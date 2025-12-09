Mi Beca Para Empezar CdMx: Checa cuándo, dónde y a qué hora es la entrega de tarjetas

Mi Beca para Empezar es un programa social que entrega apoyos económicos a estudiantes de educación básica que asisten a escuelas públicas de la CdMx.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- El Gobierno de la Ciudad de México (CdMx) dio a conocer la fecha, hora y sede en la que se llevará a cabo la entrega de tarjetas a madres, padres o tutores de estudiantes de educación básica que se registraron para ser beneficiarias y beneficiarios de Mi Beca para Empezar.

Este programa social, exclusivo para habitantes de la capital del país, entrega una ayuda monetaria a las alumnas y los alumnos que asisten a escuelas públicas de preescolar y primaria o Centros de Atención Múltiple (CAM), con el propósito de que no se vean en la necesidad de abandonar sus estudios por falta de recursos.

Cada una de las beneficiarias y los beneficiarios de esta beca recibe un apoyo económico mensual durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, según el nivel que están cursando: 600 pesos para estudiantes de preescolar, 65o para primaria y 600 para personas inscritas en CAM de nivel preescolar, primaria o laboral.

Fecha, hora y sede para la entrega de tarjetas de Mi Beca para Empezar

El Gobierno de la CdMx anunció que las madres, los padres o tutores que registraron a sus hijas e hijos en el programa Mi Beca para Empezar entre el 1 de octubre y el 15 de noviembre de 2025 deberán acudir a recoger su tarjeta bancaria el domingo 14 de diciembre.

La entrega de tarjetas se llevará a cabo a partir de las 12:30 horas en las instalaciones de Ciudad Deportiva. El acceso será por la Puerta 6, ubicada en Viaducto Río de la Piedad número 108, en la colonia Granjas México de la Alcaldía Iztacalco. La mejor opción para llegar es por la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro.

🥳¡𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗱𝗮𝘀 𝘆 𝗯𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗮! 💳 El domingo 14 de diciembre se realizará la entrega de tarjetas para quienes realizaron su registro entre el 1 de octubre y el 15 de noviembre en el programa #MiBecaParaEmpezar (Preescolar y Primaria). pic.twitter.com/pZFzZBlf69 — Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) (@BienestarEdu) December 9, 2025

Es importante mencionar que para poder acceder al recinto, será necesario cumplir con dos requisitos indispensables: