo y dónde tramitarlos en 2026

Un Juez nominado por Donald Trump prohibió a las agencias del gobierno de EU que destruyan o alteren las pruebas recogidas sobre el asesinato de Alex Pretti.
8

Juez nominado por Trump prohíbe alterar o destruir pruebas sobre el caso Alex Pretti

Ciudadanos usan silbatos para advertir la presencia de agentes y celulares para grabar la brutalidad. Los dos asesinados por el ICE eran parte de ese esfuerzo.
9

FOTOS ¬ Ciudadanos de a pie en Minneapolis organizan la resistencia a Trump y al ICE

El asesinato de Alex Pretti en Minneapolis, Minnesota, ocurrido el sábado a manos de agentes del ICE, ha recibido la condena de las y los líderes demócratas.
10

Demócratas amagan con no apoyar Ley para financiar DHS y provocar cierre de gobierno

EU vive horas de furia por el asesinato de enfermero, en manos de la policía de Trump
11

EU vive horas de furia por el asesinato de enfermero, en manos de la policía de Trump

El combate a la corrupción está en otro lado.
12

El combate a la corrupción está en otro lado

La Casa Blanca desata burlas.
13

La Casa Blanca provoca burla global por FOTO de Trump con ¡pingüino en Groenlandia!

Hoy No Circula CDMX Edomex
14

Hoy No Circula lunes 26 de enero: restricciones vehiculares en CDMX y Edomex

Las secretarias de Educación de Puebla y Chihuahua anunciaron ayer la suspensión de clases presenciales para los días 26 y 27 de enero por bajas temperaturas.
15

Puebla y Chihuahua suspenden clases en más de 5 mil escuelas por tormenta invernal

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Mohammed bin Salman y Donald Trump
1

FOTOS ¬ Príncipe saudí acusado de matar a periodista lanza megaproyecto... con Trump

Ministros de la SCJN acuerdan no usar camionetas blindadas recién adquiridas
2

Ministros no usarán camionetas blindadas, anuncia la SCJN. Solicitarán su devolución

El Presidente de EU, Donald Trump, anunció que no asistirá al Super Bowl 2026, que se celebrará el próximo mes en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
3

Trump inyecta odio también al Super Bowl. Avisa que no irá. Le desagrada Bad Bunny

El expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama advirtieron este domingo que los valores fundamentales de EU "están cada vez más bajo ataque".
4

Los Obama advierten que valores fundamentales de EU "están cada vez más bajo ataque"

5

PRI y PAN llevan años sin pagar predial en Ciudad Juárez. Deben 15 millones de pesos

Ciudadanos usan silbatos para advertir la presencia de agentes y celulares para grabar la brutalidad. Los dos asesinados por el ICE eran parte de ese esfuerzo.
6

FOTOS ¬ Ciudadanos de a pie en Minneapolis organizan la resistencia a Trump y al ICE

El asesinato de Alex Pretti en Minneapolis, Minnesota, ocurrido el sábado a manos de agentes del ICE, ha recibido la condena de las y los líderes demócratas.
7

Demócratas amagan con no apoyar Ley para financiar DHS y provocar cierre de gobierno

Un Juez nominado por Donald Trump prohibió a las agencias del gobierno de EU que destruyan o alteren las pruebas recogidas sobre el asesinato de Alex Pretti.
8

Juez nominado por Trump prohíbe alterar o destruir pruebas sobre el caso Alex Pretti

“El Bótox” fue vinculado a proceso el sábado por delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
9

“El Bótox” es vinculado a proceso por delincuencia organizada; lo envían al Altiplano

EU vive horas de furia por el asesinato de enfermero, en manos de la policía de Trump
10

EU vive horas de furia por el asesinato de enfermero, en manos de la policía de Trump

Los padres de Alex Pretti, asesinado por agentes del ICE en Minneapolis, afirmaron que su hijo no iba armado y que era un hombre de bien.
11

Alex no iba armado, dicen sus padres. Era un hombre de bien, reseña la prensa de EU

Elementos de la Policía Metropolitana de Ecatepec detuvieron en este Municipio a Nancy "N", alias "Valeria", por presuntos vínculos con "La Chokiza".
12

Nancy "N", mujer colombiana vinculada a "La Chokiza", es detenida en Ecatepec, Edomex