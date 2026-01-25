Hoy No Circula lunes 26 de enero: restricciones vehiculares en CDMX y Edomex

Rodrigo Gutiérrez González

25/01/2026 - 12:30 pm

Hoy No Circula CDMX Edomex

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Hoy No Circula: estas son las nuevas multas en Edomex

La SSC alerta del regreso del fraude de “La Patrona” en 2026, ¿De qué se trata?

Mi Beca para Empezar CdMx: ¿Cuándo se deposita el segundo pago de 2026?

Esta restricción vehicular se define con el último dígito de la placa, el color del engomado, el holograma y el día de la semana.

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).- Comienza la semana sin contratiempos y evita sanciones con la actualización del Hoy No Circula de este lunes.

Recuerda que esta restricción vehicular cambia todos los días y aplica en toda la capital del país, así como en los municipios conurbados del Estado de México, más aquellos que forman parte del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco.

Estos son los carros incluidos en el Hoy No Circula para este lunes 26 de enero con vigencia en la Ciudad de México y el Estado de México:

  • Holograma de verificación: 1 y 2.
  • Engomado: Amarillo.
  • Último dígito de la placa: 5 y 6.
  • Horario: De 5:00 a 22:00 horas.
Hoy No Circula Lunes
Así aplicará el Hoy No Circula este lunes. Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Si quieres saber en qué días no circula tu vehículo o si en una fecha en particular está obligado a descansar, ingresa a este link oficial de la Sedema. Solo necesitas saber el número de holograma y el último dígito de tu placa.

Mientras que para el Estado de México toda la información sobre este programa esta disponible en este enlace oficial.

Cuáles vehículos están exentos

No todos los automóviles son obligados a descansar por el Hoy No Circula, hay una lista de vehículos que están exentos de la restricción y son los siguientes: 

  • Tractores agrícolas.
  • Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.
  • Motocicletas.
  • Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.
  • Vehículos eléctricos.
  • Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.
  • Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.
  • Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.
  • Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.
  • Vehículos que porten Holograma “EXENTO”.
  • Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.
  • Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.
  • Vehículos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”,  siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.
  • Vehículos que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la  electromovilidad en vehículos ligeros.
  • Vehículos que porten placas para personas con discapacidad.
  • Vehículos que porten Pase Turístico Metropolitano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, Vehículos que porten Pase Turístico Paisano durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.
  • Vehículos que porten los oficios de  Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, en la vigencia  establecida en dicho oficio, emitidos por la Secretaría.
  • Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría  del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones  a la circulación.

Dónde aplica el Hoy No Circula

Hoy No Circula
Los municipios y alcaldías donde aplica el Hoy No Circula.

El Hoy No Circula aplica en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México de la siguiente manera:

Ciudad de México:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa de Morelos
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Estado de México:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucán
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco
  • Almoloya de Juárez
  • Calimaya
  • Chapultepec
  • Lerma
  • Metepec
  • Mexicaltzingo
  • Ocoyoacac
  • Otzolotepec
  • Rayón San Antonio la Isla
  • San Mateo Atenco
  • Temoaya
  • Tenango del Valle
  • Toluca
  • Xonacatlán
  • Zinacatepec
  • Almoloya del Río
  • Atizapán
  • Capulhuac
  • Texcalyacac
  • Tianguistenco
  • Xalatlaco

¡Síguenos en Google News!

Explora más en estos temas
Ciudad de México Estado de México Hoy No Circula

Rodrigo Gutiérrez González

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Capitalismo obsceno

"Si Elon Musk quisiera gastar un millón de dólares al día, le llevaría 714 mil días, o...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

El juego en turno

"El asunto no radica en cuál es el juego en turno, sino en ese automatismo de abrir...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

Del mundo y sus calamidades

"Ya vivimos la mayor pandemia de nuestro tiempo, estamos atestiguando el genocidio en Gaza y vivimos guerras...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

¿Ser parte de la mesa o parte del menú?

"Con eso arreos políticos, lo único que espera a nuestro país es aislamiento global, no ser silla,...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
+ Sección

Opinión en Video

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil
Por Juan Carlos Monedero

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
Por Mario Campa

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

+ Sección

Galileo

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Un estudio revela el peligro de los "autorregalos" tras un mal dia en el trabajo.

