¿Cómo puedes saber si tu número de celular está registrado en el padrón telefónico?

Redacción/SinEmbargo

14/01/2026 - 7:23 pm

¿Cómo saber si tu celular ya fue registrado en el padrón telefónico en México?

La fecha límite para cumplir con el registro es el 30 de junio de 2026.

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- Con el inicio del registro obligatorio de líneas móviles en el Padrón Telefónico Nacional, muchas personas se preguntan cómo pueden confirmar si su número de celular ya quedó vinculado correctamente a su identidad.

Este padrón, impulsado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), busca reducir delitos como el fraude y la extorsión al eliminar el anonimato en la telefonía móvil.

¿Cómo saber si tu celular ya fue registrado en el padrón telefónico en México?
Desde enero de 2026 es obligatorio registrar líneas móviles en el Padrón Telefónico Nacional. Foto: Camila Ayala Benabib, Cuartoscuro

¿Cómo saber si tu número ya está registrado?

  • Folio de confirmación: Si ya realizaste el registro de tu línea con tu Clave única de Registro de Población (CURP) e identificación oficial (INE o pasaporte), el sistema debió generar un folio de alta, el cual confirma la fecha y hora en que tu número quedó vinculado. Este folio es la primera evidencia de que el trámite se completó correctamente.
  • Portal de consulta de las operadoras: A partir del 7 de febrero de 2026, los usuarios podrán verificar si su celular está registrado a través de un portal de consulta que habilitarán las compañías telefónicas. En una primera etapa, la herramienta estará disponible para clientes de Telcel, y posteriormente se extenderá a Movistar, AT&T y operadores móviles virtuales.

Para hacer la consulta sólo necesitarás:

  • Tu CURP, si eres persona física.
  • Tu Registro Federal de Contribuyentes (RFC), si eres empresa.

Si tu número aparece vinculado en el sistema, no tendrás que realizar ningún otro trámite.

¿Qué hacer si tu celular no está registrado?

En caso de que tu línea no aparezca en el padrón, deberás registrarla antes de la fecha límite para evitar la suspensión.

El trámite puede realizarse en línea, a través de la plataforma de tu operador, o de forma presencial en un Centro de Atención a Clientes con tu identificación oficial y CURP o RFC, según corresponda.

La autoridad recordó que, aunque las compañías solicitan datos al contratar un plan, el registro en el padrón telefónico es independiente, por lo que todos los usuarios deben verificar que su número esté debidamente vinculado.

¿Cuál es la fecha límite para registrar tu número celular en el padrón telefónico?

El trámite es obligatorio para todas las líneas activas en México, ya sean de prepago o plan de renta, incluidas las de empresas y extranjeros. La fecha límite para cumplir con el registro es el 30 de junio de 2026; de lo contrario, a partir del 1 de julio, las líneas no vinculadas serán suspendidas.

