Mi Beca para Empezar CdMx: ¿Cuándo se deposita el segundo pago de 2026?

Omar López

22/01/2026 - 2:20 pm

La tarjeta del programa Mi Beca Para Empezar permite a las y los estudiantes de educación básica de la Ciudad de México acceder a una amplia variedad de tiendas y servicios afiliados. Asegúrate de aprovechar todos los beneficios.

Los estudiantes de nivel básico que se registraron en diciembre de 2025 recibirán el pago a través de la Tarjeta del Bienestar para Niñas y Niños.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- Gobierno de la Ciudad de México sigue con la entrega del programa Mi Beca para Empezar diseñado para apoyar la economía de las familias con hijas e hijos inscritos en escuelas públicas de nivel básico –preescolar, primaria y secundaria– y Centros de Atención Múltiple (CAM).

“Este programa tiene como objetivo contribuir a erradicar la deserción escolar y fortalecer los ingresos familiares, mejorando su aprovechamiento académico y contribuyendo así a fortalecer el sistema educativo público de la Ciudad de México”, se lee en la descripción del programa emitida por el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien). 

Si registraste a tu hijo o hija dentro del programa antes del 31 de diciembre de 2025, pronto recibirás tu segundo pago durante el mes de febrero  a través de la tarjeta Bienestar para niñas y niños. 

¿Cuándo es el segundo pago de 2026?  

Beneficiarios de "Mi Beca para Empezar" enfrentan retrasos.
La fecha de registro para el programa finalizó el 31 de diciembre de 2025. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro

El próximo pago de Mi Beca Para Empezar se verá reflejado el domingo 1 de febrero para todos los beneficiarios registrados de acuerdo con la información proporcionada por el Fibien. 

Recuerda que, a diferencia de otras becas de apoyo a estudiantes, este programa hace un pago mensual único.

La cantidad depositada cambia dependiendo del grado escolar o nivel educativo del beneficiario, para febrero de 2026 el apoyo será el siguiente:

Preescolar (todos los grados): 600 pesos.

Primaria (primer, segundo y tercer grado): 650 pesos.

Centro de Atención Múltiple (CAM): 600 pesos.

Este será el quinto pago de la beca que corresponde del periodo de septiembre de 2025 a junio de 2026. Durante este tiempo se entregarán dos mil 770 pesos para estudiantes de preescolar, mientras quienes cursan primaria obtendrán tres mil 50 pesos. 

El saldo depositado en la tarjeta no tiene fecha de vencimiento y puede utilizarse sin restricción alguna durante el ciclo escolar en los establecimientos autorizados.

¿Cómo usar la tarjeta del Bienestar para Niñas y Niños?

Las y los beneficiarios de la beca cuentan con distintas alternativas para utilizar los recursos que son depositados en su tarjeta del Banco del Bienestar:

  • Puedes hacer retiros de dinero en efectivo en cajeros automáticos y ventanillas del Banco del Bienestar sin costo. 
  • También se puede sacar dinero en cajeros de otros bancos, pero se cobra una comisión.
  • La tarjeta del Bienestar para Niñas y Niños es aceptada en prácticamente todos los negocios que cuentan con sistema de pagos electrónicos.
  • Esta tarjeta también puede ser utilizada para realizar pagos en línea en comercios digitales.

Tiendas y negocios donde puedes comprar con la tarjeta

Fibien
Las tiendas afiliadas permiten un pago directo con la tarjeta física o digital: Fibien FB.

Si no quieres pasar a un cajero, en la Ciudad de México hay tiendas y negocios donde puedes comprar útiles escolares directamente con la Tarjeta del Bienestar para Niñas y Niños. De acuerdo el Fibien, los establecimientos son

Papelerías: 

  • Marchand
  • Tony Papelerías
  • OfficeDepot
  • Lumen
  • Office Max

Tiendas de autoservicio:

  • Chedraui 
  • Super Chedraui 
  • Selecto Chedraui 
  • La Comer 
  • Fresko de La Comer
  • City Market
  • City Club
  • Sumesa
  • Neto
  • Superama 
  • SUPERISSSTE
  • Bodega Aurrerá
  • Sam's Club
  • Walmart
  • Walmart Express
  • Soriana
  • Soriana Hiper
  • Soriana Super
  • Soriana Mercado

Farmacias:

  • San Pablo 
  • San Borja San Isidro 
  • Especialistas Ópticos 

Vestimenta y Zapatería 

  • Price Shoes
  • Cuidado con el Perro
  • Suburbia 
  • Converse 
  • Flexi
  • Capa de Ozono
  • Trender
  • Zapatería León
  • Karele
  • Vazza
  • Zapatería Elite
  • La Joya

El Fibien brinda la posibilidad de afiliar tu comercio para aceptar la tarjeta de Bienestar para Niñas y Niños, para ello solo debes seguir el registro con cuatro pasos en el siguiente enlace (clic aquí).

