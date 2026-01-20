CURP biométrica en la Zona Metropolitana de Monterrey: dónde y cómo tramitarla

Omar López

20/01/2026 - 11:45 am

¿Tu CURP biométrica? Aquí te decimos cómo puedes actualizarla con este formato

La ZMM cuenta con dos módulos en los que ya puedes integrar tus datos biométricos a la CURP.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- En 2026 el Registro Nacional de Población (Renapo) seguirá con la implementación de una fotografía digital del rostro, huellas dactilares de ambas manos, escaneo de iris y una firma digital en la Clave Única de Registro de Población (CURP Biométrica) con el fin de evitar fraudes y la suplantación de identidad en medios digitales.

“La CURP es la fuente única de identidad que incluye tus huellas dactilares y fotografía, la cual es una identificación oficial que puedes usar como comprobante de identidad en tus trámites oficiales o acceder a diferentes servicios”, se lee en la página oficial del Renapo.

De acuerdo con el directorio de módulos CURP del estado de Nuevo León, la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) solo cuenta con dos oficinas en las que se puede realizar este trámite de forma presencial con horario de atención de 8:00 a 17:00 horas de lunes a viernes. 

Cómo y dónde hacer el trámite en la Zona Metropolitana de Monterrey

La nueva CURP
Los datos biométricos en la CURP brindarán mayor seguridad contra robos de identidad: Foto: Segob

Ya que al momento no se encuentra habilitado el sistema de citas en línea, se recomienda acudir con tiempo disponible para evitar inconvenientes.

Las oficinas dónde puedes tramitar la CURP biométrica en la ZMM son: 

Monterrey: Dirección Del Registro Civil Del Estado De Nuevo León en Calle Washington 2000-Oriente, Obrera, C.P. 64010. Dentro de la Torre Administrativa GNL. Con número de atención al 81-2033-0053 y correo electrónico w[email protected].

Monterrey: Módulo Pabellón Ciudadano en Calle Washington Núm. 2000, Col. Obrera, C.P. 64010. En la explanada del recinto. Con número de atención al 81-2033-0053 y correo electrónico  [email protected].

Para llegar a ambos módulos en transporte público toma la Línea 1 del Metro y desciende en la estación Parque Fundidora. Al salir, camina unos 10 minutos por la Av. Constitución (hacia el poniente) hasta llegar a la calle Washington. Gira a la derecha y estarás a unos pasos de tu destino.

En autobús existen varias rutas que pasan cerca del Pabellón Ciudadano (Calle Washington y Prolongación Aramberri). Algunas de las más comunes son: Ruta 23 (Pasa por el centro y te deja muy cerca.), Ruta 214 (Varias de sus ramales pasan por la zona de Fundidora/Washington), Ruta 95 (Atraviesa el centro y se acerca a la zona de la Col. Obrera) y Ruta 108 (Te acerca desde la zona de Guadalupe/San Rafael).

Si vienes manejando, lo más sencillo es circular por Constitución y salir en Félix U. Gómez hacia el norte (como yendo hacia la Línea 3 del Metro). Una vez ahí, dobla hacia el este al llegar a Washington. No te preocupes por el coche, ya que hay bastantes cajones de estacionamiento cerca del parque y las oficinas gubernamentales de la zona.

Cuáles son los documentos necesarios para el trámite

Cómo sacar tu CURP Biométrica.
Puedes tramitar tu CURP con estos sencillos pasos. Foto: SinEmbargo.

Para acudir a tu cita en cualquiera de los módulos de atención debes presentar los siguientes documentos en original:

  • Identificación oficial vigente (INE o Pasaporte).
  • Acta de nacimiento certificada (reciente).
  • CURP actual (impresa, verificada por RENAPO).
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).
  • Correo electrónico activo.

Los menores de edad pueden tramitar su CURP Biométrica pero deben ir acompañados por su padre, madre o tutor, quien también debe presentar su identificación y el acta de nacimiento del menor para acreditar el parentesco.

Aunque el gobierno ha indicado que es voluntaria inicialmente, al momento no se descarta por ninguna vía oficial que sea indispensable para trámites bancarios, servicios de salud y programas sociales conforme avance el año 2026 o en años posteriores.

Omar López

Lo dice el reportero

