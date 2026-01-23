ISSSTE firma convenio con SCJN para dar atención de segundo nivel a sus trabajadores

Redacción/SinEmbargo

23/01/2026 - 1:00 am

El ISSSTE garantiza servicios médicos de segundo nivel de la SCJN.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El ISSSTE remodela sala de hemodiálisis de hospital en Oaxaca y reanuda tratamientos

El ISSSTE hace un llamado para evitar el consumo de tabaco y así prevenir la EPOC

Martí Batres destaca resultados del ISSSTE en el primer año de Gobierno de Sheinbaum

Los trabajadores del máximo tribunal deberán realizar el trámite de alta en la Clínica de Medicina Familiar correspondiente, a fin de facilitar la comprobación de derechos.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, y el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, firmaron el Convenio de Colaboración para la Atención de Servicios Médicos de Segundo Nivel, que establece las bases para que el Instituto brinde atención médica especializada al personal del máximo tribunal, incluidas ministras y ministros.

Martí Batres destacó que la firma de este Convenio permite articular, mediante el sistema de referencias y contrarreferencias vigente, los servicios médicos de la SCJN con la atención de segundo nivel que brinda el Instituto, con las especialidades que requieran las y los trabajadores, en condiciones de igualdad.

"El acto de este día (...) es consecuencia de la abolición de privilegios, es expresión de la consolidación del derecho universal a la salud garantizado por el Estado y es congruencia con las políticas de austeridad republicana y justa medianía. (...) Es un convenio igualador porque manda el mensaje de que en el Estado mexicano todas y todos los servidores públicos son iguales, tienen los mismos derechos", expresó.

El ISSSTE y la SCJN firman convenio de servicios médicos de segundo nivel para los trabajadores del máximo tribunal.
El director general del ISSSTE, Martí Batres, y el Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, firman convenio de servicios médicos para los trabajadores de la Corte. Foto: ISSSTE

Finalmente, precisó que, con el objetivo de facilitar la comprobación de derechos, el ISSSTE ha instalado módulos informativos para brindar a las trabajadoras y los trabajadores del Poder Judicial la orientación necesaria sobre sus adscripciones a las clínicas que les corresponde. 

Hugo Aguilar Ortiz recuerda principio juarista de la SCJN

En su intervención, el Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, señaló que, en congruencia con el principio juarista de que “el servidor público tiene que vivir en la honrada medianía del salario que la ley dispone”, actualmente integrantes de este órgano no cuentan con seguro de gastos médicos mayores, por lo que la suscripción de este Convenio brindará certeza y respaldo en materia de atención médica a su personal.

“Este principio lo hemos adoptado a plenitud y un gran grupo de compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras no gozamos ahora con el seguro de gastos médicos mayores. Y esta circunstancia la tenemos que atender fortaleciendo nuestros espacios de atención de la salud; y ahora fortaleciendo también nuestra relación interinstitucional, respetuosa, constructiva con el ISSSTE”, remarcó.

El Convenio de Colaboración establece que los servicios médicos de la Corte podrán referir a su personal a unidades médicas de segundo nivel del ISSSTE. Para ello, ambos organismos llevarán a cabo el proceso de referencia médica y el cruce de datos que permitirá agilizar la atención.

El ISSSTE y la SCJN firman convenio de servicios médicos.
El convenio entre el ISSSTE y la SCJN brindará atención médica especializada al personal del Máximo Tribunal, incluidas ministras y ministros. Foto: ISSSTE

El ISSSTE, a través de la Dirección Médica, se compromete a validar y verificar la referencia médica de las personas trabajadoras de la Corte, brindar atención médica de segundo nivel, así como elaborar y remitir al máximo tribunal una copia del alta y documento de contrarreferencia que incluya el diagnóstico final, el tratamiento y las recomendaciones para el seguimiento médico. Mientras que la SCJN, mediante la Dirección de Servicios Médicos, además de referenciar al personal a través de su médico internista, proporcionará sus documentos, datos completos y garantizará su traslado a las unidades de atención, en caso de ser necesario.

