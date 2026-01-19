BITS | ¿Cuáles son los juegos más esperados del 2026? Acá te platicamos de cinco

Oswaldo Rodríguez

19/01/2026 - 7:00 am

Los juegos que llegarán este 2026

Uno de los títulos que este 2026 llega a las consolas es Resident Evil Requiem, que representa la continuación de la historia de Leon S. Kennedy.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- Un nuevo año significa nuevos lanzamientos y probablemente, este 2026 pase a ser un año emblemático en la historia de los videojuegos, por un solo título, pero esto aún está por verse, mientras tanto, tenemos muchos grandes lanzamientos.

Resident Evil Requiem

Para comenzar la lista, uno de los primeros lanzamientos del año, y vaya qué lanzamiento, es una nueva entrega canónica en la saga de Resident Evil, aunque probablemente, no esté tan conectada con los acontecimientos de Resident Evil Village (hasta no jugarlo no sabremos), pero que representa la continuación de la historia de Leon S. Kennedy y lo que ha pasado con Raccoon City, sabemos que tendrá momentos de acción y terror también con la jugabilidad de Grace Ashcroft, pero el simple hecho de ser un nuevo Resident Evil ya representa una emoción enorme.

Resident Evil Requiem
Resident Evil regresa con Leon. Foto: Resident Evil Requiem

007 First Light

¡Un nuevo juego del agente secreto más famoso del mundo! Hablar del 007 en la industria de los videojuegos es hablar de GoldenEye 007 en la época del Nintendo 64. Sin duda es un personaje que merece más protagonismo en la actualidad y si bien hace un par de años, un personaje emblemático como Indiana Jones recibió una muy digna entrega, esperamos que se repita la ocasión con este nuevo título, que luce espectacular, lleno de acción e increíbles animaciones.

007 First Light
El agente secreto más famoso regresa. Foto: 007 First Light

Crimson Desert

Probablemente un título que no ha hecho tanto ruido como otros lanzamientos, pero que puede ser una de las sorpresas más grandes del año, un RPG ambicioso que apunta a darnos horas de contenido con su basto mundo abierto, lleno de acción, muchas mecánicas y un combate que luce espectacular contra una gran cantidad de criaturas y enemigos que podremos encontrar en este nuevo mundo. El equipo detrás de este título creó uno de los MMORPG más populares que existen en la actualidad, Black Desert, por lo que, podemos esperar un gran lanzamiento.

Crimson Desert
Crimson Desert puede ser una de las grandes sorpresas. Foto: Crimson Desert

Marvel’s Wolverine

Después de lo que Insomniac Games hizo con Marvel’s Spiderman, no existe manera alguna de no estar emocionado por tener un nuevo título de Marvel de la mano de este estudio y lo mejor es que será con un personaje emblemático de los X-Men. Poco sabemos de la historia, hemos visto algunos tráileres y una jugabilidad brutal y sangrienta, que apunta a hacer justicia al personaje de Wolverine, pero si se replica la gran fórmula de lo hecho con Marvel´s Spiderman, probablemente estemos frente a otra gran entrega protagonizada por un super héroe.

Marvel’s Wolverine
Uno de los más esperados es Marvel’s Wolverine. Foto: Marvel’s Wolverine

Grand Theft Auto VI

¿Saldrá? ¿No saldrá? En este punto y hasta que llegue noviembre o escuchemos alguna nueva actualización no existe la certeza de que la nueva entrega de la saga por fin llegue a nuestras manos, tenemos muy poca información aún del juego, apenas un par de tráileres que hemos visto, pero sin importar qué pase, sabemos que es el juego que más espera todo el mundo, un título que entre rumores e información confirma ser uno de los títulos más ambiciosos que existirán en la historia de los videojuegos y, tras lo hecho con GTA V, simplemente podemos esperar con ansias por el día de su lanzamiento.

Grand Theft Auto VI
Este sería un gran lanzamiento del año. Foto: Grand Theft Auto VI

Existen muchos más lanzamientos que pudieran llegar en 2026, como Fable, Gears of War: E-Day, Lords of the Fallen II, Onimusha: Way of the Sword, Star Wars: Galactic Racer, entre otros, pero elegimos a los que ya tienen una fecha anunciada de salida y salvo alguna sorpresa, deberían salir en las fechas que marcadas. Basta decir que 2026 será un gran año en la industria de los videojuegos.

Oswaldo Rodríguez

Oswaldo Rodríguez

Lo dice el reportero

+ Sección

