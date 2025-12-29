¿Cuáles fueron los mejores juegos del 2025? Aquí los 5 que más destacaron

Oswaldo Rodríguez

29/12/2025 - 7:00 am

Mejores juegos del 2025

Este año se lanzaron propuestas interesantes, pero compartimos los títulos que destacaron por su historia, jugabilidad y mejoras. ¿Tienes algún videojuego favorito del 2025? 

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).- 2025 ha sido un año diferente en la industria de los videojuegos, plagado de lanzamientos tanto de nuevas como de viejas franquicias, eso lo ha hecho un año especial y lleno de juegos para todos los gustos. Desde títulos como Kingdom Come: Deliverance 2, Donkey Kong Bananza, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Borderlands 4, Ghost of Yotei, Silent Hill f y hasta una nueva consola, como el Nintendo Switch 2 y por supuesto, Mario Kart World, entre muchos otros lanzamientos. Aquí está nuestro Top 5 de juegos del año.

Death Stranding 2

Pocos juegos evolucionan como la secuela de Death Stranding, el primero con un ritmo bastante complicado y en ocasiones lento, es opacado en su totalidad por la secuela. Death Stranding 2 no sólo mejora todos los aspectos de jugabilidad y nos ofrece nuevos elementos de movilidad, exploraciones y armas, sino también una historia que nos mantiene en suspenso y sorpresa en todo momento hasta llegar al final de ella, se podrá decir mucho de Hideo Kojima, pero nadie puede dudar que el señor crea historias dignas de Hollywood.

Death Stranding 2
Sam Porter Bridges salva y adopta a “Louise” como hija. Foto: Death Stranding 2

Silent Hill f

Con el lanzamiento del remake de Sallent Hill 2 el año pasado, ya conocíamos de la existencia de esta nueva entrega en la serie y podíamos esperar la misma calidad por parte de Konami con lo hecho en el remake, y la sorpresa que nos llevamos fue increíble, con una historia confusa, descabellada y llena de momentos sorpresivos dignos del nombre Silent Hill, además de una jugabilidad mejorada y una ambientación oriental que mejora todo lo hecho en la saga hasta ahora, posicionándose como uno de los mejores Silent Hill de todos los tiempos.

Silent Hill f
Silent Hill está de regreso y mejor que nunca. Foto: Silent Hill f

Arc Raiders

Probablemente una de las sorpresas más grandes del año, un título que lleva el género de los juegos multijugador en línea a un nuevo nivel y que propone un acercamiento diferente, con mucha acción entre jugadores y contra la IA, ofrece recompensas o desilusiones y crea todo un ambiente social y de acción como ningún otro juego lo había hecho hasta la fecha. Sin duda ha tenido un comienzo increíble y ojalá se mantenga con este ritmo en el futuro cercano.

Arc Raiders es una experiencia multijugador diferente. Foto: Arc Raiders

Donkey Kong Bananza

La nueva aventura de Donkey Kong que nos presentó una aventura en 3D a través de una nueva historia y acercamiento al personaje, mucho menos torpe y más siendo un protagonista y héroe en un título cuya jugabilidad nos ofrece una de las experiencia más frescas que ha tenido el personaje, así como horas de diversión y exploración destruyendo todo lo que sea posible a nuestro paso. Es el Mario Galaxy 3 que queríamos pero con un personaje que tal vez no hemos sabido apreciar tanto durante estos años y que merece todo nuestro respeto.

Donkey Kong Bananza
Donkey Kong Bananza es uno de los mejores títulos de Nintendo de los últimos años. Foto: Donkey Kong Bananza

Grounded 2

Aún con su lanzamiento en acceso anticipado y con el relativamente poco contenido que tenemos disponible, supera de gran manera a su antecesor, llevando los juegos de supervivencia a un nuevo nivel y mejorando esta aventura en miniatura. Tal vez pocos verán el potencial del título, además de que no tiene la publicidad o ruido que grandes entregas generan, pero Grounded y ahora Grounded 2 son de las mejores experiencia mutlijugador que existen en la industria, con una propuesta fresca, divertida y desafiante, estando en acceso anticipado, no podemos esperar para ver lo que viene en las próximas actualizaciones.

Grounded 2
Grounded 2 brinda una gran experiencia. Foto: Grounded 2

Un Top 5 muy personal, pero lleno de grandes experiencias y momentos a lo largo de este 2025. Y tenemos un 2026 con un panorama bastante ambicioso a nivel de lanzamientos.

Oswaldo Rodríguez

Oswaldo Rodríguez

Lo dice el reportero