Trabajadores de la SCJN deberán darse de alta en la CMF

Cabe señalar que las personas trabajadoras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberán realizar el trámite de alta en la Clínica de Medicina Familiar (CMF) del ISSSTE que les corresponda, a fin de facilitar la comprobación de derechos y, en su caso, la expedición de licencias médicas por enfermedad general, maternidad y riesgos de trabajo, así como el surtimiento de medicamentos, conforme a la normativa vigente del Instituto.

Con el propósito de garantizar que el personal conozca y ejerza plenamente estos derechos, la Suprema Corte se compromete a promover y participar en jornadas informativas dirigidas a sus personas trabajadoras, para lo cual brindará los espacios necesarios a fin de que personal del ISSSTE pueda orientar, asesorar y coadyuvar en la recepción de la documentación y los trámites correspondientes, en las fechas y condiciones que se determinen de común acuerdo.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Latinoamérica 21

Sin reglas, la regla del gendarme global

"Un resultado positivo de las acciones de Trump es que ahora comprendemos que el verdadero significado de...
Por Latinoamérica 21
Francisco Ortiz Pinchetti

Música que gira: el eterno regreso del vinilo

“Escuchar un vinilo no es solo oír música: es tocarla, verla, olerla; Es esperar el 'sssss' inicial...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Trump, ¿genio o loco?

"A más de diez meses de la elección intermedia, Trump ha decidido duplicar la apuesta y llevar...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Un nuevo realismo mundial y la disyuntiva mexicana

"Si México suscribe que democracia, derechos humanos y pluralidad son valores estructurales en el nuevo orden mundial,...
Por Leopoldo Maldonado
+ Sección

Opinión en Video

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil
Por Juan Carlos Monedero

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
Por Mario Campa

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

El arte de la conversación
Por Óscar de la Borbolla

El arte de la conversación

Ante el odio de Trump, la unidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Ante el odio de Trump, la unidad

Julio Iglesias y Juan Collado
Por Ana Lilia Pérez

Julio Iglesias y Juan Collado

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.

+ Sección

Galileo

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

El ejercicio se asocia sistemáticamente con una mejor salud, pero la evidencia del posible impacto de los diferentes tipos de actividad es menos concluyente.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Cambiar un hábito parece sencillo sobre el papel, pero con el paso de los años se convierte en un reto cada vez mayor, según indica la Universidad de Arkansas.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.

¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

Cada tercer lunes de enero surgen por todas partes la referencias al Blue Monday por considerarse el día mas triste del año, pero ¿de dónde surge esta concepto?

Blue Monday: ¿Es real? Aquí 5 estrategias científicas para gestionar tristeza

En los primeros días de este 2026 se registró un nuevo avistamiento de un jaguar que estaba rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, en Quintana Roo.

VIDEO ¬ Jaguar es visto rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Trump dice que vigila de cerca a Irán.
1

Trump dice que una "flota enorme" se dirige a Irán; "tal vez no tengamos que usarla"

Lidya Valdivia, joven desaparecida en Puebla, es localizada en el Estado de México
2

Lidya Valdivia, joven desaparecida en Puebla, es localizada en el Estado de México

Curp Biométrica 2026
3

CURP biométrica en la Zona Metropolitana de Monterrey: dónde y cómo tramitarla

Gregory Bovino el Jefe de la Patrulla Fronteriza encargado de los operativos antimigrantes en Chicago.
4

Quién es Greg Bovino, y cómo su labor apresura la evolución del trumpismo al fascismo

Viene una tormenta invernal peligrosa. Viene desde Canadá. Se extenderá por los dos tercios orientales de EU este fin de semana. También alcanzará a México.
5

Alerta. Una tormenta invernal inusual golpeará en casi todo EU, y en parte de México

