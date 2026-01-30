Tamales, teatro y exposiciones para cerrar el primer mes del año en la CdMx

Si aún no tienes planes para el fin de semana dejamos algunas opciones especiales para quien gusta del arte. ¿Qué tal ver la obra más famosa de Frida Kahlo? Si prefieres la gastronomía seguro se te antojará un tamal.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- El último fin de semana de enero llegó y para cerrar este mes hay varias actividades entre ellas exposiciones en museos y como se acerca el Día de la Candelaria, también hay tamales. Te compartimos algunas actividades para disfrutar de la Ciudad de México:

Mr. Gwyn

La obra de Mr. Gwyn cuenta con la dirección de Alonso Íñiguez; esta adaptación de Juan Cabello, a partir de la novela homónima del escritor italiano Alessando Baricco, lleva al los asistentes a una experiencia de alta concentración emocional.

En el texto de Alessandro Baricco, un escritor renuncia a su obra y decide detenerse para mirar al otro con una atención radical y crear retratos escritos, lo que invita a la reflexión; la puesta en escena capta muy bien ese aspecto, el de detenerse, observar y descubrir la esencia de cada uno.

La obra se presentará hasta el 15 de febrero de 2026, con funciones los jueves y viernes a las 20:00 horas, sábados a las 19:00 horas y domingos a las 18:00 horas en el Teatro Helénico.

¿Dónde? Teatro Helénico (Av. Revolución 1500, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, 01020 Ciudad de México).

¿Cuánto? Los boletos se pueden adquirir en taquillas o en la página web. El costo de la entrada es de 410 pesos.

Museo de Arte Moderno

El Museo de Arte Moderno (MAM) resulta un espacio cautivador y vibrante rodeado del bosque de Chapultepec. De acuerdo con Carlos Segoviano, curador asociado del MAM, este museo cuenta con uno de los acervos más importantes del país que se compone de alrededor de 3 mil 500 piezas y seis salas de exhibición.

En el Museo de Arte Moderno se encuentran pinturas muy famosas como las de Remedios Varo (el Museo de Arte Moderno cuenta con un gran acervo que resulta imperdible para los admiradores de Varo), una colección muy importante de Manuel Álvarez Bravo (uno de los fotógrafos mexicanos más destacados), además de obras de David Alfaro Siqueiros, el "Autorretrato múltiple" de Juan O'Gorman y "Las Dos Fridas" de la pintora mexicana Frida Kahlo.

¿Dónde? El Museo de Arte Moderno se encuentra en Av. P.º de la Reforma s/n, Bosque de Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.

¿Cuánto? El precio de la entrada es de 95 pesos; cuenta con acceso gratuito con credencial de maestro y estudiante vigente; mayores de 60 años con credencial de Inapam y niñas y niños menores de 13 años. Además, los domingos la entrada es libre a todo público.

"Mirar desde dentro: autismo y fotografía"

La exposición "Mirar desde dentro: autismo y fotografía" de Iván Macías invita a reflexionar acerca de la neurodivergencia y la sensibilidad a través de la fotografía, transformándose en un puente hacia la aceptación.

La muestra reúne 45 fotografías de Iván Macías, para quien la cámara se volvió una herramienta esencial para comprender su identidad y sus emociones a partir de su experiencia como persona autista. La exposición permanecerá abierta hasta el 15 de febrero de 2026, de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas, en el primer piso del Museo Archivo de la Fotografía.

¿Dónde? Museo Archivo de la Fotografía (República de Guatemala 34, Centro Histórico, Ciudad de México).

¿Cuánto? Entrada gratuita.

XXXII Feria del Tamal

¿Te gustan los tamales? En este encuentro se celebra este platillo emblemático de la cocina tradicional mexicana y brinda la oportunidad de conocer y probar diversidad de recetas de tamales de diferentes estados como Chiapas, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México, entre otros.

¿Dónde? Museo Nacional de culturas populares (Av. Miguel Hidalgo 289 , Del Carmen, Coyoacán, C.P. 04100, Ciudad de México).

¿Cuánto? Entrada gratuita

"Gabriel de la Mora: La Petite Mort"

Es una exposición temática de la práctica del Gabriel de la Mora a lo largo de los últimos 20 años. El artista es conocido por la transformación de materiales que realiza a través de procesos aparentemente alquímicos, estos procesos pueden ser de gran complejidad, como la cuidadosa disección y montaje de alas de mariposa o cabello humano en composiciones geométricas; o la minuciosa recuperación de techos históricos y desgastados sobre lienzo.

¿Dónde? Museo Jumex (Miguel de Cervantes Saavedra 303, Colonia Granada, 11520 Ciudad de México).

¿Cuánto? Entrada libre