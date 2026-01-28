Lucero Ibarra Rojas asume dirección del CIDE, tras la destitución de Romero Tellaeche

La titular de la Secihti detalló en redes sociales que la directora interina del Centro de Investigación y Docencia Económicas ya ocupa su oficina en dicha instancia.

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- La titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez, presentó el martes a la doctora Lucero Ibarra Rojas como directora interina del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), pese a los alegatos de José Antonio Romero Tellaeche por su destitución de dicho cargo.

Por medio de una publicación en la cuenta oficial de la Secihti, Ruiz Gutiérrez dio a conocer que el acto protocolario para presentar a la directora se llevó a cabo en presencia de los integrantes del Consejo Directivo del CIDE, como Lorenzo Meyer, Felipe Ávila, Gerardo Esquivel y Lorena Rodríguez.

En la misma publicación, la dependencia del Gobierno de México detalló que Lucero Ibarra Rojas "ya ocupa la oficina de la dirección general del CIDE", cuyo espacio era el sitio de despacho del doctor José Antonio Romero Tellaeche, quien fue removido de su cargo apenas ayer.

En ese marco, Ibarra Rojas, quien se desempeñaba como directora de la Unidad de Estudios Jurídicos del CIDE, se comprometió al asumir el cargo a "conducir a la institución privilegiando el diálogo con la comunidad".

Tellaeche dice que conserva sus atribuciones legales y estatutarias

Apenas ayer, la titular de la Secihti, Rosaura Ruiz Gutiérrez, destituyó a José Antonio Romero Tellaeche como director general del CIDE, quien hizo público un comunicado en el que sostuvo que la remoción de este cargo "se rige por reglas expresas que excluyen cualquier forma de separación basada en decisiones informales, acuerdos políticos o manifestaciones de voluntad carentes de sustento jurídico".

En este sentido, argumentó que una remoción anticipada sólo puede llevarse a cabo “cuando se acrediten fehacientemente causas legales expresamente previstas, observando en todo momento el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho de audiencia, y mediante resolución adoptada en sesión formal del Órgano de Gobierno, debidamente convocada, con un punto específico en el orden del día y constancia en el acta respectiva”.

El funcionario expresó que, en cuanto al desempeño institucional, la norma “exige la intervención y consideración de instancias técnicas de evaluación, cuyo carácter no es político, sino especializado, y cuyas opiniones forman parte sustantiva del procedimiento legal válido”.

En vista de lo anterior, Romero Tellaeche dijo que “en tanto no se actualice alguno de los supuestos previstos en la Ley ni se desarrolle el procedimiento correspondiente en los términos señalados”, la persona titular “conserva plenamente sus atribuciones legales y estatutarias, así como la responsabilidad de continuar ejerciendo el cargo en beneficio de la institución y del interés público que el CIDE tiene encomendado”.