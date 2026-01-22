Mi Beca para Empezar CdMx: ¿Cuándo se deposita el segundo pago de 2026?

Los estudiantes de nivel básico que se registraron en diciembre de 2025 recibirán el pago a través de la Tarjeta del Bienestar para Niñas y Niños.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- Gobierno de la Ciudad de México sigue con la entrega del programa Mi Beca para Empezar diseñado para apoyar la economía de las familias con hijas e hijos inscritos en escuelas públicas de nivel básico –preescolar, primaria y secundaria– y Centros de Atención Múltiple (CAM).

“Este programa tiene como objetivo contribuir a erradicar la deserción escolar y fortalecer los ingresos familiares, mejorando su aprovechamiento académico y contribuyendo así a fortalecer el sistema educativo público de la Ciudad de México”, se lee en la descripción del programa emitida por el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien).

Si registraste a tu hijo o hija dentro del programa antes del 31 de diciembre de 2025, pronto recibirás tu segundo pago durante el mes de febrero a través de la tarjeta Bienestar para niñas y niños.

¿Cuándo es el segundo pago de 2026?

El próximo pago de Mi Beca Para Empezar se verá reflejado el domingo 1 de febrero para todos los beneficiarios registrados de acuerdo con la información proporcionada por el Fibien.

Recuerda que, a diferencia de otras becas de apoyo a estudiantes, este programa hace un pago mensual único.

La cantidad depositada cambia dependiendo del grado escolar o nivel educativo del beneficiario, para febrero de 2026 el apoyo será el siguiente:

Preescolar (todos los grados): 600 pesos.

Primaria (primer, segundo y tercer grado): 650 pesos.

Centro de Atención Múltiple (CAM): 600 pesos.

Este será el quinto pago de la beca que corresponde del periodo de septiembre de 2025 a junio de 2026. Durante este tiempo se entregarán dos mil 770 pesos para estudiantes de preescolar, mientras quienes cursan primaria obtendrán tres mil 50 pesos.

El saldo depositado en la tarjeta no tiene fecha de vencimiento y puede utilizarse sin restricción alguna durante el ciclo escolar en los establecimientos autorizados.

¿Cómo usar la tarjeta del Bienestar para Niñas y Niños?

Las y los beneficiarios de la beca cuentan con distintas alternativas para utilizar los recursos que son depositados en su tarjeta del Banco del Bienestar:

Puedes hacer retiros de dinero en efectivo en cajeros automáticos y ventanillas del Banco del Bienestar sin costo.

También se puede sacar dinero en cajeros de otros bancos, pero se cobra una comisión.

La tarjeta del Bienestar para Niñas y Niños es aceptada en prácticamente todos los negocios que cuentan con sistema de pagos electrónicos.

Esta tarjeta también puede ser utilizada para realizar pagos en línea en comercios digitales.

Tiendas y negocios donde puedes comprar con la tarjeta

Si no quieres pasar a un cajero, en la Ciudad de México hay tiendas y negocios donde puedes comprar útiles escolares directamente con la Tarjeta del Bienestar para Niñas y Niños. De acuerdo el Fibien, los establecimientos son

Papelerías:

Marchand

Tony Papelerías

OfficeDepot

Lumen

Office Max

Tiendas de autoservicio:

Chedraui

Super Chedraui

Selecto Chedraui

La Comer

Fresko de La Comer

City Market

City Club

Sumesa

Neto

Superama

SUPERISSSTE

Bodega Aurrerá

Sam's Club

Walmart

Walmart Express

Soriana

Soriana Hiper

Soriana Super

Soriana Mercado

Farmacias:

San Pablo

San Borja San Isidro

Especialistas Ópticos

Vestimenta y Zapatería

Price Shoes

Cuidado con el Perro

Suburbia

Converse

Flexi

Capa de Ozono

Trender

Zapatería León

Karele

Vazza

Zapatería Elite

La Joya

El Fibien brinda la posibilidad de afiliar tu comercio para aceptar la tarjeta de Bienestar para Niñas y Niños, para ello solo debes seguir el registro con cuatro pasos en el siguiente enlace (clic aquí).