Una mujer de 71 años de edad, identificada como Maricela Rascón Salazar, denunció que su hija y nieto intentar internarla en un hospital de salud mental para quedarse con su pensión.
6

Una abuela recurre a la denuncia por VIDEO para, dijo, evitar que le roben su pensión

VIDEO ¬ La FGJ-Edomex remueve a 10 policías ministeriales por extorsión en Tecamac.
7

VIDEO: FGJ-Edomex suspende a 10 policías por extorsión en Tecamac tras denuncia viral

La Fiscalía General de Justicia de CdMx concluyó que la conducta de una mujer que hirió de muerte a su esposo en la Alcaldía Coyoacán fue en legítima defensa.
8

Fiscalía de CdMx acredita legítima defensa de mujer que mató a su esposo en Coyoacán

El ISSSTE garantiza servicios médicos de segundo nivel de la SCJN.
9

ISSSTE firma convenio con SCJN para dar atención de segundo nivel a sus trabajadores

Hoy No Circula
10

¿Hay doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex? así aplicará este viernes 23 de enero

Donald Trump durante su discurso en Davos, Suiza.
11

Trump, ¿genio o loco?

El periodista Rafael León retoma sus actividades.
12

Rafael León, periodista de Veracruz, recupera su libertad tras conseguir un amparo

Donald Trump destaca liderazgo de la Presidenta encargada de Venezuela.
13

Trump confirma envío de "más de 50 millones" de barriles de crudo de Venezuela a EU

El Presidente Donald Trump retiró este jueves la invitación que hizo al Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, para formar parte del Consejo de Paz.
14

Trump excluye a Carney de su Consejo de Paz para Gaza: retira invitación a Canadá

Hoy No Circula Jueves
15

¿Doble Hoy No Circula este jueves 22 de enero? Así aplicará en CDMX y Edomex

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Donald Trump destaca liderazgo de la Presidenta encargada de Venezuela.
1

Trump confirma envío de "más de 50 millones" de barriles de crudo de Venezuela a EU

El periodista Rafael León retoma sus actividades.
2

Rafael León, periodista de Veracruz, recupera su libertad tras conseguir un amparo

Trump dice que vigila de cerca a Irán.
3

Trump dice que una "flota enorme" se dirige a Irán; "tal vez no tengamos que usarla"

Los agentes de Trump pasaron de los golpes y el gas pimienta, a la crueldad ¬ VIDEOS
4

#UnAñoPeligroso ¬ Con Trump, el ICE triplica arrestos, acumula abusos y muertes

El Presidente Donald Trump retiró este jueves la invitación que hizo al Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, para formar parte del Consejo de Paz.
5

Trump excluye a Carney de su Consejo de Paz para Gaza: retira invitación a Canadá

Exrector de la UACAM
6

Exrector acusa injerencia de Layda Sansores en su caso; pide a Sheinbaum intervenir

Trump amenaza con invocar a la OTAN para defender frontera sur.
7

Trump reprocha a la OTAN: "tal vez debería venir y proteger nuestra frontera sur"

Gregory Bovino el Jefe de la Patrulla Fronteriza encargado de los operativos antimigrantes en Chicago.
8

Quién es Greg Bovino, y cómo su labor apresura la evolución del trumpismo al fascismo

El Gobierno de EU autoriza al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a catear sin orden judicial viviendas y propiedades de ciudadanos o migrantes.
9

Departamento de Seguridad autoriza a ICE entrar a viviendas por la fuerza y sin orden

Una mujer de 71 años de edad, identificada como Maricela Rascón Salazar, denunció que su hija y nieto intentar internarla en un hospital de salud mental para quedarse con su pensión.
10

Una abuela recurre a la denuncia por VIDEO para, dijo, evitar que le roben su pensión

11

Estados Unidos se retira oficialmente de la OMS tras 78 años de ser donante principal

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó una Alerta Amarilla por pronóstico de bajas temperaturas.
12

Tormenta invernal y frente frío pegarán a la CdMx; PC activa alerta en 5 alcaldías