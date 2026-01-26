Yucatán es el lugar indicado para viajar con intención, sentido y equilibrio

Yucatán es un lugar rico en atractivos naturales, culturales y patrimoniales, cuenta con más de 3 mil cenotes y más de 100 de ellos abiertos al público.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- Los viajes presentan oportunidades para descansar, divertirse y conectar con uno mismo. En Yucatán, viajar con intención se traduce en experiencias que invitan a la calma, al contacto con la naturaleza y a la reconexión con lo esencial, dejando huellas que permanecen mucho después del regreso a casa.

Este destino del sureste mexicano ofrece un entorno ideal para quienes buscan un descanso profundo, lejos de las prisas, donde cada experiencia se vive con sentido y equilibrio.

Yucatán
Hacienda-Ex-Oxholón. Foto: Cortesía Yiactán

Cenotes que renuevan

Nada como iniciar el año sumergiéndose en la serenidad de los cenotes, verdaderos santuarios naturales. Espacios como Hacienda Chenché de Las Torres, Cenote Samula o Homún, permiten disfrutar de aguas cristalinas rodeadas de vegetación, ideales para nadar, meditar o simplemente guardar silencio. Estos encuentros con la naturaleza ayudan a liberar tensiones y a reconectar con el cuerpo de manera consciente.

Armonía con raíz maya

El bienestar en Yucatán también se vive desde la sabiduría ancestral. En comunidades del interior del estado es posible participar en rituales mayas de purificación, como el sacbé o ceremonias guiadas por h-men (guardianes de la tradición), que promueven la armonía espiritual y el equilibrio interior. Estas experiencias ofrecen una forma auténtica de iniciar el año con intención y respeto por la cultura local.

Descanso consciente en espacios naturales

Hospedarse en haciendas restauradas, hoteles boutique o eco-lodges rodeados de selva o campo abierto permite desacelerar de forma natural. Lugares en zonas como Tekax, Valladolid o la Ruta Puuc invitan a despertar con el sonido de la naturaleza, disfrutar de spas inspirados en ingredientes locales y practicar actividades como yoga al amanecer o caminatas contemplativas.

Yucatán
Grutas de Loltún. Foto: Cortesía Yucatán

Bienestar en movimiento

Para quienes encuentran bienestar en el movimiento, Yucatán ofrece opciones suaves y revitalizantes: recorridos en bicicleta por pueblos tradicionales, caminatas por reservas naturales o paseos en kayak por manglares en destinos como Celestún o Río Lagartos, donde la observación de flamencos y aves crea una experiencia de calma y asombro.

Alimentación que nutre

Viajar con intención también implica comer con conciencia. La gastronomía yucateca, elaborada con ingredientes locales como el maíz, la miel melipona y hierbas tradicionales, permite disfrutar de sabores auténticos en mercados, cocinas tradicionales y restaurantes que apuestan por productos de temporada y procesos artesanales.

