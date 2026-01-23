ISSSTE firma convenio con SCJN para dar atención de segundo nivel a sus trabajadores

Los trabajadores del máximo tribunal deberán realizar el trámite de alta en la Clínica de Medicina Familiar correspondiente, a fin de facilitar la comprobación de derechos.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, y el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, firmaron el Convenio de Colaboración para la Atención de Servicios Médicos de Segundo Nivel, que establece las bases para que el Instituto brinde atención médica especializada al personal del máximo tribunal, incluidas ministras y ministros.

Martí Batres destacó que la firma de este Convenio permite articular, mediante el sistema de referencias y contrarreferencias vigente, los servicios médicos de la SCJN con la atención de segundo nivel que brinda el Instituto, con las especialidades que requieran las y los trabajadores, en condiciones de igualdad.

"El acto de este día (...) es consecuencia de la abolición de privilegios, es expresión de la consolidación del derecho universal a la salud garantizado por el Estado y es congruencia con las políticas de austeridad republicana y justa medianía. (...) Es un convenio igualador porque manda el mensaje de que en el Estado mexicano todas y todos los servidores públicos son iguales, tienen los mismos derechos", expresó.

Finalmente, precisó que, con el objetivo de facilitar la comprobación de derechos, el ISSSTE ha instalado módulos informativos para brindar a las trabajadoras y los trabajadores del Poder Judicial la orientación necesaria sobre sus adscripciones a las clínicas que les corresponde.

Hugo Aguilar Ortiz recuerda principio juarista de la SCJN

En su intervención, el Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, señaló que, en congruencia con el principio juarista de que “el servidor público tiene que vivir en la honrada medianía del salario que la ley dispone”, actualmente integrantes de este órgano no cuentan con seguro de gastos médicos mayores, por lo que la suscripción de este Convenio brindará certeza y respaldo en materia de atención médica a su personal.

“Este principio lo hemos adoptado a plenitud y un gran grupo de compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras no gozamos ahora con el seguro de gastos médicos mayores. Y esta circunstancia la tenemos que atender fortaleciendo nuestros espacios de atención de la salud; y ahora fortaleciendo también nuestra relación interinstitucional, respetuosa, constructiva con el ISSSTE”, remarcó.

El Convenio de Colaboración establece que los servicios médicos de la Corte podrán referir a su personal a unidades médicas de segundo nivel del ISSSTE. Para ello, ambos organismos llevarán a cabo el proceso de referencia médica y el cruce de datos que permitirá agilizar la atención.

El ISSSTE, a través de la Dirección Médica, se compromete a validar y verificar la referencia médica de las personas trabajadoras de la Corte, brindar atención médica de segundo nivel, así como elaborar y remitir al máximo tribunal una copia del alta y documento de contrarreferencia que incluya el diagnóstico final, el tratamiento y las recomendaciones para el seguimiento médico. Mientras que la SCJN, mediante la Dirección de Servicios Médicos, además de referenciar al personal a través de su médico internista, proporcionará sus documentos, datos completos y garantizará su traslado a las unidades de atención, en caso de ser necesario.

Trabajadores de la SCJN deberán darse de alta en la CMF

Cabe señalar que las personas trabajadoras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberán realizar el trámite de alta en la Clínica de Medicina Familiar (CMF) del ISSSTE que les corresponda, a fin de facilitar la comprobación de derechos y, en su caso, la expedición de licencias médicas por enfermedad general, maternidad y riesgos de trabajo, así como el surtimiento de medicamentos, conforme a la normativa vigente del Instituto.

Con el propósito de garantizar que el personal conozca y ejerza plenamente estos derechos, la Suprema Corte se compromete a promover y participar en jornadas informativas dirigidas a sus personas trabajadoras, para lo cual brindará los espacios necesarios a fin de que personal del ISSSTE pueda orientar, asesorar y coadyuvar en la recepción de la documentación y los trámites correspondientes, en las fechas y condiciones que se determinen de común acuerdo.