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

El ejercicio se asocia sistemáticamente con una mejor salud, pero la evidencia del posible impacto de los diferentes tipos de actividad es menos concluyente.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes.
1

Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes

Un Juez nominado por Donald Trump prohibió a las agencias del gobierno de EU que destruyan o alteren las pruebas recogidas sobre el asesinato de Alex Pretti.
2

Juez nominado por Trump prohíbe alterar o destruir pruebas sobre el caso Alex Pretti

EU vive horas de furia por el asesinato de enfermero, en manos de la policía de Trump
3

EU vive horas de furia por el asesinato de enfermero, en manos de la policía de Trump

Curp biométrica 2026.
4

CURP Biométrica en Cancún: dónde y cómo tramitarla este 2026

Las secretarias de Educación de Puebla y Chihuahua anunciaron ayer la suspensión de clases presenciales para los días 26 y 27 de enero por bajas temperaturas.
5

Puebla y Chihuahua suspenden clases en más de 5 mil escuelas por tormenta invernal

La Casa Blanca desata burlas.
6

La Casa Blanca provoca burla global por FOTO de Trump con ¡pingüino en Groenlandia!

El combate a la corrupción está en otro lado.
7

El combate a la corrupción está en otro lado

Registro de CURP Biométrica
8

CURP Biométrica en Hermosillo: dónde y cómo tramitarla en 2026

Placas Baja California
9

Placas y refrendo en Baja California: costo y dónde tramitarlos en 2026

VIDEOS contradicen a Trump. Versión oficial del asesinato de Alex Pretti se desmorona
10

VIDEOS contradicen a Trump. Versión oficial del asesinato de Alex Pretti se desmorona

La Fiscalía General de Justicia de CdMx concluyó que la conducta de una mujer que hirió de muerte a su esposo en la Alcaldía Coyoacán fue en legítima defensa.
11

Fiscalía de CdMx acredita legítima defensa de mujer que mató a su esposo en Coyoacán

Trump aseveró que China no se apoderará de Canadá.
12

“China no se apoderará de Canadá”, dice Trump después de amenazar con arancel de 100%

Ciudadanos usan silbatos para advertir la presencia de agentes y celulares para grabar la brutalidad. Los dos asesinados por el ICE eran parte de ese esfuerzo.
13

FOTOS ¬ Ciudadanos de a pie en Minneapolis organizan la resistencia a Trump y al ICE

El OAJ señala ahorro por compra de camionetas para la SCJN.
14

Órgano administrativo justifica camionetas blindadas de SCJN; se ahorraron 1,098 mdp

15

PODEROSOS ¬ La corrupción y los cacicazgos contagian y enferman a las universidades

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Ciudadanos usan silbatos para advertir la presencia de agentes y celulares para grabar la brutalidad. Los dos asesinados por el ICE eran parte de ese esfuerzo.
1

FOTOS ¬ Ciudadanos de a pie en Minneapolis organizan la resistencia a Trump y al ICE

Un Juez nominado por Donald Trump prohibió a las agencias del gobierno de EU que destruyan o alteren las pruebas recogidas sobre el asesinato de Alex Pretti.
2

Juez nominado por Trump prohíbe alterar o destruir pruebas sobre el caso Alex Pretti

“El Bótox” fue vinculado a proceso el sábado por delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
3

“El Bótox” es vinculado a proceso por delincuencia organizada; lo envían al Altiplano

EU vive horas de furia por el asesinato de enfermero, en manos de la policía de Trump
4

EU vive horas de furia por el asesinato de enfermero, en manos de la policía de Trump

Los padres de Alex Pretti, asesinado por agentes del ICE en Minneapolis, afirmaron que su hijo no iba armado y que era un hombre de bien.
5

Alex no iba armado, dicen sus padres. Era un hombre de bien, reseña la prensa de EU

Elementos de la Policía Metropolitana de Ecatepec detuvieron en este Municipio a Nancy "N", alias "Valeria", por presuntos vínculos con "La Chokiza".
6

Nancy "N", mujer colombiana vinculada a "La Chokiza", es detenida en Ecatepec, Edomex

La SSC-CdMx detuvo a seis presuntos extorsionadores luego de que amenazaran a una persona dedicada a la santería en la Alcaldía Iztapalapa.
7

La SSC-CdMx detiene a 6 extorsionadores en Iztapalapa; habrían amenazado a un santero

Sheinbaum repite en la frontera con EU y ante amagos de Trump: nosotros no nos subordinamos
8

CSP repite en la frontera con EU y ante amagos de Trump: nosotros no nos subordinamos

VIDEOS contradicen a Trump. Versión oficial del asesinato de Alex Pretti se desmorona
9

VIDEOS contradicen a Trump. Versión oficial del asesinato de Alex Pretti se desmorona

El presunto asesino de la familia de activistas e intérpretes de Lengua de Señas Mexicana que desapareció en Michoacán fue detenido en Morelos.
10

Autoridades de Michoacán detienen al presunto asesino de una familia de activistas

Manifestantes y la policía protagonizaron varios enfrentamientos violentos durante las protestas contra ICE en Minneapolis.
11

FOTOS y VIDEOS ¬ Miles protestan por asesinato de Alex Pretti y contra el ICE en EU

12

La influencer Nicholette es hallada con vida tras haber sido secuestrada por comando