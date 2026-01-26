Seguridad no implica lujo: SCJN sobre camionetas blindadas; CSP pide visión distinta

Aguilar Ortiz aclaró que las ministras y ministros seguirán contando con medidas de protección, pero bajo criterios de austeridad.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) defendió la decisión de devolver las camionetas blindadas asignadas a las ministras y los ministros del pleno, al sostener que la seguridad no implica lujo ni privilegios, una determinación que fue respaldada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien afirmó que debe consolidarse una nueva visión en el ejercicio del poder público, basada en la austeridad y el uso responsable de los recursos.

La mandataria federal celebró la determinación del máximo Tribunal y sostuvo que garantizar la seguridad de los servidores públicos no debe traducirse en esquemas de ostentación ni en gastos excesivos.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta Sheinbaum Pardo afirmó que este tipo de decisiones reflejan un cambio de visión en las instituciones del Estado y son congruentes con el principio de austeridad que impulsa su gobierno.

"A mí me parece bien. Ellos, como lo dije el viernes, se les preguntó, porque no sabíamos si era cierto o no, la Secretaría de Gobernación [Segob], si en efecto habían comprado las camionetas. Y contestaron que habían ahorrado recursos al comprar en vez de rentar", respondió.

Aguilar Ortiz explica la devolución de las camionetas

Horas después, en conferencia de prensa realizada en la sede de la Corte, el Ministro presidente explicó que el pleno acordó devolver las nueve camionetas blindadas recientemente adquiridas o, en su caso, asignarlas a juzgadores que enfrenten situaciones reales de riesgo, al subrayar que actualmente no existen amenazas que comprometan la labor de las ministras y ministros.

“Seguridad no implica lujo”, reiteró Aguilar Ortiz, al señalar que prescindir de estos vehículos no afecta el funcionamiento del Alto Tribunal.

Asimismo, precisó que la decisión se tomó tras una serie de críticas públicas por la adquisición de las unidades, cuyo costo ascendió a alrededor de 2.4 millones de pesos por vehículo, incluido el blindaje.

El funcionario federal explicó que la polémica adquisición tuvo su origen en decisiones tomadas por la integración anterior de la Corte, cuyos integrantes, como parte de su haber de retiro, se llevaron cuatro camionetas blindadas, lo que dejó incompleto el parque vehicular de la institución.

El parque vehicular heredado de la Corte anterior

En ese contexto, los actuales ministros señalaron que se vieron obligados a adquirir nuevas unidades para cubrir las necesidades operativas del pleno. No obstante, Aguilar Ortiz detalló que, al asumir funciones, los togados optaron por utilizar los vehículos menos lujosos que quedaban disponibles, los cuales resultaron estar en malas condiciones, con problemas de manejo, fallas mecánicas y riesgos para la seguridad vial.

Durante la conferencia, el Ministro Arístides Guerrero lanzó críticas directas contra sus antecesores, al señalar que no sólo se llevaron vehículos, sino también otros beneficios excesivos.

"Los ministros de la integración anterior no sólo se llevaron obras de arte, sino que además se llevaron cuatro camionetas que había adquirido esta Suprema Corte", acusó, al cuestionar los mecanismos que permitieron adquirir estos bienes a precios preferenciales.

Aguilar Ortiz detalló que la Corte realizó consultas con sus áreas internas y con autoridades de seguridad pública, así como evaluaciones físico-mecánicas y análisis de riesgo, los cuales concluyeron que las unidades heredadas estaban deterioradas y que el blindaje había superado su vida útil recomendada.

“Hemos estado escuchando las críticas y cuestionamientos que no son sobre la función jurisdiccional, sustantiva, y por esa razón hemos tomado la decisión de no utilizar los vehículos blindados recientemente adquiridos”, explicó el Ministro presidente y añadió que el pleno acordó desempeñar sus actividades cotidianas con la debida austeridad.

El titular del nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas, también participó en la conferencia y presentó cifras sobre los ahorros implementados por la nueva integración de la Corte en distintos rubros de gasto, en comparación con 2025, último año de la conformación anterior, desmantelada tras la reforma judicial.

Aguilar Ortiz señaló que, pese a la decisión de devolver las camionetas, los ministros requieren movilidad terrestre debido a la política de implementar una Corte itinerante, que implica visitas a distintos estados del país los fines de semana, aunque insistió en que ello puede resolverse sin recurrir a esquemas de lujo.