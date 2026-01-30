DATOS ¬ Varios políticos de todos los partidos han gozado ser pluris hasta 25 años

La Reforma Electoral puso sobre la mesa a los legisladores plurinominales, una figura que ha permitido que políticos como Alberto Anaya, Monreal, "Alito" o Manuel Velasco acumulen años de poder en el Congreso.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).– La Reforma Electoral que prepara el Gobierno de Claudia Sheinbaum tiene en la mira a los legisladores plurinominales, que surgieron con la reforma de 1977 y 1996 como una forma de enfrentar al partido único e incluir a minorías políticas, pero que con el paso del tiempo se convirtieron en un mecanismo con el que las cúpulas partidistas colocan a sus líderes o pagan favores, sin que tengan que hacer campaña para llegar al Congreso y sin que la ciudadanía intervenga directamente en su designación.

"(Los legisladores pluris) deben ser elegidos por el pueblo y conocerlos, (a) esos los sacan los mismos partidos, amigos, compadres. Entonces es un engaño", dijo Gilberto, un ciudadano que se manifestaba contra Donald Trump afuera de la sede de la Corte.

En una revisión, la Unidad de Datos de SinEmbargo ubicó a los personajes que acumulan más años como plurinominales a lo largo de diferentes legislaturas. Quien lidera ese conteo es el dirigente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez, con 25 años como plurinominal desde 1988 a la fecha, pasando así de la Cámara de Diputados al Senado, y viceversa.

En medio de negociaciones entre la Secretaría de Gobernación, el Partido del Trabajo y el Verde para el contenido de la Reforma Electoral, el "Profe" Anaya dijo en rueda de prensa que el Partido del Trabajo "es y será el aliado más sólido de la Cuarta Transformación" y, adelantó, se mantendrá la coalición en las elecciones de 2027 y de 2030. "Quien quiera ver fisuras, grietas, quien quiera pensar que la coalición se puede desmoronar, están equivocados. Más sólida que nunca apoyando a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo", afirmó.

Le sigue por años acumulados (18 años) el líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, quien actualmente no es legislador, pero hasta el 2024 fue uno de los representantes del charrismo mexicano que gozó de que su partido, el PRI, lo colocara entre los primeros lugares de las listas de plurinominales para diputado o senador.

Después, aún en funciones, Ricardo Monreal suma 17 años como Senador y Diputado de representación proporcional, desde 2006. En su paso por el Congreso, ha sido legislador plurinominal de Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo y desde 2018 del partido Morena, donde ahora es el coordinador de sus diputados y preside la Junta de Coordinación Política, el principal órgano de mando en San Lázaro. El Diputado ha dicho que –de lograr el consenso con PT y Verde– se debe mantener la representación de las minorías en el Congreso, pero que no obedezcan a un "principio cupular".

Otro político que despunta en el listado es el Senador del Partido Verde, Manuel Velasco Coello, con 13 años como legislador plurinominal. Esto, considerando que por medio de este método fue Diputado local en Chiapas, entre 2001 y 2004. Luego fue Diputado federal de representación proporcional entre 2003 y 2006, y Senador plurinominal en periodos consecutivos, de 2018 a 2024, y de 2024 a 2027.

El otro líder verde con más años como plurinominal –y que carga señalamientos de delitos electorales– es Arturo Escobar y Vega, quien a lo largo de cinco legislaturas suma 15 años bajo esa figura, como muestra el siguiente gráfico que contiene el conteo completo de legisladores con más años de "pluris":

Rafael, un habitante de Tlalnepantla, Estado de México, afirmó durante el sondeo realizado por la Unidad de Datos que han "abusado de su cargo que tienen como legisladores o como presidentes de su partido, de ahí han aprovechado ellos para nombrar los plurinominales a su conveniencia".

Casas y autos de lujo de algunos "pluris eternos"

Los senadores de representación proporcional como Manuel Velasco (Verde) y Ricardo Anaya (PAN) tienen asignado un sueldo de 1.5 millones de pesos al año. Apenas por debajo de los 1.6 millones anuales netos que gana la Presidenta Claudia Sheinbaum. En las declaraciones patrimoniales de ambos legisladores, destaca la opacidad sobre sus propiedades y vehículos.

