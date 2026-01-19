CURP biométrica en Morelos: Dónde y cómo tramitarla en 2026

Omar López

19/01/2026 - 10:38 am

La CURP biométrica ya esta disponible

El Renapo establece que el registro de datos biométricos debe hacerse únicamente de forma presencial en sus módulos autorizados de forma gratuita.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).-  El Registro Nacional de Población (Renapo) busca integrar una fotografía digital del rostro, huellas dactilares de ambas manos, escaneo de iris y una firma digital en la Clave Única de Registro de Población (CURP) con el fin de evitar fraudes y la suplantación de identidad en medios digitales.

De acuerdo con las declaraciones de Samuel Rivera Muciño, titular de la Agencia de Transformación Digital del Estado de Morelos, durante enero de 2026 se continuarán habilitando oficinas y módulos tanto estatales como municipales para el registro de la CURP Biométrica en la entidad.

“Las oficinas del Registro Civil, tanto estatales como municipales, están vinculadas con Renapo en esta materia —actas de nacimiento y otros trámites—, y ya existen mesas de trabajo con la Federación para definir si en esas oficinas se realizará la integración de biométricos para la CURP”, declaró Samuel Rivera Muciño en una conferencia de prensa el pasado 12 de enero.

Módulos para tramitar la CURP biométrica en Morelos 

Cómo sacar tu CURP Biométrica.
Puedes tramitar tu CURP con estos sencillos pasos. Foto: SinEmbargo.

Aunque algunas de las oficinas siguen en proceso de capacitación para el trámite, se prevé que el trámite pueda realizarse en los módulos estatales y municipales del registro civil, las cuales brindan atención de las 8:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes. 

Las oficinas para tramitar la CURP en cada municipio son:

  • Cuernavaca: Calle De La Luz Núm. 88, Col.Chapultepec, C.P. 62450.
  • Cuernavaca: MOTOLINÍA NÚM. 2. Esq.Nezahualcoyotl Col. Centro Cuernavaca, 62630.
  • Amacuzac: Av. José María Morelos Y Pavón Núm.17, C.P. 62640.
  • Atlatlahucan: Calle Independencia Núm. 12, Barrio San Mateo, C.P. 62840.
  • Axochiapan: Plaza Leandro Valle Núm. 1, Centro, C.P. 62950.
  • Ayala: Rodrigo Avelar núm. 2, Centro C.P. 62700.
  • Coatetelco: Benito Juárez S/N, Centro, C.P. 62606.
  • Coatlán del Río: Plaza Centenario, Núm.2, Col. Centro, C.P. 62610.
  • Puente de Ixtla: Interior Jardín Juárez S/N, Col. Centro, C.P. 62450.
  • Tepalcingo: Plaza Miguel Hidalgo S/N, Centro, C.P. 62920.
  • Tlaltizapán De Zapata: Av. Emiliano Zapata, Santa Rosa Treinta, C.P. 62772.
  • Cuautla: Matamoros Núm. 1, Centro Cuautla, C.P. 62740.
  • Jojutla: Boulevard 17 De Abril S/N, Los Pilares.
  • Tepoztlán: Calle Envila S/N, Centro, C.P. 62520.
  • Yautepec: Jardín Juárez Núm.1, Col. Centro, C.P. 62731.
  • Zacatepec: Emiliano Zapata S/N, Enfrente Del Ayuntamiento De Zacatepec. C.P. 62780.

Cuáles son los documentos necesarios para el trámite

Actualmente, la clave CURP es un requisito para tramitar el pasaporte, la credencial para votar del INE y Cartilla del Servicio Militar Nacional, entre otros. Ahora, dicho documento oficial deberá estar certificado por la Renapo..
Actualmente, la clave CURP es un requisito para tramitar el pasaporte, la credencial para votar del INE y Cartilla del Servicio Militar Nacional, entre otros. Foto: Moisés Pablo Nava, Cuartoscuro

Para acudir a tu cita en cualquiera de los módulos de atención debes presentar los siguientes documentos en original:

  • Identificación oficial vigente (INE o Pasaporte).
  • Acta de nacimiento certificada (reciente).
  • CURP actual (impresa, verificada por RENAPO).
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).
  • Correo electrónico activo.

Los menores de edad sí pueden tramitar su CURP biométrica pero deben ir acompañados por su padre, madre o tutor, quien también debe presentar su identificación y el acta de nacimiento del menor para acreditar el parentesco.

Aunque el gobierno ha indicado que es voluntaria inicialmente, al momento no se descarta por ninguna vía oficial que sea indispensable para trámites bancarios, servicios de salud y programas sociales conforme avance el año 2026 o en años posteriores.

