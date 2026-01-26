BITS | Animal Crossing: New Horizons 3.0, frescura y adiciones clave

Animal Crossing: New Horizons 3.0 llega con mejoras y se convierte en un gran pretexto para regresar al juego.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- Animal Crossing: New Horizons es un juego que nos hizo sobrevivir a la pandemia de COVID-19, en el ahora lejano 2020. Han pasado 6 años desde su lanzamiento y a lo largo de los años nos ha ido dando diferentes actualizaciones de contenido, con la versión 2.0 en 2021, y ahora, con la llegada de la versión 3.0, que no sólo representa más contenido, también viene con la actualización para el Nintendo Switch 2, la cual añade mejoras en rendimiento, gráficos, la adición del control por mouse, funciones de cámara y el mouse, entre otras cosas.

Si bien, la versión 2.0 añadió nuevos aldeanos, exploración de islas, una nueva cafetería entre muchas otras cosas, esta nueva versión 3.0 emocionaba a más de uno, especialmente por la adición del hotel en la isla, donde puedes personalizar las habitaciones, elegir la ropa de los huéspedes, invitar a nuevas personas a visitar tu isla, entre muchas otras cosas.

Se añadieron diferentes opciones de calidad de vida para el juego, como resetear áreas de tu isla y mandar todo a la bodega, elegir que tu isla siempre este en constante limpieza, fabricar una mayor cantidad de objetos, la App de recetas DIY ahora incluye funciones del hotel y una nueva sección de consejos para los nuevos jugadores.

Actualizaciones en Animal Crossing

Por el lado de la actualización para Nintendo Switch 2, esta nueva versión lleva a Animal Crossing: New Horizons a nuevos niveles. Primero que nada, por primera vez el juego alcanza una resolución de hasta 4K en el dock de la TV y una resolución de 1080p en el modo portátil.

Una de las cualidades más notorias está en los tiempos de carga y es que, se reducen notoriamente, en casi la mitad de segundos que tardaban en el Nintendo Switch original, haciendo que transiciones de lugares y acciones, sean mucho más rápidas.

Además de esto, el título utiliza todas las nuevas cualidades del Nintendo Switch 2, como la inclusión de la jugabilidad con los comandos del control con mouse, lo cual cambia la manera en que estamos acostumbrados a jugar y hasta cierto punto hace mucho más sencillas las labores de gestión de objetos, más rápida la selección y cabe decir que queda bastante bien.

Por si fuera poco, también tenemos la adición del micrófono y cámara del Nintendo Switch 2 (ésta última se vende por separado), pero gracias a un objeto megáfono que puedes comprar en el juego, puedes llamar a tus vecinos por su nombre, esto gracias al micrófono incluido en la consola, una función peculiar, pero novedosa; por último está el chat del juego donde puedes invitar a tus amigos a visitarte y podrán usar la cámara y micrófono para interactuar.

Decorar con amigos

Decorar, decorar y decorar más es lo que nos ofrece Animal Crossing: New Horizons en su versión 3.0, nada a lo que no estemos acostumbrados, pero siempre es divertido poder a revivir los buenos momentos que nos ha traído a lo largo de estos últimos años.

Probablemente esta sea de las últimas actualizaciones que veamos en el juego, no obstante es una de las más grandes que hemos tenido hasta la fecha, el contenido que nos ofrece es bastante amplio, con nuevos objetos y más lugares para decorar y volver a vivir esa emoción inicial, además de que cada vez es más sencillo poder compartir un espacio con amigos para decorar en conjunto o simplemente para visitarlos cada cierto tiempo.

Animal Crossing: New Horizons 3.0 (además de su actualización para Nintendo Switch 2) es una gran adición para el catálogo de la nueva consola de Nintendo y un gran pretexto para regresar al juego y por ende, una gran manera de comenzar el año.