En cuanto a los diputados, tienen una dieta mensual de 79 mil pesos, aunque también reciben apoyos mensuales para transporte, hospedaje y gastos de gestoría, conceptos denominados “asistencia legislativa” y “atención ciudadana”. En la revisión de propiedades, destaca el caso del Diputado priista Rubén Moreira, que acumula siete años como pluri y que en 2024 reportó tener cuatro casas, tres automóviles, siete terrenos y un departamento.

Aquí el detalle sobre su información patrimonial:

–Rubén Moreira

En su declaración patrimonial de 2020, el ahora coordinador de los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) reportó una remuneración anual neta de 1 millón 67 mil pesos, y otros ingresos de actividades privadas por 259 mil pesos.

Para 2023, Moreira mantuvo un ingreso anual muy similar por su cargo público, de 1 millón 89 mil pesos, equivalentes a 90 mil 750 pesos mensuales. Y no se detallaron sus ingresos privados.

En cuanto a sus bienes, en 2020 indicó tener cuatro casas. La de valor más alto, adquirida a crédito en 2010, una propiedad de 1,380 metros cuadrados y con un valor de 10.2 millones de pesos. También dijo tener ocho terrenos, el más costoso adquirido a crédito en diciembre de 2020, con una extensión de 835 metros cuadrados y un valor de 1.7 millones de pesos.

Moreira también reportó poseer tres vehículos, el más caro un Kia deportivo del año, adquirido de contado por 472 mil pesos. Luego, en 2021, el legislador sumó la compra de contado de un vehículo Uaz Classic, que pagó de contado por 600 mil pesos.

Ya para su declaración del 2024, Moreira siguió reportando cuatro casas y siete terrenos, aunque sumó un departamento, sin que se detalle su costo y extensión.

–Manuel Velasco

En 2022, el Senador Velasco reportó una remuneración neta por su cargo público de 1 millón 417 mil 673 pesos. Si la cifra es anual, serían 118 mil pesos mensuales. Lo que se aproxima a la remuneración o dieta fijadas para los senadores, que actualmente ronda los 132 mil pesos mensuales.

Sin embargo, en su declaración más reciente, presentada en mayo de 2025, reportó una ganancia anual de 1 millón 075 mil 602 pesos. Esto es 89 mil 633 pesos mensuales, por debajo de la dieta estipulada. Además, Velasco negó tener ingresos por actividades privadas.

Tanto en 2022 como en su declaración sobre 2024 dejó en blanco los rubros de inmuebles, joyas o automóviles. Y no apuntó ser socio de alguna empresa, aunque en el Registro Público de Comercio se ubicó que entre 1998 y 2023 participó en una razón social llamada Levero Vidrios, hasta que la misma fue liquidada.

–Ricardo Anaya

En octubre de 2024, el Senador Anaya Cortés, uno de los mayores críticos de la Reforma Electoral propuesta por la Presidencia de la República, registró en su declaración patrimonial una remuneración neta de 135 mil 334 pesos, lo que se aproxima al salario mensual establecido para los legisladores de la Cámara Alta, actualmente de 132 mil pesos.

Sin embargo, en la declaración que presentó en mayo de 2025 colocó en ese rubro una remuneración como funcionario público de 625 mil 793, lo que no cuadra con la dieta mensual ni anual de un senador. En ambos casos, el legislador no reportó ganancias por actividades privadas.

Tanto en su declaración de 2024 como en la de 2025, las dos que están disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia, Anaya omitió informar sobre sus propiedades, casas, departamentos o vehículos. Luego de más de 25 años de carrera político, el excandidato presidencial colocó “ninguno” en las casillas sobre sus bienes muebles, inmuebles y vehículos.

–Sergio Gutiérrez Luna

El legislador morenista de representación proporcional reportó en 2022 una remuneración anual neta por su cargo público de 1 millón 100 mil pesos, y 500 mil por actividades privadas. Ya en su declaración de 2024 dijo tener el mismo ingreso, de 1 millón 100 mil (91 mil pesos mensuales), sin indicar ganancias por actividades privadas, comerciales o empresariales.

En su declaración de 2022, reportó tener un departamento que compró de contado en 2021, cuando concluyó su primer periodo de tres años como Diputado federal plurinominal al suplir a Horacio Duarte, con un valor de 2 millones de pesos y una extensión de 123 kilómetros cuadrados. Además dijo tener un vehículo BMW 2017, que compró de contado en 2018 por 450 mil pesos.

Ya para 2024, en la declaración de Gutiérrez Luna sólo apareció la mención de su departamento, y ya ninguna referencia a que tenga algún vehículo.

Pluris distorsionan con "Ley Maduro"

El bloque opositor ha usado en los últimos días en redes sociales el hashtag #LeyMaduro para distorsionar que la Reforma Electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum convertirá a México en "una dictadura como la de Venezuela", aunque aún la mandataria federal ni Pablo Gómez han presentado el documento con la propuesta de Reforma Electoral y sólo han adelantado algunos de los puntos en que se enfocará.

El dirigente del PAN Jorge Romero (quien ha sido "pluri") comenzó a hablar sobre #LeyMaduro en entrevistas, redes y el jueves 22 de enero en una rueda de prensa en la sede del INE, lo cual ha sido reproducido por Margarita Zavala (ha sido pluri), Lilly Téllez (pluri) y Ricardo Anaya (pluri).

Entre los opositores de Morena que cuestionan la Reforma Electoral que preparan la Presidenta Claudia Sheinbaum y una comisión especial a cargo de Pablo Gómez está el Senador panista Ricardo Anaya, quien acumula seis años como legislador plurinominal, desde que fue Diputado local en Querétaro y luego Diputado federal por esa vía entre 2012 y 2015 (aunque pidió licencia para contender por la dirigencia del PAN), y luego Senador desde 2024 y hasta 2027.

La Presidenta Sheinbaum ha insistido en que se sigue preparando la iniciativa, aunque adelantó que se mantendrá la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), y que no se eliminarán los legisladores plurinominales que, derivado de las reformas de 1977, 1986 y 1996, son 200 de 500 diputados y 32 de 128 senadores.

Según dijo, lo que se propone es reducir su número, cambiar el mecanismo para que la gente vote las listas propuestas por los partidos y que los candidatos a llegar al Congreso por ese principio tengan que hacer campaña en las calles, como hacen los de mayoría relativa.

Qué propone el Gobierno de Sheinbaum, el INE y la marea rosa

A partir de que el Gobierno anunció su Reforma Electoral, también el INE y organizaciones como Salvemos la Democracia y SomosMX difundieron propuestas de Reforma Electoral.

Tanto la Presidenta Claudia Sheinbaum como dirigentes de Morena adelantaron que en la propuesta de Eeforma Electoral se tocaría el tema de los plurinominales, sin descartar reducir su número en ambas cámaras, pero sobre todo apuntando a que su designación deje de ser un arreglo de las cúpulas partidistas.

“El objetivo es que las listas de las minorías no sean listas de los partidos políticos, que no sean definidas por las cúpulas de los partidos políticos, sino que tengan que ir a territorio de una u otra manera. Ese es el objetivo de la reforma. Y se está viendo también el número de diputadas y diputados de representación proporcional”, dijo la Presidenta Sheinbaum el pasado jueves 22 de enero.

En el caso del INE, su propuesta considera tener listas abiertas, es decir, "el partido integra la lista de candidaturas, pero la persona votante decide a quién le asigna su voto”. Mientras que las organizaciones Salvemos la Democracia y SomosMX, ambas ligadas al magnate Claudio X. González, hacen más énfasis en el tema de la sobrerrepresentación, para impedir que Morena vuelva a tener mayoría calificada, y pueda hacer cambios a la Constitución.