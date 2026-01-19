La Secretaría de Bienestar alerta por falsos apoyos económicos. Checa cómo evitarlos

En redes circula información falsa sobre los Programas de Bienestar que busca estafar a personas beneficiarias o que solicitan un apoyo.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Bienestar hizo un llamado a las personas que son beneficiarias de programas sociales y a quienes están interesadas en solicitar alguno de los apoyos otorgados por el Gobierno federal para que estén alerta y no caigan en fraudes.

Para evitar que la ciudadanía sea víctima de estafas debido a información falsa relacionada con los Programas de Bienestar que circula en redes sociales, la dependencia compartió una serie de recomendaciones para no caer en engaños.

Las autoridades advirtieron que en la actualidad los ciberdelincuentes utilizan técnicas sofisticadas para engañar a sus víctimas, como el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para crear fotos o videos que usan la imagen de instituciones o servidores públicos.

🔴En la #MañaneraDelPueblo, el #DetectorDeMentiras expuso una campaña de desinformación sobre el sistema de salud, el presupuesto en seguridad y falsos programas sociales: ❌Mentira que los servicios de salud colapsaron en Nayarit

❌Mentira que no hay antídoto contra el piquete… pic.twitter.com/ZbkS8lg06D — InfodemiaMx (@infodemiaMex) January 14, 2026

Gobierno alerta por apoyos falsos que circulan en redes

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aprovechó el espacio de la Mañanera del Pueblo para desmentir la información que circula en redes sociales respecto a un falso apoyo para personas de 30 a 64 años y advirtió que se trata de un intento de fraude.

En la sección "Detector de Mentiras" del 14 de enero se aclaró que no existe un apoyo económico para personas de entre 30 y 64 años que sea otorgado por la Secretaría del Bienestar.

Además, autoridades advirtieron que en la red circulan otros mensajes apócrifos que utilizan logos, nombres y lenguaje institucional para simular ser parte del Gobierno de México y engañar a la ciudadanía.

No te dejes engañar por videos o imágenes generados con inteligencia artificial. Defiende tu derecho a la información. pic.twitter.com/5DwJHvCsjA — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 13, 2026

Recomendaciones para no caer en estafas por falsos apoyos de la Secretaría de Bienestar

La Secretaría de Bienestar dio las siguientes recomendaciones a personas beneficiarias e interesadas en solicitar un apoyo para que no caigan en fraudes por falsos apoyos que circulan en redes sociales: